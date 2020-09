Duna (2020): historia, elenco, fecha de estreno y todo lo que necesitas saber

Dune o Duna es, sin duda alguna, una de las más importantes obras de ciencia ficción de todos los tiempos. Su influencia es notable desde franquicias como Star Trek, hasta videojuegos como No Man’s Sky. Desde su origen, se ha intentando adaptarla a la pantalla en varias ocasiones, con diferentes grados de éxito. Sin embargo, hay quienes consideran que el espíritu de las novelas originales es “inadaptable.”

Eso no detuvo al cineasta Denis Villeneuve (La Llegada, Blade Runner 2049) ni a la productora Warner Bros. Pictures, que este año se preparan para estrenar la más ambiciosa adaptación de esta franquicia.

Para que ustedes estén listos a la hora de recibir Duna, hemos preparado este artículo con todo lo que tienen que saber sobre esta película y la franquicia en la que está basada. Vamos a actualizarlo a medida que vaya surgiendo nueva información sobre este esperado filme.

Pero antes que nada…

¿Qué es Duna?

Duna es una novela del escritor Frank Herbert. Fue publicada originalmente en 1965 y ganó varios premios, incluyendo el prestigioso Premio Hugo y el Premio Nébula a mejor novela. Como ya dijimos, es ampliamente considerada como una de las más importantes novelas de ciencia ficción y —de acuerdo a algunas fuentes— es el libro mejor vendido en toda la historia de este género literario.

Esta novela fue solo el principio de una saga épica. Herbert escribió cinco novelas más: El Mesías de Duna (1969), Hijos de Duna (1976), Dios Emperador de Duna (1981), Herejes de Duna (1984) y Casa Capitular Duna (1985). Estas narran la ascensión y caída de la Casa Atreides.

Tras la muerte de Frank Herbert en 1986, su hijo Brian Herbert tomó las riendas de Duna y, con la ayuda del escritor Kevin J. Anderson, ha escrito 13 novelas más. Todos estos libros, junto a un puñado de historias cortas, han formado uno de los universos más profundos e intrigantes en la historia de la ciencia ficción.

El mundo de Duna no se ha limitado a la palabra escrita. También ha sido adaptado a los cómics, videojuegos, cine y televisión, pero hablaremos de eso más adelante.

¿Cuál es la historia de Duna?

En un futuro muy lejano, la Casa Atreides es puesta a cargo del planeta Arrakis por orden del Emperador. Arrakis, también conocido como Duna, es la única fuente natural de ‘Especia’, la sustancia más valiosa del universo. Esta no solo permite el viaje interestelar, sino que alarga la vida humana y cura prácticamente cualquier enfermedad.

Pero esta nueva posición es una trampa que busca la caída de los Atreides. Paul, hijo adolescente del Duque Leto Atreides, logra huir y se topa con los Fremen, nativos de Arrakis, para quienes se convierte en un profetizado mesías que los liderará en la rebelión contra la maldad de la Casa Harkonnen.

La película que veremos en 2020 solo cubrirá la primera mitad del primer libro. La segunda parte, a la que todavía no se le ha dado luz verde, terminará de narrar la historia de Duna. Actualmente, Legendary Television está produciendo la serie Duna: The Sisterhood para HBO Max. Esta se enfocará en las Bene Gesserit y servirá de precuela al filme.

¿Cuál es es el elenco de la nueva película?

Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre, Mujercitas) es Paul Atreides.

Rebecca Ferguson (Misión Imposible: Repercusión, Doctor Sueño ) es Lady Jessica, madre de Paul.

) es Lady Jessica, madre de Paul. Oscar Isaac (Star Wars, Ex Machina) es el Duque Leto Atreides, padre de Paul y cabeza de la Casa Atreides.

Josh Brolin ( Avengers: Endgame , Deadpool 2 ) es Gurney Halleck, maestro de armas de la Casa Atreides.

, ) es Gurney Halleck, maestro de armas de la Casa Atreides. Stellan Skarsgård (Thor, Chernobyl) es el Barón Vladimir Harkonnen, enemigo de la Casa Atreides.

Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia) como Glossu Rabban, sobrino del Barón Harkonnen.

Stephen McKinley Henderson (Devs) es Thufir Hawat, un Mentat leal a la Casa Atreides.

Zendaya ( Spider-Man , Euphoria) es Chani, una joven y misteriosa Fremen.

, Euphoria) es Chani, una joven y misteriosa Fremen. David Dastmalchian ( Ant-Man , The Suicide Squad) es Piter De Vries, un Mentat leal a la Casa Harkonnen.

, The Suicide Squad) es Piter De Vries, un Mentat leal a la Casa Harkonnen. Chang Chen (El Tigre y el Dragón) es el Dr. Wellington Yueh, empleado por la Casa Atreides.

Sharon Duncan-Brewster (Eastenders) es la Dr. Liet-Kynes, madre de Chani.

Charlotte Rampling (Zardoz, Assassin’s Creed ) es Gaius Helen Mohiam, líder de las Bene Gesserit y consejera del Emperador.

) es Gaius Helen Mohiam, líder de las Bene Gesserit y consejera del Emperador. Jason Momoa ( Aquaman , Game of Thrones) es Duncan Idaho, maestro espadachín de la Casa Atreides.

, Game of Thrones) es Duncan Idaho, maestro espadachín de la Casa Atreides. Javier Bardem (Skyfall, Sin lugar para los débiles) es Stilgar, líder de los Fremen en Sietch Tabr.

Otras adaptaciones de Duna

Duna es una novela tan densa, llena de conceptos extraños y su estructura es tan inusual, que pocos valientes han intentado adaptarla. El primer y más conocido intento fue la película dirigida por David Lynch en 1984, protagonizada por Kyle MacLachlan, Virginia Madsen y Patrick Stewart. Fue un fracaso crítico y comercial.

En el año 2000, SyFy —entonces conocido como SciFi Channel— emitió la miniserie Frank Herbert’s Duna, la cual también adaptó el primer libro. Tuvo tres episodios y ganó dos Premios Emmy por su cinematografía y efectos especiales.

Tres años después, tuvo una secuela llamada Frank Herbert’s Children of Duna. Esta fue la adaptación de las novelas Mesías de Duna e Hijos de Duna.

En el mundo de los videojuegos, Duna se convirtió en una aventura gráfica para PC (1991). Duna II (1992) fue un juego de estrategia en tiempo real que muchos consideran el predecesor de Warcraft y Command & Conquer. Tuvo dos secuelas llamadas Duna 2000 (1998) y Emperor: Battle for Duna (2001).

Mini-glosario de Duna

El universo de esta franquicia es muy complejo. Usa términos y conceptos extraños con los que la mayoría no estamos familiarizados. Por eso, vamos a hacer un pequeño glosario con algunos de los términos que deben conocer para que no se confundan mucho cuando hablen de la obra de Frank Herbert. No es exhaustivo, pero es un comienzo.

Bene Gesserit : Orden monástica, matriarcal, secreta y muy poderosa que influye incluso en el Emperador. Sus miembros poseen poderes físicos y mentales otorgados por la Especia.

: Orden monástica, matriarcal, secreta y muy poderosa que influye incluso en el Emperador. Sus miembros poseen poderes físicos y mentales otorgados por la Especia. CHOAM (Combine Honnete Ober Advancer Mercantiles) : la corporación de desarrollo universal controlada por el Emperador y las Grandes Casas. Maneja la economía del universo y el flujo de la Especia.

: la corporación de desarrollo universal controlada por el Emperador y las Grandes Casas. Maneja la economía del universo y el flujo de la Especia. Destiltraje : traje de diseño Fremen que ayuda a disipar el calor, filtra los desechos corporales y retiene la humedad.

: traje de diseño Fremen que ayuda a disipar el calor, filtra los desechos corporales y retiene la humedad. Fremen : habitantes nativos de Arrakis.

: habitantes nativos de Arrakis. Galach : el lenguaje universal.

: el lenguaje universal. Jihad Butleriana : la cruzada de la humanidad contra las computadoras y máquinas pensantes.

: la cruzada de la humanidad contra las computadoras y máquinas pensantes. Mahdi: el mesías que conducirá los Fremen al “paraíso”, de acuerdo a sus leyendas.

el mesías que conducirá los Fremen al “paraíso”, de acuerdo a sus leyendas. Melange : el nombre coloquial de La Especia.

: el nombre coloquial de La Especia. Mentat: individuos entrenados para imitar la capacidad cognitiva y analítica de las computadoras.

Pueden encontrar un glosario completo de terminología de Duna aquí.

¿Cuál es la fecha de estreno de Duna en Colombia?

Actualmente, la fecha en la que Warner Bros. Pictures planea estrenar Duna en Estados Unidos es el 18 de diciembre de 2020. La idea es que la película llegue ese mismo día a una gran cantidad de países, incluyendo Colombia.

Sin embargo, no podemos estar seguros que vaya a ser así. La pandemia del COVID-19 ha creado caos en la agenda de estrenos cinematográficos y es muy posible que Duna sea aplazada hasta el 2021.