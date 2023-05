Eiichiro Oda: El ‘live action’ de One Piece saldrá «cuando este satisfecho»

La serie ‘live action’ de One Piece de Tomorrow Studios llegará a Netflix en algún momento del 2023.

Las adaptaciones de ‘anime’ a imagen real o ‘live action’ suelen crear o generar polémica antes y durante su estreno. Prueba de esto es, la más reciente adaptación de Cowboy Bebop de Netflix —que muchos fanáticos catalogaron como un desastre—. Para no ir más lejos, la película Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya – El Inicio se encuentra en el centro de una polémica con los fanáticos por las «libertades» que se han tomado en su adaptación. Sin embargo, la adaptación al ‘anime’ de One Piece cuenta con la supervisión de Eiichiro Oda, el creador de la obra. Lo anterior no ha salvado a Luffy y a los sombrero de paja de estar en un huracán de opiniones negativas —sin ser estrenado el primer tráiler de la serie de One Piece de Netflix—.

¿Qué tan involucrado está Eiichiro Oda en el ‘live action’ de One Piece, que está haciendo Netflix?

Desde que se anunció el ‘live action de One Piece para Netflix, el creador de la serie, Eiichiro Oda, ha compartido varios mensajes a los fans sobre la serie y su progreso. Ahora, el ‘mangaka’ ha aprovechado la semana en la que cumple años Monkey D. Luffy (5 de mayo) para reafirmar que los 8 episodios del ‘live action’ de One Piece llegarán durante el 2023. Oda también dijo: «Netflix me prometió que no estrenaremos el ‘live action de One Piece hasta que yo esté satisfecho.»

¿Estrenará, o no, Netflix la serie de One Piece en el 2023?

La afirmación de Oda, en la cual dice que Netflix no estrenará el ‘live action’ de One Piece sí él no está satisfecho, pueden tranquilizar a una parte de los fanáticos de los sombrero de paga. Sin embargo, recuerden que Masami Kuruma también expresó su apoyo al proyecto ‘live action’ de Saint Seiya. Aún es temprano para decir si saldrá bien o no el ‘live action’ de One Piece de Netflix. Así que solo el tiempo nos dirá si Oda está o no satisfecho.

¿Qué actores protagonizarán la serie de One Piece para Netflix?

Luffy : Iñaki Godoy fue de los primeros actores confirmados para One Piece. Ha participado en producciones como Sin miedo a la verdad, MexZombies, ¡Ánimo juventud! y ¿Quién mató a Sara? Luffy es el protagonista de la historia, quien trata de ser el rey de los piratas, título que poseía el legendario pirata Gold Roger. Para esto, busca su tesoro, conocido como el One Piece.

Roronoa Zoro : Mackenyu Arata. Es un actor que nació en Los Ángeles y tiene ascendencia japonesa. Se le reconoce por su participación en Pacific Rim y Ruroni Kenshin: Sai shusho – The Final. Zoro es un espadachín que comenzó siendo cazador de piratas pero se convirtió el primero en la tripulación de Luffy.

: Mackenyu Arata. Es un actor que nació en Los Ángeles y tiene ascendencia japonesa. Se le reconoce por su participación en Pacific Rim y Ruroni Kenshin: Sai shusho – The Final. Zoro es un espadachín que comenzó siendo cazador de piratas pero se convirtió el primero en la tripulación de Luffy. Nami : Emily Rudd. Ha participado en producciones como The Romanoffs y Fear Street: 1978. Namies experta en navegación y una gran cartógrafa.

: Emily Rudd. Ha participado en producciones como The Romanoffs y Fear Street: 1978. Namies experta en navegación y una gran cartógrafa. Usopp : Jacob Romero Gibson. Ha trabajado en Blairsden y Grey’s Anatomy. Usopp es conocido por ser un gran mentiroso, pero además es el tirador de la tripulación y quien le hace mantenimiento al Going Merry.

: Jacob Romero Gibson. Ha trabajado en Blairsden y Grey’s Anatomy. Usopp es conocido por ser un gran mentiroso, pero además es el tirador de la tripulación y quien le hace mantenimiento al Going Merry. Sanji: Taz Skylar. Ha tenido papeles en The Kill Team y Villain. Sanji es el cocinero de la tripulación y proviene del restaurante Baratie.

Fuente: Netflix España