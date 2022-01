¿Dónde ver todas las películas de Spider-Man?

Marvel Studios y su presidente / productor, Kevin Feige, lo han conseguido de nuevo. Spider-Man: Sin camino a casa ya hace parte de las 10 películas más taquilleras de la historia, un mayor logro si recordamos que vivimos en plena pandemia global. En otras posiciones de este top hay películas del UCM como The Avengers, Infinity War y Endgame, pero es un logro lo alcanzado por la tercera entrega del arácnido de Tom Holland.

Esto ha suscitado una fiebre por todas las películas de Spider-Man y ha llevado al público a las diferentes plataformas de video para su deleite. Incluyendo no solo las originales de Tobey Maguire, sino del recientemente más apreciado Andrew Garfield. Muy merecido, valga decirlo, aunque necesitaran nueve años para ello. Estas películas y las de Tom Holland, sin embargo, no se encuentran en un solo servicio de streaming.

Debido a la producción conjunta entre Marvel Studios y Sony Pictures, Disney+ tampoco es la casa de Spider-Man en cuanto a películas en acción real (solo series animadas). Para evitarles la cacería por las diferentes pantallas de búsqueda en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+, hemos condensado esta lista para que llegues a la película del trepamuros de tu interés sin demora.

¿En qué plataformas puedo ver las películas de Spider-Man?

Spider-Man

La primera película protagonizada por Tobey Maguire y que abrió toda una nueva era en el cine de súperheroes a comienzos del nuevo milenio. Es una favorita del público no solo por ese mérito, sino por adaptar al Duende Verde (Willem Dafoe) y generar un renovado interés por el arácnido. Justo después de su primer videojuego 3D en el año 2000.

Puedes verla en Netflix.

Spider-Man 2

Para muchos es la película definitiva de Spider-Man. El Doctor Octopus (Alfred Molina) resulta ser otro villano que se roba el show, entre las lágrimas del Peter Parker de Tobey Maguire. La escena del tren es todo un clásico en el historial del amigable vecino y fue el filme que consagraría la relación de Peter con su siempre amada Mary Jane.

Puedes verla en Netflix.

Spider-Man 3

No fue la mejor idea reunir tres villanos en una misma película, por lo menos en esta primera vez. Las esperanzas estaban puestas en el simbionte Venom, pero lamentablemente no alcanzó las altas expectativas que se le tenían. El «lado oscuro» de Parker no termina de convencer y tuvo un cierre de trilogía algo débil para el enmascarado neoyorquino.

Puedes verla en HBO Max.

The Amazing Spider-Man

El reinicio de la historia de Peter Parker (Andrew Garfield) también buscaba explorar el misterio de sus padres y agentes dobles a través de una nueva trilogía. Gwen Stacy (Emma Stone) tomó coprotagonismo y un enemigo clásico en forma de El Lagarto hizo su debut en la gran pantalla. Es una película sólida e injustamente desprestigiada.

Puedes verla en HBO Max.

The Amazing Spider-Man 2

Tiene varios defectos en comparación con la anterior. Electro no es el enemigo más carismático y su versión de Harry Osborn / Duende Verde deja mucho que desear. A su favor, Gwen Stacy deja una de las mejores escenas adaptadas de los cómics en las películas de Spider-Man. La pelea final también es digna de destacar, aunque fue su verdadero final por años.

Antes podías verla en Netflix, pero actualmente no está disponible.

Spider-Man: De regreso a casa

Cuando se confirmó la alianza entre Sony y Disney para una nueva trilogía de Spider-Man y otras apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel, los fanáticos saltaron de alegría. La introducción de Tom Holland tuvo lugar en Captain America: Civil War y dejó una buena impresión. Su primera historia individual no tuvo esa misma chispa e hizo de Spider-Man un codependiente de Tony Stark, tristemente.

Puedes verla en Netflix.

Spider-Man: Lejos de casa

Lejos de corregir su camino tras la anterior película, esta tuvo la obligación de continuar los dramáticos eventos de Avengers: Endgame. En lugar de dejar descansar en paz la memoria de Tony Stark, insiste en el uso de su tecnología póstuma para reforzar la máxima que con un gran poder, llega una enorme irresponsabilidad. Cómo desaprovechar a Mysterio y un gran actor, Jake Gyllenhaal.

Puedes verla en Prime Video.

Spider-Man: Sin camino a casa

A diferencia de Spider-Man 3, sabe maniobrar los muchos villanos que la componen bajo un insospechado truco para lidiar con ellos. Esta versión de Spider-Man puede llegar a ser la más madura de la trilogía, si no fuese porque es él mismo quien pone en marcha su desventura, acolitado por un no menos irresponsable Doctor Strange. Quien irónicamente no puede contra el increíble poder de las matemáticas.

Puedes verla actualmente en cartelera. En un futuro es posible que se estrene en Prime Video, mas no en Disney+.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Ganadora de un Premio Óscar de la Academia a mejor película animada, es innegable que esta es una de las mejores del arácnido. Además de ser la primera protagonizada por Miles Morales, nos deja dar un vistazo al extraño multiverso con versiones absurdas y únicas de Spider-Man, cosa que no funcionaría igual en una película de acción real.

Puedes verla en Prime Video.

Spider-Man (’94, serie animada)

No es una película, pero la recomendamos porque en los noventa –y al ser parte del mismo universo de la serie de X-Men— significó una fuerte inspiración para Sam Raimi a la hora de producir su propia película. Muchos personajes de Marvel hacen aparición en esta serie y goza de un Peter Parker / Spider-Man más adulto de lo que las películas nos tienen acostumbrados.

Puedes verla en Disney+ (o en un resumen de 37 minutos).