La película Dragon Quest: Your Story llegará muy pronto a Netflix

En 2019, los fanáticos japoneses de Dragon Quest pudieron ver en la pantalla grande Dragon Quest: Your Story, una película animada CGI basada en el quinto juego de la saga. Mientras tanto, los jugadores occidentales los envidiaban, ya que no habían noticias de que este filme fuera a salir de ese país.

Los hará muy felices saber que sí vamos a poder ver esta película en el resto del mundo, pero no en cines. Netflix ha publicado una página para Dragon Quest: Your Story en su plataforma y parece que estará disponible sin restricciones para todos los países.

La trama de este filme es una versión recortada de la de Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, el cual salió originalmente para Super Nintendo en 1992. Algunos espectadores japoneses la criticaron por los cambios hechos a la trama y diseños de personajes, los cuales no son los mismos creados por Akira Toriyama. Ya veremos que opina el público occidental al respecto.

Netflix aún no ha revelado la fecha en que Dragon Quest: Your Story estará disponible en su servicio, pero es probable que sea cuestión de días. Pueden activar el recordatorio para que la plataforma les informe cuándo la podrán ver.

Via: Siliconera

Fuente: Netflix