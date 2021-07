Doctor Who: tráiler de la temporada 13 promete "la aventura más grande"

Durante el pasado fin de semana se comenzó a celebrar ‘San Diego Comic Con at Home’ con una serie de paneles virtuales sobre varias películas y series de televisión. Uno de las presentaciones fue sobre Doctor Who, en la que Chris Chibnall, Jodie Whitaker y Mandip Gill hablaron un poco sobre lo que nos espera en la temporada 13 de la serie y revelaron su primer tráiler.

Dicho avance no reveló mucho además de prometer «la más grande aventura del Doctor hasta ahora». Grandes palabras, pero es algo que tiene sentido ya que —a diferencia de las anteriores temporadas— los episodios no contarán aventuras independientes, sino que estará completamente serializada.

Aunque se mantiene bajo mucho secretismo, se mostró un poco más sobre Dan Lewis (John Bishop). Parece que él se convertirá en uno de los nuevos acompañantes y jugará un rol clave en la temporada. También revelaron que una de las estrellas invitadas de la temporada será Jacob Anderson, a quien recordamos como Grey Worm en Game of Thrones.

Según el tráiler, la temporada 13 de Doctor Who comenzará a ser emitida por BBC «más adelante en 2021». Parece que en ella veremos el regreso de varios monstruos clásicos de la serie. Este año también llegará el videojuego Doctor Who: The Edge of Reality.

Via: Polygon

Fuente: canal oficial de la serie en YouTube