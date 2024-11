El final de Arcane explicado: respuestas a las preguntas que dejó la serie sobre Jinx, Jayce, Viktor, la Rosa Negra, Heimerdinger, etc

El final de la serie Arcane: League of Legends fue espectacular y nos dejó con un hueco en el corazón, pero también con muchas preguntas sobre el futuro de esta historia y sus personajes — ¿Jinx Está viva? ¿Qué pasó con Jayce y Viktor en el Arcano? ¿Quiénes son la Rosa Negra? — que vamos a tratar de responder y dejar todo explicado.

Tengan en cuenta que todo lo que vamos a decir a continuación está basado en el ‘lore’ actual de LoL y Arcane, el cual puede cambiar en el futuro de acuerdo a lo que decida Riot Games. Si quieren «continuar» de alguna manera la historia de la serie, les recomendamos jugar el excelente ‘metroidvania’ Convergence: A League of Legends Story en el que controlamos a Echo usando sus poderes de controlar el tiempo para salvar a Zaun.

¿Jinx está viva después del final de Arcane?

Definitivamente sí. En el momento de la explosión, vemos el rayo de luz fucsia que Jinx deja atrás cuando usa su habilidad, dando a entender que escapó de la explosión. Luego, cuando Caitlyn está estudiando los planos de la puerta Hextech, vemos que hay numerosos ductos de aire a los sistemas de ventilación, lo que sugiere que Jinx pudo haberse arrojado a uno de ellos.

Por último tenemos la escena del barco volador, referenciando una frase de Powder de la temporada 1 en que decía que quería volar en uno de ellos, junto con una pantalla de ‘The End’ que usa su caligrafía.

Si Jinx está viva al final de Arcane, ¿por qué no contacto con Vi? Es obvio. Ella expresó múltiples veces en los dos últimos episodios que quería dejarlo todo atrás. Inicialmente con un intento de suicidio, pero eventualmente decidió simplemente irse de Zaun y Piltover, dejando que su hermana fuera feliz sin su presencia.

¿Vander también sobrevivió?

Aunque no hay nada en la serie Arcane que se refiera a su posible supervivencia, todo en el ‘lore’ de League of Legends sugiere que sí lo hizo. En LoL y en Convergence existe un personaje llamado Warwick: un hombre lobo que habita en las alcantarillas de Zaun acabando con todo lo que encuentra. Para unos es una leyenda urbana, pero otros lo han visto en persona.

Aunque los diseños son ligeramente diferentes, es claro que Vander y Warwick son el mismo personaje. Por lo que vemos en la serie, Warwick todavía no se ha convertido en la leyenda bajo Zaun, así que es posible que haya sobrevivido para que pueda hacerlo. También es posible que ese Warwick pertenezca a una línea de tiempo alterna y que el Vander del universo de Arcane sí haya muerto definitivamente en la explosión.

¿Qué es la Rosa Negra?

Para entender a la Rosa Negra que tanto atormentaba a Ambessa en Arcane hay que dejar explicada la historia y ‘lore’ de Noxus, otras de las regiones de Runaterra en League of Legends.

Noxus es una poderosa ciudad estado que se encuentra en una región montañosa al noroeste de Piltover y Zaun. Es principalmente conocido por su filosofía expansionista, deseos de convertirse en un imperio y brutal gobierno de los poderosos. A pesar del recelo que tiene gran parte de Runaterra hacia la magia, Noxus acepta a aquellos capaces de blandirla con gusto, siempre y cuando esté dispuestos a luchar en nombre de la patria.

En lo alto de la jerarquía de Noxus existe una organización secreta conformada por magos que durante mucho tiempo han controlado el destino de la nación. Esta es la Rosa Negra y entre sus miembros de cuentan personajes como LeBlanc, Vladimir, Elise y Cassiopeia.

Buscando magos poderosos para usar como armas, la Rosa Negra se enteró que uno de los hijos de la lider militar Ambessa Medarda descendía de una poderosa rama de magos de Basilich. Creyendo que se trataba de Kino, fueron tras de él pero este termino muerto. Ambessa, furiosa, comenzó una guerra secreta contra la Rosa Negra mientras trataba de ocultar de ellos la naturaleza de su hija Mel, que había heredado el poder mágico de su padre.

La Rosa Negra es una organización orgullosa y poderosa que no iba a dejar que Ambessa se saliera con la suya, pero no podía atacarla abiertamente por su posición. Mientras tanto, ella logró posicionarse en el gobierno de Piltover mientras continuaba buscando la forma de llevar a cabo su venganza tomando control de la tecnología Hextech…

… y entonces conoció a Victor.

¿Qué pasó con Jayce y Viktor al final de Arcane?

El destino de dos personajes en Arcane es ambiguo. Una interpretación es que fueron absorbidos por el Arcano y como sabemos, la naturaleza de esta magia va más allá del tiempo y el espacio, por lo que es posible que hayan llegado a otro universo alterno o viajado a otro punto dentro de esa misma línea de tiempo.

Hay otra intepretación de lo que vimos que dice que ambos estaban en El Vacío y que habrían sido consumidos por este. El Vacío es el «malo final» del ‘lore’ de League of Legends, una fuerza cósmica e interdimensional capaz de consumirlo todo. Nunca fue mencionado directamente en la serie, pero los fanáticos creen que la manipulación del Arcano que hacía Viktor estaba más relacionada con el vacío que con la magia.

Lo único que sabemos es que Jayce y Viktor no estaban en Piltover cuando todo acabó. Tal vez descubramos realmente cuál fue su destino en una futura serie, videojuego o incluso en una colección de aspectos de League of Legends.

¿Qué pasó con Heimerdinger?

El destino de Heimerdinger en Arcane es aún más misterioso que el de Jayce y Viktor y tampoco tenemos una explicación clara de qué pasó con él.

No volvimos a ver a Heimerdinger desde que «mejoró ligeramente» la invención de Echo para permitir que este volviera a su línea de tiempo original. Él no estaba dentro de la máquina así que no es probable que haya vuelto a su versión de Piltover y sus últimas palabras hacia su amigo dan a entender que se estaba despidiendo porque sabía que no volvería a verlo. Tampoco parece estar en la versión de Zaun de ese universo.

Quedan dos opciones. O la explosión de energía del Arcano lo envío a otra línea de tiempo diferente —algo que parece bastante probable— o acabó con su vida… lo cual no es realmente posible porque el ‘lore’ de League of Legends ha dejado bastante claro que los yordles no mueren —fuente: historia corta ‘ el significado en la miseria’— lo que significa que anda por ahí… rondando el multiverso… o tal vez incluso de regreso en la Ciudad de Bandle.

¿La hija de Singed está viva?

Una de las sorpresas que nos dejó el final de Arcane fue descubrir que Singed sí logró revivir a su hija. La logramos ver a través del espejo en su caja de música y descubrimos que tiene la piel blanca y líneas doradas de las marionetas de Viktor, pero en este punto estas ya habían sido desconectadas del Arcano y dejaron de funcionar.

No hay una explicación clara de cómo Singed logró esto, pero hay una pista sobre qué ocurrió. En una escena del episodio 8, vemos que el Doctor toma en una jeringa el fluido de la esencia de Viktor, pero lo que inyecta en el cuerpo de Vander es otro dispositivo. Esa jeringa era la misma que usaba para inyectar una sustancia en el cuerpo de su hija para preservarlo.

Aunque no lo muestran, podemos asumir que Singed inyectó la esencia del Arcano en su hija para revivirla y probablemente lo hizo después del fin de la guerra, por lo que no estaba conectada a Viktor cuando él cayó.

¿Por qué esta esencia no se deshizo cuando Viktor se desvaneció junto a Jayce? Ese es uno de los misterios que quedan.

¿Habrá paz entre Zaun y Piltover?

Probablemente no. Si hay una crítica que hacer contra la serie es la forma tan acelerada en que «resolvió» el conflicto entre las dos ciudades. En realidad no resolvió nada, pero tras la defensa de las puertas Hextech el consejo abrió un espacio a un representante de Zaun y el cargo fue ocupado por Sevika.

La mirada que le dan otros miembros del consejo a Sevika deja claro que las cosas no van a quedar automáticamente arregladas. Probablemente se acercan fuertes tormentas políticas y habrá una coalición que tratará de mantener el ‘status quo’ de opresión contra Zaun… pero al menos se dio un paso adelante en resolver la situación.

Si Runaterra es como nuestro mundo, no podemos esperar que los habitantes de Zaun vean sus derechos respetados pronto, pero al menos ya tienen quién pelee en su nombre en el gobierno.

Otros análisis a fondo

Esperamos que este análisis a fondo y explicación del final de la serie Arcane: League of Legends de Netflix les haya ayudado a entender mejor qué pasó con Jinx, Jayce, Viktor, la Rosa Negra, Heimerdinger y los demás.