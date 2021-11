Earthworm Jim regresará en Beyond the Groovy, una nueva serie animada

Durante los años noventa, era casi un rito de pasaje para las empresas de videojuegos lanzar un juego con un animal antropomórfico como mascota. Uno de los personajes más curiosos que salieron de esa época fue un irreverente gusano en un traje espacial que recorría niveles realmente extraños y enfrentaba enemigos tan ridículos como él. Su nombre era Earthworm Jim y llego a ser lo suficientemente popular como para tener su propia serie animada de televisión en 1995. Solo duró una temporada.

Este gusano ha tratado de regresar al mundo de los vidojuegos en varias ocasiones sin mucho éxito. Ahora va a intentarlo con otra serie animada llamada Earthworm Jim: Beyond the Groovy.

En esta nueva encarnación, Jim estará acompañado de otros dos gusanos cadetes espaciales y un toro. No sabemos si regresarán personajes clásicos como Pedro Perrín, Snot o la Princesa Comosellame.

Pueden ver una falsa entrevista con el protagonista en el sitio web de la nueva serie.

Earthworm Jim: Beyond the Groovy está siendo producida por Interplay Entertainment y animada por Passion Pictures. Todavía no han revelado una posible fecha de estreno ni el canal de televisión o la plataforma de ‘streaming’ en la que será emitida.

Via: Polygon

Fuente: sitio web oficial de la serie