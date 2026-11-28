A pesar de tratarse de una historia que ya tiene 11 años, el nuevo anime de Dragon Ball sigue atrayendo la atención del público a nivel mundial. Este renovado interés se refleja en el debut de los listados «Top 10 Global Mensual de anime de Netflix», correspondientes al periodo del 1 al 31 de octubre de 2026, donde la franquicia no solo destacó por la posición en la que quedó DBS: Beerus, sino que también impulsó en el ranking de largometrajes a la película Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, cuyo estreno fue en el 2013.

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Estos listados forman parte de una iniciativa de Netflix para destacar las producciones de animación japonesa más vistas en todo el mundo —incluyendo tanto títulos originales de la plataforma como obras bajo licencia—, en paralelo al lanzamiento global de su sección especial «Anime Home» en más de 190 países y regiones, la cual estará disponible a partir del martes 1 de diciembre.

¿Cuál es Top 10 de series de anime en Netflix?

En la categoría de series del mes de octubre de 2026, el primer lugar fue ocupado por Cyberpunk: Edgerunners 2, que tras estrenarse el 20 de octubre logró liderar la audiencia en regiones tan diversas como Europa (Bulgaria, Lituania), Asia (Hong Kong, Vietnam) y Latinoamérica (Chile, Ecuador). El estreno de esta secuela también reavivó el interés por la primera entrega de 2022, que se posicionó en el sexto puesto.

En segundo lugar se ubicó Dragon Ball Super: Beerus, cuya llegada a Netflix fue el pasado 17 de octubre. Asimismo, el ranking evidenció el gusto del público por producciones con múltiples temporadas disponibles, como Los diarios de la boticaria, que figuró tanto con su tercera temporada en el quinto puesto como con su primera temporada en el décimo, además de historias enfocadas en dramas juveniles como The Ramparts of Ice y Blue Box.

El listado completo de las 10 series de anime más vistas a nivel global en octubre es el siguiente:

Cyberpunk: Edgerunners 2 Dragon Ball Super: Beerus (Temporada 1) Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure (2nd–3rd Stage) The Ramparts of Ice (Temporada 2) Los diarios de la boticaria (Temporada 3) Cyberpunk: Edgerunners Blue Box (Temporada 2) Tougen Anki: Nikko Kegon Falls Arc Ranma 1/2 (Temporada 3) Los diarios de la boticaria (Temporada 1)

¿Cuál es Top 10 de películas de anime en Netflix?

Por el lado de las películas, la primera posición en todo el mundo fue para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito (Parte 1), cinta que encabezó las reproducciones en países de Latinoamérica —como El Salvador y Nicaragua—, África del Norte (Marruecos), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos) y Europa (Bulgaria).

Justo en la segunda posición aparece Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, consolidando la doble presencia de la obra de Akira Toriyama en los rankings de octubre. La lista también sobresale por la fuerte presencia de cuatro películas del Studio Ghibli disponibles fuera de Japón (El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, El increíble castillo vagabundo y Ponyo), así como por el especial televisivo exclusivo de Japón por el 30.º aniversario de Detective Conan.

Las 10 películas de anime que encabezaron las visualizaciones globales en Netflix fueron:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito (Parte 1) Dragon Ball Z: La batalla de los dioses Pokémon: Mewtwo contraataca – Evolución El viaje de Chihiro Mi vecino Totoro El increíble castillo vagabundo Detective Conan: El caso del asesinato del número 30 Ponyo Black Clover: La espada del rey mago Jujutsu Kaisen 0

Fuente: Netflix