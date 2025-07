El final y los temas de El juego del Calamar 3 explicados: análisis a fondo de la reacción negativa de los fans

Al momento de escribir estas líneas, han pasado más de cuatro años desde que la serie surcoreana emitida por Netflix se convirtió en un fenómeno mundial. No debería tener que explicarle a nadie que esta historia pretende ser una crítica del capitalismo y esa no es solo mi lectura, es algo explícito en la obra de de creador, escritor y director de la serie: Hwang Dong-hyuk. Él mismo lo explicó en una revista para Variety en el año 2021. Pero tras leer algunas críticas de espectadores contra la temporada 3 de El juego del calamar, me doy cuenta que este mensaje que parece obvio no logró penetrar la cabeza de muchos fanáticos de la serie y aunque está bien si no les gustó, creo que es necesario hacer algunas explicaciones sobre qué significa este final.

Sobra decir que este texto está lleno de spoilers y no recomiendo leerlo a menos que ya hayan visto la serie completa.

La metáfora

En general, esta serie es una brutal crítica contra un sistema capitalista capaz de llevar a las clases no altas a una situación económica tan desesperante, que el riesgo de muerte se convierte en una alternativa válida. Lo mejor de todo es la forma en que usa la falacia de que “todos están en igualdad de condiciones y tienen las mismas posibilidades de ganar”. El mundo nos dice que todos podemos llegar a ser ricos “si trabajamos duro”, pero esta es solo una mentira que nos inculcan para que aceptemos ser un engranaje en la maquinaria que genera riqueza para unos pocos.

La temporada 2 y el final en la temporada 3 de El juego del Calamar amplían esta metáfora para incluir un elemento inesperado que suele ser “idolatrado” en occidente: la democracia. la trama divide a los jugadores de acuerdo a cómo votaron para continuar o no los juegos después de cada prueba. En la primera temporada, esto solo pasó después de la primera prueba. En esta ocasión ocurre después de cada prueba y los jugadores son “marcados” con una ‘X’ o un ‘O’ dependiendo de su voto. Esto crea un tribalismo que lleva a los dos grupos a enfrentarse entre ellos mientras ignoran al verdadero enemigo: los organizadores del juego.

Que los dos equipos sean identificados con los colores Rojo y Azul no es coincidencia. Estos son los colores que suelen identificar a partidos de ideologías opuestas en todo el mundo: republicanos y demócratas, liberales y conservadores, laboristas y tories, etc.

Esta parodia de los mecanismos de participación popular se mantiene hasta la última prueba del juego, donde los participantes hacen una “votación” decidiendo a quién van a eliminar a pesar de que saben anticipadamente qué van a hacer. También vemos a los organizadores “dando información” a los jugadores sobre lo que van a enfrentar en las siguientes pruebas para manipular la forma en que van a votar.

¿Qué pretende decirnos El juego del Calamar 3?

El mensaje principal de El juego del calamar 3 es bastante claro: la democracia es usada por el sistema para mantener a las masas enfrentadas entre sí y hacerles creer que tienen control sobre su destino. Permitimos que convirtieran nuestra arma más poderosa, el voto, en otra herramienta del capitalismo.

El otro gran mensaje de la temporada es uno bastante desolador, pero también realista: el dinero no sirve de arma contra más dinero y las armas no sirven de nada contra más armas. A pesar de contar con una fortuna y de montar una revolución armada, Gi-Hun no pudo acabar con los juegos. El sistema siempre va a tener más recursos, más armas, más soldados y más lamebotas que van a luchar para mantener el ‘status-quo’ porque creen que pueden beneficiarse de eso.

Gi-Hun redescubre que estos juegos solo son posibles porque para “entretener” a los VIP tienen que despojar a los jugadores de toda su humanidad. Hace algunos años escribí un artículo criticando la forma en que la serie presenta a los VIP porque me parecía que poner a personas específicas en el lugar de los villanos le quitaba fuerza a la metáfora de que el sistema capitalista era el villano real. Pero mi opinión ha cambiado con los años. Desde entonces hemos podido ver cómo billonarios como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg literalmente manipulan los sistemas legislativos, judiciales y ejecutivos para que trabajen en su beneficio y entendí que ellos son el sistema capitalista. La serie muestra a los VIP de forma casi caricaturizada, pero eso es porque esa es la forma absurda en que se comportan y piensan los billonarios del mundo real.

¿Por qué a los espectadores no les gustó el final de El juego del Calamar 3?

La deshumanización de los jugadores es lo que finalmente causó que la recepción de los espectadores de El juego del calamar 3 fuera tan negativa. Los billonarios quieren ver a la clase trabajadora como monstruos capaces de matarse los unos a los otros por dinero porque eso es lo que en verdad creen que somos y el juego los manipula para convertirlos precisamente en eso.

A Seong Gi-Hun se le presenta en varias ocasiones la oportunidad de ganar los juegos de nuevo si acepta esa deshumanización, pero se niega. Finalmente se da cuenta que la única forma de salvarse, de conservar su humanidad, es acabando con su propia vida. Los fans de la serie odiaron esto. Muchos de los comentarios en redes sociales y en las reseñas negativas de usuarios de Rotten Tomatoes y Metacritic hacen referencia a este suicidio como una de las razones de su desagrado. Esos mensajes sugieren que querían Gi-Hun o uno de los protagonistas lograra ganar o escapar para cobrar venganza de los compañeros que murieron o que incluso pudieran acabar definitivamente con los juegos.

Pero algo así hubiera saboteado los mensajes y temas de la serie. En una nueva entrevista con Variety, el creador de la serie dijo que ese final no hubiera funcionado para él tomando en cuenta el estado actual del mundo. Él tiene razón. El objetivo de El juego del Calamar nunca fue ofrecer una conclusión alegre en la que el mundo quedara arreglado, sino dar un reflejo de lo mal que están las cosas para hacernos reflexionar.

Los espectadores no deberían sentirse mal por la forma en que terminó la historia. Deberían sentirse mal de que vivimos en un mundo al que ésta sirve como reflejo.

“Hodie mihi, cras tibi”

Tristemente, los juegos continúan y los VIP siguen felices con su dinero y poder, pero la serie nos deja con una nota de esperanza. El bebé de Jun-hee logró sobrevivir a pesar de nacer en un verdadero infierno y hay personas buenas que ayudaron a al hermano de Sae-byeok a reunirse con su madre y siguen ayudando a No-eul a encontrar a su hija. El mensaje final de Gi-Hun “no somos caballos, somos humanos. Los humanos son…” se refiere no solo a que no podemos ser tratados como herramientas y entretenimiento para nuestros «dueños», sino a los sacrificios que hacemos con gusto para ayudar a los que amamos a seguir adelante. Su sacrificio es la última palabra de esa frase.

Hay mucha discusión respecto al mensaje de “Hodie mihi, cras tibi” (“hoy por mí, mañana por ti”) que aparece en las paredes del cuarto de los jugadores en la temporada 3 de El juego del Calamar. Aunque usualmente se usa de forma positiva, tiene la connotación de que “solo ayudamos a otros para que nos ayuden a nosotros”. Puro interés personal. Las acciones de Gi-Hun finalmente son desinteresadas. Se sacrificó porque quiere que el bebé viva, no porque sacará un beneficio a eso. Eso es lo que somos los humanos.

El juego del Calamar 3 tuvo el final que tenía que tener, pero no carece de defectos

Con este artículo no quiero decir que “si no les gustó El Juego del Calamar 3 es porque no lo entendieron”, pero sí quería traer luz a un contexto del que carecen muchas de las críticas negativas de espectadores. Aún así, la temporada tiene muchos defectos que no tienen que ver con sus temas.

El que más salta a la vista es el uso del CGI. Escenarios como el de la prueba final lucen terriblemente falsos y el bebé hecho por computadora es terrible. Incluso creo que si hubieran usado un bebé real en su lugar, hubiera sido más fácil para la audiencia sentir empatía hacia las decisiones de Gi-Hun y el final no hubiera sido tan mal recibido.

También hay muchos problemas en el manejo de la subtrama de Min-su, sobre todo después de que empieza a consumir las pastillas, no va a ningún lugar. Es una representación sensacionalista y muy mala de la adicción a las drogas que da algo de pena. Myung-gi se vuelve incomprensible en los últimos episodios y hubiéramos agradecido una mirada más concisa a In-ho en la parte final del juego.

In-ho era un personaje muy interesante porque es la representación máxima de una persona que “traiciona a su clase”. Hay una parte de él que claramente está de lado de Gi-Hun y parece que hay algo de arrepentimiento en sus acciones, pero nunca queda claro qué es realmente lo que piensa sobre el juego y sobre sí mismo. De todos modos resulta molesto que crea que con dejar dinero a los hijos de Gi-Hun y Jun-Hee va a solucionar todo. La revelación de que los juegos continúan en otros países mediante el sorpresivo cameo de Cate Blanchett es prueba de que ellos nunca van a estar completamente a salvo.

La cultura pop no quiere que entendamos la serie

El enorme éxito de la primera temporada de la serie en 2021 nos lleno de disfraces de Guardias con uniformes fucsias en Halloween, tuvimos programas de concursos inspirados en las pruebas de la serie y controlamos a sus personajes en juegos como Call of Duty y Fortnite. Todo eso tiene algo en común y es que comodificaron el Juego del Calamar de modo que pudiéramos ignorar sus temas anticapitalistas. Querían convertirlo en una estética, en simple entretenimiento, no en una obra de arte con un mensaje propio sobre la sociedad en que vivimos.

Tengo que repetir algo que ya dije antes. Si no les gustó la forma en que terminó El juego del Calamar 3, no se enojen con la serie. Enójense con el mundo que refleja. No permitan que se roben los organismos democráticos, no permitan que los billonarios se salgan con la suya. No permitan que el capitalismo los siga tratando como caballos.