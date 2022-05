Doctor Strange en el multiverso de la locura – Reseña sin ‘spoilers’

La decepción que nos causó saber que Scott Derrickson no iba a dirigir la segunda aventura en solitario de Stephen Strange solo fue superada por la emoción que nos dio descubrir que su reemplazo era Sam Raimi. Muchos conocen a este director por la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, pero nosotros lo recordamos sobre todo por la serie de películas de terror Posesión Infernal (Evil Dead). Pero seguíamos preocupados. Marvel y Disney le dijeron adiós a Derrickson por “diferencias creativas”. ¿Respetarían la visión de Raimi en la que era descrita como la primera película de horror del UCM? Vamos a descubrirlo en esta reseña de Doctor Strange en el multiverso de la locura.

La vida de Stephen no es la misma tras su reaparición en el ‘blip’. No solo perdió su posición como Hechicero Supremo, sino que su amada Christine se va a casar con otro hombre. Pero no hay tiempo para lamentarse. Tras enfrentar a un extraño “pulpo gigante de un solo ojo” legalmente distinto a Shuma-Gorath, conoce a América Chávez. Esta adolescente clama ser capaz de viajar entre universos y es perseguida por extraños demonios que desean su poder. Proteger a esta chica llevará al Doctor Strange a descubrir la locura del multiverso.

La palabra ‘multiverso’ es la clave de este filme. Cuando este concepto fue presentado en la serie Loki, pensamos que solo iba a ser una excusa para hacer referencias y ‘crossovers’ como los que vimos en Spider-Man: sin regreso a casa. Aunque hay algo de eso, esta nueva película demuestra que van a aprovechar el mutiverso para desarrollar narrativas interesantes.

Tal como vimos en los avances, Stephen va a encontrar otras versiones (variantes) de sí mismo y otros personajes conocidos del Universo Cinematográfico Marvel. Igual que ocurrió cuando vimos la anterior película del hombre araña, el público reaccionó con mucha emoción a los cameos y sorpresas. Pero lo verdaderamente importante es la forma en que usa la idea de las “otras vidas que vivimos” para reflejar en lo que se han convertido tanto el Doctor Strange como la Bruja Escarlata.

No podemos negar que, a pesar de su carisma, Strange no es una persona agradable. En las anteriores películas demostró ser un egocéntrico y dominante que siempre tiene que hacer las cosas a su manera. El multiverso de la Locura enfrenta a este personaje contra la percepción que los demás tienen de él y lo reta a convertirse en alguien mejor. Es una muy buena idea para el desarrollo del personaje, pero resulta poco efectiva. Es claro desde el comienzo que Stephen está en un camino de superación personal y se comporta de forma diferente a la de anteriores filmes. Si hay un cambio mayor solo se nota en detalles relativamente sencillos, como la decisión de inclinarse o no ante Wong, el nuevo Hechicero Supremo.

La evolución de Wanda en Doctor Strange en el multiverso de la locura resulta mucho más radical. Nuestra querida Bruja Escarlata sigue muy afectada por la pérdida de su familia y los eventos de Wandavisión. El Darkhold la ha puesto en un camino peligroso y la vemos más desatada y poderosa que nunca. Elizabeth Olsen hace un fantástico trabajo mostrando el lado más oscuro de Wanda y construyendo el personaje sobre lo que vimos en la serie de Disney+. Hace la película completamente suya cuando aparece en pantalla y opaca al mismo Benedict Cumberbatch, pero es seguro que muchos de los fanáticos del personaje no quedarán felices con el rumbo que sigue.

Si no hemos hablado más de América Chávez no es porque no nos haya gustado. La joven actriz Xochitl Gomez hace un muy buen trabajo y vemos en ella la semilla del genial y atrevido personaje de los cómics. El problema es que el guion no le da mucho para hacer. América pasa una buena parte de la película convertida en damisela en apuros o elemento de exposición argumental. Lo peor es cuando la trama fuerza una forma “emocional y personal” de justificar por qué Stephen se está sacrificando tanto por ella. Es claro para nosotros que esta es solo su presentación y que en el futuro la veremos brillar cuando protagonice su propia película, serie o como parte de los Young Avengers. Pero de momento resulta un poco decepcionante.

Dejemos de lado el elenco y volvamos a hablar del director. Con mucho gusto confirmamos que, tal como prometieron, Doctor Strange en el multiverso de la locura es la primera película de terror del UCM. Sam Raimi hizo un trabajo fantástico al respecto. Al comienzo puede parecer otra película más de superhéroes con algo de las imágenes surrealistas y psicodélicas del anterior filme, pero a mitad de la historia sale a la luz su lado más macabro. Hay un momento en que prácticamente se transforma en una película ‘slasher’ con el asesino más poderoso del mundo. A partir de ese momento contamos con la aparición de monstruos, zombis, almas en pena y un nivel de violencia que no habíamos visto antes en una película de Marvel Studios.

No sabemos cuáles fueron las “diferencias creativas” que llevaron a Scott Derrickson a abandonar el proyecto, pero es claro que el estudio dejó a Sam Raimi salirse con la suya. No es solo los elementos de horror, sino que vemos a varios personajes morir de formas brutales que sacaron gritos de sorpresa a la audiencia. También nos alegró ver que el director revivió muchos de los elementos estilísticos que hicieron especiales a las películas de Posesión Infernal. Tenemos tomas desde el punto de vista de los monstruos, percepciones alteradas, acercamientos dramáticos y otros detalles que sacarán una sonrisa a los fanáticos del director.

También nos gustó lo imaginativos que son algunos de los momentos de acción. No superan los psicodélicos y caleidoscópicos enfrentamientos de la película anterior, pero aprovechan la magia de maneras divertidas. Mención especial para la curiosa «batalla musical».

Terminamos esta reseña concluyendo que Doctor Strange en el multiverso de la locura es una película sumamente entretenida que vale mucho la pena. Si ustedes solo ven las películas de Marvel por las referencias, sorpresas y cameos, van a quedar más que satisfechos. También disfrutarán de una escena de mitad de créditos que augura un futuro muy interesante para el personaje. Pero esta película es mucho más que eso. Los elementos de terror, perfectamente integrados por Sam Raimi, demuestran que las historias de superhéroes siguen siendo muy flexibles a la hora de mezclarse con otros géneros. Finalmente, nos mantiene enamorados de estos personajes incluso cuando siguen por caminos que no deseábamos para ellos.

Aunque el Universo Cinematográfico de Marvel ha mostrado algunos puntos débiles en los últimos dos años, sigue siendo muy fuerte y presentándonos historias y personajes geniales. Algunos creen que ya cumplió su ciclo y que los filmes de superhéroes deberían desaparecer, pero nosotros queremos ver qué más puede hacer.