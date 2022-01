El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley) – Reseña

Muchas de las obras de Guillermo del Toro se alejan de los protagonistas tradicionales para enfocarse en la idea de “el otro”. Los monstruos, los diferentes y los rechazados suelen ser sus verdaderos protagonistas. Son seres injustamente considerados extraños o peligrosos como el trío protagonista de Hellboy, la criatura de La forma del agua o el fantasma de El espinazo del diablo.

El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley) toma una aproximación diferente. En lugar de mostrarnos la belleza que se esconde en la bestia, cuenta la historia de quienes tienen la verdadera bestia en su interior.

Esta película está basada en la novela de William Lindsey del mismo nombre, que ya contaba con una adaptación al cine de 1947. Pueden encontrarla completa en YouTube. La nueva versión no solo cuenta la misma historia, sino que la da profundidad temática y visual a un nivel impresionante que solo cineastas de la talla de Guillermo del Toro y su equipo de colaboradores pueden lograr.

La historia sigue a Stanton ‘Stan’ Carlisle. Él es un hombre que deja un terrible pasado atrás para comenzar una nueva vida trabajando en un carnaval durante los años treinta. Gracias a su disposición y carisma, se gana el cariño de la ‘adivina’ y su esposo, de quienes aprende el arte de la ‘lectura de mentes’ para engañar a las audiencias.

La segunda mitad del filme nos muestra un futuro en el que —gracias a sus trucos— Stan logra fama y dinero, Pero la ambición y la aparición de una psicóloga que “usa sus mismos trucos de otra forma” lo hacen caer en una espiral de estafas y mentiras de la que tal vez no pueda escapar.

A pesar de no contar con detectives privados ni ‘gangsters’ tradicionales, El callejón de las armas perdidas es un ‘film noir’ puro y duro. Los personajes tentados por el crimen, la corrupción moral y la ‘femme fatale’ de turno están presentes aquí junto con el ambiente y vestuarios que se volvieron icónicos en esta clase de historias. Del Toro aprovecha los clichés visuales del género y la presencia de un carnaval para darle un tono oscuro, casi como una pesadilla «timburtonesca», que nos atrapa desde sus primeros minutos.

No es posible expresar lo maravillosa que es esta película a nivel visual. No nos cabe duda que la veremos nominada en las categorías de diseño de producción y dirección de fotografía en los Premios Óscar. Los escenarios del carnaval de la primera mitad y los lujosos edificios ‘art deco’ de la segunda —tan radicalmente opuestos en apariencia— logran transmitir una bizarra decadencia que se mantiene consistente en toda la película. El laberinto de espejos, el pasillo de los fetos y la oficina de la doctora Ritter resultan especialmente llamativos por la cantidad de detalles y simbolismo que manejan.

Pero El callejón de las almas perdidas no luciría tan bien si no fuera por la impresionante cinematografía de Dan Laustsen. Los haces de luz y las sombras manipulan agresivamente nuestras emociones hacia los personajes y situaciones. No es nada realista, pero dota a la película de un dramatismo que encaja a la perfección con sus temas y escenarios. Es uno de esos casos en los que cada cuadro de filme puede ser considerado una pintura.

Las actuaciones están al nivel de la calidad técnica. No exageramos al decir que esta es una de las mejores actuaciones que hemos visto de Bradley Cooper, quien logra que nos pongamos de lado del desagradable Stan incluso cuando no oculta sus peores defectos. Cate Blanchett está tan espectacular como siempre y parece hecha a medida para estos roles de mujer fatal. Rooney Mara queda un poco opacada por ambos, pero también hace un gran trabajo y Toni Colette es absolutamente hipnótica.

Debido a la naturaleza del filme, todos ellos son un poco más exagerados que de costumbre. Esta teatralidad es perfecta para secundarios como Willem Dafoe, Ron Perlman y Richard Jenkins, que devoran el escenario con su presencia en la forma a la que ya nos tienen acostumbrados. No nos extrañaría si hay un par de nominaciones al Óscar entre ellos.

Resulta emocionante ver en acción los trucos que usan los personajes, haciendo a los demás creer en poderes mentales y mensajes del más allá. Sin embargo, estos no solo son reales, sino que siguen siendo usados hoy en día para engañar y estafar a las personas. El callejón de las almas perdidas es un perfecto reflejo de nuestro mundo, el cual prefiere creer en las mentiras que les den confort y en el que muchos desalmados sacan provecho de eso para hacer dinero. No hablamos solo de falsos psíquicos y mentalistas.

Si hay algo en este filme que puede ser descrito como un ‘defecto’, es lo predecible que resulta. Las personalidades de los habitantes de este mundo hacen que resulte claro conocer de antemano sus destinos. No oculta sus arquetipos y es muy fácil prever quién está manipulando a quién. Las pocas revelaciones que tiene no son ninguna sorpresa. La historia se desarrolla de una forma circular y aquellos que ponen atención a la trama preverán su desenlace con mucha anticipación. Esto puede deberse a la trama de la novela, que tiene casi 80 años y está llena de tropos que nos resultan muy familiares.

Pero El callejón de las almas perdidas no es solo una película sobre el destino, sino sobre el viaje. Es claro que Stan es un monstruo —el objetivo de su contraste con los ‘fenómenos’ del carnaval es claro— y que escapará del infierno solo para caer de nuevo en sus llamas. Lo interesante es conocer los eventos y personajes que lo llevarán por ese camino.

Guillermo del Toro no nos decepcionó. El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley) no dejará indiferente a ningún amante del buen cine. Lo mejor de todo es que no vamos a tener que esperar más de un año por otra de sus películas. Pinocho se estrenará en Netflix a finales de 2022.