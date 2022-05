Doctor Who: anuncian quién será el actor que interpretará al nuevo Doctor

Hace algunos meses revelamos que Jodie Whittaker se está preparando para abandonar la TARDIS en 2022 y que Chris Chibnall cederá su silla a Russell T. Davis para la nueva temporada de 2023. Ahora también sabemos quién será el decimocuarto actor en interpretar al rebelde Señor del Tiempo en Doctor Who: Ncuti Gatwa.

Bueno decimosexto actor si contamos al ‘Doctor de Guerra’ de John Hurt y la regeneración duplicada de David Tennant.

Seguramente reconocen a este actor ruandés por su papel como Eric Effiong en la popular serie de Netflix Sex Education. También lo vimos recientemente en el videojuego Grid Legends, cuya reseña pueden leer aquí, y aparecerá en la película de Barbie.

Sobre su nuevo papel, el actor dijo lo siguiente:

“No hay palabras para describir cómo me siento. Es una mezcla de honor, emoción y algo de miedo. Este rol y este show significa tanto para muchas personas alrededor del mundo, incluyéndome a mi, y cada uno de mis increíblemente talentosos predecesores ha manejado esta responsabilidad y privilegio con mucho cuidado. Yo me propongo hacer lo mismo. Russell T. Davies es casi tan icónico como el mismo Doctor y trabajar con él es un sueño hecho realidad. Su escritura es dinámica, emocionante, increíblemente inteligente y rebosante de peligro. El campo de juegos metafórico de un actor. El equipo entero ha sido muy amable y están poniendo sus corazones en el show. Sé que me estoy uniendo a una familia amorosa. A diferencia del Doctor, solo tengo un corazón, pero lo pondré completo en este programa”.

Veremos a Ncuti Gatwa interpretar al decimocuarto y nuevo Doctor en la temporada de 2023 de Doctor Who. Vale la pena anotar que este no es el primer actor de raza negra en interpretarlo. En las recientes temporadas con Jodie Foster la vimos encontrarse con una pasada encarnación «secreta» interpretada por Jo Martin.

Fuente: BBC