El ejercito de los muertos

En GamerFocus tenemos la fama de “odiar” a Zack Snyder. Es verdad que algunas de sus películas nos desagradan y no tenemos el mismo cariño que otros por su edición de Liga de la Justicia, pero no sentimos animosidad contra este director. De hecho, en el especial que le dedicamos en La Videotiendita GF —nuestro viejo programa de ‘streaming’ sobre cine y televisión— alabamos algunas de sus obras.

Aquí tenemos una oportunidad más para demostrar que no odiamos a este popular cineasta. Recientemente, Netflix estrenó su más reciente filme. Por medio de este, regresa al género que lo puso en el mapa: las películas de zombis. Aquí tienen nuestra crítica/reseña de El ejército de los muertos (Army of the Dead).

Además de contar una historia de muertos vivientes, esta es una ‘heist movie’ o película de robos. Tras uno de los típicos accidentes que dan comienzo a estos filmes, Las Vegas es rápidamente invadida por zombis. El gobierno de Estados Unidos toma la decisión de amurallar la ciudad antes de soltar una bomba nuclear sobre ella. Pero el dueño de uno de los más importantes casinos contrata a un grupo especializado para que recupere los 200 millones de dólares que aún se encuentran en la bóveda.

Sería muy fácil describir El ejército de los muertos como una simple combinación de El amanecer de los muertos con La gran estafa, pero eso sería subestimar a Zack Snyder. Recordemos que esta puede ser “su visión más pura” puesta en la pantalla. Además de escribirla y dirigirla, también ocupó las sillas de productor y director de fotografía. Esto último nos preocupaba un poco. Fue el cinematógrafo Larry Fong el que dotó a la mayoría de sus películas de su característico estilo visual.

¿Cómo luce una película fotografiada por Snyder? Borrosa. Por alguna razón, decidió filmar usando luz natural y unos lentes antiguos que le dieron una apariencia suave y onírica al resultado final. Prácticamente todas las escenas tienen elementos fuera de foco que resultan distractores, aunque ayudan a poner la atención precisamente donde el director quiere. Esta táctica seguramente también ayudó a ‘esconder’ un actor que fue eliminado del corte final después de que fuera acusado de abuso sexual.

Ese es solo un ejemplo de los excesos del director. Esta es una de las películas de zombis más largas que existen, acercándose a los 150 minutos. Esto se debe a la enorme cantidad de personajes y situaciones que debe presentar antes de que comience la verdadera acción. Esta no es una simple película de disparos contra no-muertos, es toda una épica. La misma introducción, que cuenta cómo comenzó la invasión zombi y muestra a los personajes huyendo de Las Vegas mientras es amurallada, es toda una película en derecho propio, arcos de personajes incluidos.

No vamos a hacer ‘spoilers’, pero debemos comentar que Snyder hace cosas interesantes con sus zombis para hacerlos más dinámicos. De hecho, hay momentos en que vemos el desarrollo desde su punto de vista. Este es un punto definitivamente positivo, pero colabora con uno de los peores elementos de la película: su ritmo.

Los personajes de El ejército de los muertos no son solo divertidas y rudas máquinas mata-zombis. Cada uno tiene su propia agenda, motivaciones y una personalidad muy bien definida. Pero a pesar de la larga duración del filme, no hay tiempo para dedicar al desarrollo de todos. Esto causa que los elementos dramáticos se vean muy condensados. Los más importantes de ellos —como las relaciones de Scott (Dave Bautista) con su hija Kate (Ella Purnell) y su amiga María (Ana de la Reguera)— quedan atrapados por los peores clichés y alargan innecesariamente el metraje.

Esto es especialmente triste porque, semanas atrás, Netflix estrenó La familia Mitchell contra las máquinas. Esa película animada también se enfoca en la relación rota de un padre con su hija durante un apocalipsis, pero hace un mejor trabajo.

Así como hay escenas demasiado largas, hay otras que brillan por su ausencia. Hay momentos inexplicables y personajes que desaparecen de repente. Esto nos hace pensar que buena parte de la exposición y desarrollo se quedó en la sala de edición. Apostamos sin miedo a que existe una versión de cuatro horas de esta película en algún lado y no tardará en aparecer un grupo que exija a Netflix que la publique.

Afortunadamente, el elemento humano se salva gracias al carisma de muchos de los personajes. La relación que se forma entre el exmilitar Vanderohe (Omari Hardwick) y el experto en cerraduras Dieter (Matthias Schweighöfer) es uno de los puntos fuertes de la película y merecía más desarrollo. La piloto Marianne Peters (Tig Notaro), agregada en posproducción, salva muchas escenas con su seco humor.

Pero las razones principales para ver una película de zombis son la acción y violencia. En esos sentidos, El ejército de los muertos cumple su función de un modo más que satisfactorio. Las secuencias de enfrentamientos contra los no-muertos están llenas de momentos emocionantes y divertidas coreografías. Las explosiones de violencia no sienten miedo de mostrar el ‘gore’ más salvaje y algunos de estos efectos van a ser recordados por mucho tiempo. Es verdad que la película se toma su tiempo entre estos momentos, pero la calidad que tienen hacen que la espera sea justificada.

Las palabras ‘de los muertos’ en su título crean un vínculo directo entre este filme y la legendaria saga de zombis de George Romero, conocida por la forma en que usó a los muertos vivientes para hacer críticas sociales. Sorprendentemente, Zack Snyder continúa la tradición y esta es su película más política. Filmes como 300, Watchmen y Batman v Superman presentaban una visión fascista del mundo mediante sus metáforas, pero El ejército de los muertos se va al otro lado del espectro.

El filme muestra personajes en situaciones de vida desesperadas, abandonados por el gobierno a pesar de sus servicios al país. Hay referencias directas que critican el abuso contra los inmigrantes y la horripilante relación de la maquinaria militar con el capitalismo. Tal vez no profundice mucho en estos temas, pero su presencia ayuda a dar color a este mundo. También sirven como sutil recordatorio de la vida real.

Esto encaja con la reciente revelación hecha en una entrevista del diario The Guardian con Zack Snyder. Allí confesó que, pese a la interpretación ‘ultraderechista’ que muchos hacemos de sus filmes, es demócrata y aboga por los derechos de las minorías. También hay que recordar que canceló sus planes de hacer una película basada en El manantial, de Ayn Rand, tras considerar el ambiente político de su país.

El ejército de los muertos es una película irregular. Su ritmo podría ser mucho mejor, es más larga de lo necesario, muchos de sus elementos dramáticos están mal desarrollados, las actuaciones no son buenas y las elecciones musicales desentonan mucho. A pesar de estos defectos, sus fortalezas hacen que valga la pena. La acción y violencia son disfrutables, la mayoría de sus personajes tienen un carisma que hace que queramos que sobrevivan. También deja ver un lado político de Zack Snyder que desconocíamos. Su regreso al mundo de los zombis tiene nuestra aprobación.