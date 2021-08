El Escuadrón Suicida – Reseña

Esta película se hubiera podido llamar Escuadrón Suicida 2, Escuadrón Suicida: Nueva Misión o algo así sin ninguna complicación. Pero no lo hizo. En su lugar, simplemente agregó el artículo ‘El’ antes del título para diferenciarse de su predecesora. El mensaje es claro: quieren que olvidemos la anterior horrible película y la reemplacemos en nuestras cabezas con la nueva.

La verdad, no es una mala idea. El Escuadrón Suicida es sumamente divertida y superior en todos los aspectos al filme de 2016 que dirigió David Ayer.

Esta película no pierde el tiempo haciéndonos llegar a la acción. Su planteamiento, en el que presidiarios con poderes o habilidades especiales son reclutados por el gobierno para realizar misiones clandestinas a cambio de una reducción en su sentencia, es presentado de inmediato. A los pocos minutos ya tenemos a un enorme equipo de villanos ‘categoría D’ del universo DC llegando a una isla y participando de un tiroteo. A pesar de algunas referencias minúsculas —como Harley Quinn saludando al Capitán Boomerang como un viejo amigo— no hay que conocer absolutamente nada de la película anterior, afortunadamente.

En esta ocasión, la misión consiste en infiltrarse en Corto Maltés. Este es un país latinoamericano ficticio del universo DC, llamado así como homenaje a una popular serie de novelas gráficas italianas. Una vez allí, deben destruir todo rastro de una investigación científica conocida como ‘proyecto starfish’.

Con la obvia excepción de Harley Quinn (y tal vez King Shark), los personajes no son necesariamente muy conocidos. Incluso los fanáticos más acérrimos a los cómics podrían tener problemas recordando villanos como Peacemaker, Polka-Dot Man y Savant. Esa es parte de la gracia: ver en pantalla a personajes extraños con poderes y habilidades inusuales que no necesariamente encajarían en otras películas.

Además, usar personajes tan desconocidos le permitió al director James Gunn desatarse de una forma que no podría con héroes más “cuidados” por Warner y DC. Esta es una película que gana muy merecidamente su clasificación ‘R’. La violencia e insultos no solo son constantes, sino que están exagerados a un nivel increíble. El ‘gore’ que vemos aquí es aún más salvaje que el de Deadpool o historias “serias” que quieren deconstruir a los superhéroes (como The Boys e Invincible). Hablamos de rostros arrancados en primer plano, personas partidas a la mitad y crueldades que no necesitan cambios para aparecer como Fatalities en un juego de Mortal Kombat. ¿Lo más curioso de todo? Este nivel de violencia no busca impactar ni aterrar, sino hacer reír.

El Escuadrón Suicida tiene un humor negro que no veíamos en las obras de James Gunn desde que era un cineasta independiente (es un buen momento para recomendarles Slither: Criaturas Rastreras y Super). La trama aprovecha que los personajes nunca fueron establecidos como “buenas personas” y los pone a realizar toda clase de atrocidades sin necesidad de dilemas morales. Eso también permite acabar sin problemas con la vida de muchos de ellos. Ustedes no creían que un grupo de villanos tan numeroso no iba a perder algunos miembros, ¿cierto?

Lo verdaderamente sorprendente es que, a pesar de que literalmente vemos decenas de inocentes morir por culpa de los protagonistas, logramos sentir empatía hacia ellos. La trama le da al grupo una sensación de unidad y familia que la primera película nunca pudo lograr. Conocer la trágica historia de Ratcatcher 2, el origen de los poderes de Polka-Dot Man, que Bloodsport sí se preocupa por su hija y presenciar la adorable torpeza de King Shark hace imposible no encariñarse con ellos.

Aunque la película pone a Bloodsport en el centro de todo, la verdad es que dedica buen tiempo a todos los miembros ‘principales’ del equipo. Pero, como era de esperar, hay alguien que se roba el ‘show’ y tiene toda una subtrama para protagonizar. Hablamos de Harley Quinn.

Si algo bueno salió de la primera película de Escuadrón Suicida, fue la versión de Harley interpretada por Margot Robbie. Nos da mucho gusto verla de nuevo aquí. Es verdad que su parte en la primera mitad de la película, mientras se encuentra separada del resto del equipo, desentona un poco con el resto de la aventura y rompe su ritmo. Sin embargo, el carisma del personaje es tan grande que nos hace olvidar cualquier problema que pudiéramos tener con ella. Además, su subtrama culmina con una secuencia de acción tan divertida que está casi a la altura de la escena del asalto a la estación de policía en Aves de Presa.

Pero ella no está sola demostrando su talento. Idris Elba es absolutamente fantástico en su rol de líder involuntario y John Cena está a su altura a la hora de provocarlo con las ridiculeces de su personaje. Del primero no nos extraña, pues es uno de los mejores actores de la actualidad. Es Cena quien nos sigue sorprendiendo con su talento para hacer reír. Aunque físicamente parece solo apto para roles de acción ‘serios’ tipo Schwarzenegger, este luchador es aún mejor cuando le permiten divertirse con sus papeles. Solo hay que comparar a Peacemaker con el Jakob Toretto que interpreta en Rápidos y Furiosos 9 y ver a cuál nos gusta ver más en acción. No es una decisión difícil.

Daniela Melchior es toda una revelación en el rol de Ratcatcher 2. La ‘millennial’ es el corazón del equipo y su capacidad para la empatía resulta refrescante en medio de tanta violencia y tipos rudos. Joel Kinnaman dota a Rick Flagg de mucha más personalidad de la que tenía en la primera película. Hasta personajes completamente CGI como King Shark y Starro tienen sus momentos de emotividad.

La verdad es que nos cuesta pensar en los defectos a la hora de hablar de El Escuadrón Suicida. Es verdad que sus mensajes criticando el intervencionismo estadounidense son demasiado superficiales y su trama es completamente absurda, pero esta no es una película que pretenda ser especialmente inteligente. Los problemas que puede tener en su ritmo, especialmente en la primera mitad, no son nada graves. Sus cambios radicales de tono son hechos a propósito y encajan bien con lo absurda que es la trama. El único problema real que puede tener es que alguno de ustedes tuviera muchas ganas de ver en acción a uno de los personajes que no sobreviven por mucho tiempo.

También nos pareció que Thinker, el personaje de Peter Capaldi, está un poco desaprovechado. No lo vemos realmente usar sus habilidades ni qué significa que tenga una «inteligencia superior».

No tenemos dudas a la hora de decir que El Escuadrón Suicida es una de las mejores películas del Universo Extendido de DC. Es divertida, la acción es emocionante, los efectos especiales lucen geniales y dota de mucha personalidad a personajes que resultan fácilmente olvidables en los cómics. Pero lo mejor de todo es que nos ayuda a olvidarnos de la decepcionante entrega anterior, lanzada cuando el lado cinematográfico de DC tenía una grave crisis de identidad.

Por cierto, si les gustó esta película no dudamos que también van a disfrutar la genial serie animada de Harley Quinn que podemos ver en HBO Max. Su mezcla de violencia y humor negro es muy similar y también cuenta con la agradable presencia de King Shark.