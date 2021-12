El Aro Resurrección – Reseña

A finales de 2019, los cines de Colombia recibieron una película llamada El Aro: Capítulo Final, cuya reseña pueden leer aquí. Como su nombre sugiere, este pretendía ser el cierre de la historia de Sadako. Pero, si ese era verdaderamente el final, ¿por qué estamos hablando hoy de una nueva película llamada El Aro Resurrección?

Agárrense, porque estamos frente a un intento verdaderamente salvaje y descarado de aprovechar la popularidad de la reconocida franquicia de terror japonés.

El Aro Resurrección no es realmente una película de El Aro. Es verdad que cuenta con la presencia de una entidad fantasmal que viste de blanco y tiene cabello largo. Pero no solo no es Sadako, sino que no tiene relación alguna con ella o su historia.

Este filme está basado en la novela Ella murió en QQ, del novelista chino Ma Boyong, que cuenta la historia de una misteriosa muerte relacionada con el servicio de mensajería instantanea QQ, una especie de WhatsApp chino. La película fue titulada originalmente 网络凶铃, que se traduciría como “advertencia de peligro en Internet”. En inglés fue llamada The Perilous Internet Ring.

La historia muestra cómo unos jóvenes universitarios que hace años escribieron una novela web de forma colaborativa comienzan a morir tras leer el nuevo capítulo que apareció misteriosamente en Internet. La prima de una de las fallecidas, con la ayuda de un detective aficionado, empiezan a investigar los sucesos cuando ella comienza a tener visiones de una mujer de blanco que la acecha.

Si esto no tiene nada que ver con El Aro, ¿por qué tradujeron su nombre así? Fácil, para atraer espectadores incautos a los cines haciéndoles creer que verán una nueva historia con Sadako. Esto no es algo nuevo (¿recuerdan cuántas películas de los ochenta y noventa se llamaron Retroceder nunca, rendirse jamás a pesar de no tener nada que ver con la de Van Damme?), pero es una táctica sucia.

El Aro Resurrección tiene una fantasma estilo Sadako y una aparente maldición que se transmite como un virus cuando las personas encuentran, no un video, sino una novela web. La investigación también guarda algunas similitudes con la que llevan a cabo los protagonistas de la película original de Hideo Nakata. Entonces, ¿cuál es el problema con el cambio de nombre?

Que esta es una pésima película. Una de las peores que hemos visto este año.

El principal problema está en el guion. Los personajes dan saltos de lógica absolutamente absurdos para avanzar la trama. Este es un misterio aparentemente sobrenatural de venganza al que de repente le aparecen elementos de ciencia ficción que no encajan para nada con su tono o historia.

A pesar de ser una película china, el director es el japonés Norio Tsuruta, recordado por El Aro 0: Nacimiento. Parece que ya no cuenta con el mismo talento que demostró en ese filme, porque le cuesta crear secuencias vistosas o intrigantes. Los escenarios y efectos especiales lucen realmente baratos y carecen de personalidad. ¿Cuántas veces hemos visto un hospital abandonado similar en películas de terror? Hay algunas ideas buenas, como un momento cerca del final en el que los personajes cambian caóticamente entre el mundo “real” y el mundo de la fantasma. Pero la torpe edición y falta de suspenso hacen que sea totalmente desaprovechado.

Pero aquí no terminan los aspectos negativos de El Aro Resurrección. Quisiéramos hablar de las actuaciones, pero no podemos porque el terrible trabajo de doblaje al español latino opaca a los actores chinos. Parece un trabajo de novatos. Nadie suena ligeramente creíble y algunos usan acentos y tonos que chocan por completo con los personajes que interpretan. Lo más grave es que no logran hilar bien la pronunciación de los nombres chinos en los diálogos, causando risas en la audiencia.

Aquellos que estén familiarizados con el tema de la censura en China pueden estar confundidos por esta película. Se supone que allí están prohibidas las obras de fantasmas por “promover la superstición”. La trama logra saltarse esta regla dando una explicación “científica” para la presencia de la falsa Sadako que resulta tan ridícula que dan ganas de salirse del teatro. Siguiendo con las restricciones del país asiático, esta película debe “dar un mensaje positivo”. Por eso termina con un texto vergonzosamente condescendiente en el que piden a los espectadores que “dejen de lado el Internet porque es muy peligroso y se pueden volver adictos la red”.

Así es, esta película no es más que una fábula aprobada por el gobierno Chino que copia el estilo del J-Horror para hacer propaganda sobre los males del Internet. El público de la sala de cine a la que asistimos —el que quedaba, porque algunos se salieron a mitad de la proyección— explotó en carcajadas con la aparición del mensaje final.

De hecho, el final de El Aro Resurrección es absolutamente salvaje en cuanto a “moralejas”. Según este filme, los jóvenes se pueden volver adictos a internet porque sus padres los abandonan. La red los puede volver homosexuales y la mejor forma de calmar a una mujer es dándole un golpe en la cara.

Las pocas décimas que le damos a esta película en la calificación se deben al entretenimiento involuntario que causó su absurda trama, pésimo doblaje y penoso intento de congraciarse con las políticas chinas. A pesar de eso, no hay forma alguna de recomendar este esperpento cinematográfico.

Sadako se debe estar revolcando en su tumba.