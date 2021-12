¿Es el Doctor Strange de ‘What If…?’ el mismo de ‘Multiverso de la Locura’?

Doctor Strange hizo algo muy malo. El problema es que no fue en una de sus producciones sino en Spider-Man: Sin camino a casa, hecho que no solo afectó la vida de Peter Parker sino a todo el multiverso. Al comprometer el equilibrio interdimensional por un hechizo mal ejecutado, Strange verá cómo las cosas no se solucionan tan fácil como el final de una película pretende hacer creer.

En este punto entra Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, película que continúa la tendencia de cruzar personajes del Universo Cinematográfico de Marvel en aventuras únicas. Sin Avengers en el horizonte, Wanda Maximoff ha descubierto su potencial como Bruja Escarlata. Pero permanece autónomamente aislada para no cometer los mismos errores vistos en la serie WandaVision.

¿Quiénes son los villanos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura?

Doctor Strange acude a la superdotada en magia del caos para pedirle ayuda con las consecuencias de su hechizo desenfrenado, que están deshaciendo la realidad como se le conoce. No sabemos cómo se desenvuelva esta trama pero tampoco son pocos los que creen que Wanda sea una futura villana. Excepto que no es la única, potencialmente hablando.

Mientras el tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura parece confirmar la existencia de Shuma-Gorath, uno de los horrores cósmicos de los cómics de Marvel y luchador en Marvel vs Capcom, en realidad se trata de Gargantos. Esto se dio a conocer –como por variar– en el set de minifiguras LEGO basado en la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo.

Btw, no es Shuma-Gorath, es Gargantos. pic.twitter.com/T7nCCNGYBl — CZDR Nuñez 🍥 (@maskedlizard) December 22, 2021

Siendo el multiverso un lugar tan infinito, así mismo es la cantidad de amenazas dimensionales que Doctor Strange pueda enfrentar. Un viejo conocido, sin embargo, es Mordo, hechicero y mano derecha de Ancestral que, decepcionado por la Hechicera Suprema y su uso de energía de la dimensión oscura, abandona Kamar-Taj. Su regreso en la secuela y su desprecio por los «muchos hechiceros» en la Tierra, lo señalan como otro de los villanos.

Strange Supreme

Si nos remontamos al episodio 4 de What If…?, uno de los mejores de la serie animada, recordaremos a Strange Supreme. Él es una versión de Doctor Strange que no supera la muerte de Christine Palmer en su realidad. Al punto de ser esto lo que lo lleva a convertirse en Hechicero Supremo y absorber poder ilimitado de criaturas mágicas, para regresarle la vida a su amada. Este cambio abrupto de un punto absoluto en la línea de tiempo lleva a la destrucción de su universo.

Curiosamente, el mismo efecto que parece apoderarse de la realidad del Doctor Strange original en el Universo Cinematográfico de Marvel tras los eventos de Spider-Man: Sin camino a casa.

Strange Supreme queda exiliado en el vacío hasta que Uatu, El Vigilante, lo recluta para liderar los Guardianes del Multiverso. Estos enfrentan a Ultrón en el episodio 9 de What If…? y salvan todas las realidades del dominio total del androide, portador de las Piedras del Infinito. Se puede decir que, a pesar del extremo al que llega esta versión de Strange al absorber tanto poder oscuro y acabar con su universo en el proceso, tuvo una especie de arco de redención.

En otras palabras, Strange Supreme no es del todo malvado, pero mucho menos un héroe. Una especie de punto neutro en alineación moral. ¿Es más poderoso que Bruja Escarlata? Aparentemente sí.

Doctor Strange malvado

El tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura revela un clarísimo Strange malvado, que no se parece a Strange Supreme y puede ser una tercera versión de Stephen en el Multiverso Cinematográfico de Marvel. Podríamos asegurar que se trata de otro, si no es porque también vemos imágenes de Christine vestida de novia y de Strange en traje de novio.

Una realidad que hace eco a What If…? Donde su relación continuó y llevó a la destinada muerte de ella, destrozando el corazón de Strange y provocando el futuro surgimiento de Strange Supreme.

A diferencia de otros personajes, Benedict Cumberbatch ha dado vida a todas las versiones de Strange. Por supuesto, con excepción de la película para televisión de 1978, Dr. Strange.

Sería interesante que Strange Supreme se trasladara de la serie animada a la película Multiverso de la Locura. Por el momento, el original Strange quizás enfrente a su yo más oscuro.