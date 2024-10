El Hoyo 2 explicada: análisis a fondo de la trama y el final de la película de Netflix

Uno de los más grandes éxitos de Netflix durante la era de la pandemia fue la película española El Hoyo. Esa cinta de ciencia ficción distópica me tuvo hablando durante varios días y creando teorías sobre su significado. Ahora, poco más de cuatro años después, tenemos una segunda parte que me tiene en la misma situación. Voy a analizar la trama y el final de la nueva película de Netflix El Hoyo 2 (The Platform 2) con las esperanzas de entender qué significan los niños, la pintura del perro semihundido y el mundo en que se desarrolla esta historia.

Sobra decir que este artículo está lleno de ‘spoilers’ de las dos películas. También debo aclarar que lo que diré sobre la historia son teorías que no necesariamente deben ser aceptadas como canónicas. Si tienen una interpretación diferente de los eventos, son bienvenidos a compartirla en los comentarios.

Antes de continuar, tenemos que recordar qué significa la primera película.

Qué tenemos que recordar sobre el significado de El Hoyo

En el filme de 2020 conocimos a Goreng, un hombre que ingresa voluntariamente al hoyo, una especie de “prisión” vertical en la que una plataforma baja por todos los pisos una vez al día con la comida de todos sus habitantes. El problema es que los habitantes de los pisos superiores comen todo lo que pueden y los pisos inferiores se queda pasando hambre porque no les llega nada.

Como dije en un artículo que escribí para otra publicación, El Hoyo no nos cuenta una historia clara y directa, sino que ofrece una alegoría que representa nuestro propio mundo. Igual que en la realidad, este es un mundo con recursos para todos, pero de los que no todos pueden disfrutar por culpa de terribles sistemas de gobierno y el egoísmo de la sociedad.

Al final de la película, Goreng y un aliado deciden proteger un plato —una ‘panna cotta’— para que no sea consumido por nadie y de esta forma enviar un mensaje a la administración de esta prisión para que entiendan que las cosas no están funcionando (un mensaje que termina siendo trágicamente malinterpretado, pues ‘arriba’ piensan que nadie lo comió porque tenía un pelo). Pero eso no es todo, sino que en el piso inferior encuentran una niña abandonada que deciden enviar arriba a costa de, en teoría, sus vidas.

La ley del Hoyo

El desarrollo de El Hoyo 2 y la clave para explicar su trama está en la “ley” del lugar. A diferencia de la anterior película, en la que cada uno comía lo que le llegaba, hay una especie de ley interna de los mismos habitantes del hoyo mediante la que tratan de organizarse para que la comida les llegue a todos.

Cuando comenzamos a ver la película, esta parece una buena idea. Según la ley, cada uno solo se alimenta de lo que le corresponde y aquellos que comen de más son “castigados” por los demás. Pronto nos damos cuenta que las formas en que se hace respetar esta ley son abusivas y exageradas.

La primera película de El Hoyo contenía un mensaje que podía ser interpretado como comunista o socialista. Criticaba duramente la división de clases y el abuso de los privilegiados. Esta secuela —precuela, en realidad— profundiza en la metáfora y nos muestra la facilidad con la que cualquier ideología puede caer en el fanatismo y en la injusticia. Es posible ver en El Hoyo 2 una analogía a la Unión Soviética y la forma en que los nobles objetivos del socialismo fueron retorcidos por un líder para crear una tiranía.

El problema que esta película quiere hacernos ver es que, por más bienintencionados que sean nuestros objetivos de organizarnos y mejorar la situación para todos, no es una solución real. No se puede hacer nada a menos que se cambie por completo el sistema injusto que da pie a la terrible situación en que vivimos. En este caso, la solución es acabar con la Administración, pero esta tiene sus propias tácticas para evitarlo.

¿Qué significan los niños en El Hoyo 2?

En la primera película de El Hoyo dicen que no se aceptan niños en el edificio, pero al final descubrimos que eso aparentemente era mentira y vemos una niña en el nivel más bajo. Hay muchas lecturas sobre el significado de la niña: la esperanza en el futuro, el autosacrificio de Goreng o hasta que la niña es la misma panna cotta.

En El Hoyo 2 vemos que los niños existen literalmente en un lugar paralelo al Hoyo. Hay secuencias en las que vemos a un grupo de niños con uniformes similares jugando a subir en una pirámide con un deslizador. Al final, dos miembros de la Administración se llevan al niño que logró superar a los demás y llegó a lo alto de la pirámide (en la misma escena vemos a una niña muy parecida a la de la primera película también). Ese es el mismo niño que dejan en la cama del nivel 333 y que Perempuan trata de rescatar.

Durante los créditos vemos que Perempuan no fue la única. Otros habitantes del Hoyo que trataron de llegar a lo más bajo también encontraron niños que deciden proteger y los envían arriba a cambio de quedarse ellos en el fondo. Básicamente, la Administración está usando a los niños para manipular a los habitantes del Hoyo que llegan al nivel 333. Quieren que se sacrifiquen para salvar al niño que encuentran y de esta forma evitan que abandonen el edificio. Los niños no son un símbolo de esperanza, son una forma de redención “artificial” mediante la que condenan a los habitantes.

El final de El Hoyo 2, explicado

La parte baja del Hoyo es más simbólica que real. Quienes llegan allí ya están muertos (333 x 2 —la cantidad de habitantes de cada piso— es 666, un número asociado con el infierno en la tradición bíblica).

Perempuan muere tras enviar el niño hacia arriba en la plataforma. Los habitantes de la zona inferior son todos aquellos que han muerto en la plataforma. Su existencia allí no pretende ser entendida de forma literal, pero si insisten en buscar una explicación más concreta, puedo decir que son “almas hambrientas y en pena” que se alimentan de los restos que caen y que tienen su propia ley inservible: todos los que llegan allí deben salvar a un niño (los cuales, recordemos, son básicamente señuelos creados por la Administración) y quedarse en el fondo para siempre. Cuando Perempuam se encuentra con Gorang —protagonista de la primera película de El Hoyo y que resulta ser su novio— ya no están vivos. Son sus almas las que gozan del reencuentro.

¡Sorpresa! ¡Es una precuela!

Inicialmente podemos creer que El Hoyo 2 se desarrolla después de la primera y que la “ley” que los habitantes tratan de establecer es una respuesta a los caóticos eventos de esa película. Cuando eventualmente vemos personajes del primer filme —Trimagasi, Baharat y al final Goreng—descubrimos que en realidad es una precuela y que los eventos que vemos aquí se desarrollan antes de lo que vimos en la película de 2020.

Cuando Goreng llega al Hoyo, la “ley” ya se cayó debido a las acciones de Perempuan y Dagin Babi. Hay anarquía en cuanto a la forma de alimentarse y los intentos de los habitantes de organizarse para que la comida alcance para todos ya no son bien recibidos.

El propósito de hacer que El Hoyo 2 sea una precuela no es solo para traer de regreso al personaje de Zorion Eguileor y escucharlo decir “obvio”. Es mostrar que incluso tras la caída de los intentos de civilización, la gente persiste. La voluntad de vivir continúa aunque estemos sometidos a un régimen tiránico y absurdo que controla los medios de subsistencia.

El significado del Perro semihundido

La pintura que Perempuan usa para fingir su muerte es El Perro de Goya. Esta es una de las obras de la serie ‘pinturas negras’ que el pintor creó como frescos en su hogar a las afueras de Madrid.

Su presencia en la película probablemente es una especie de “juego” de los autores hacia las audiencias, previendo las discusiones que se avecinaban sobre su significado. Verán, no sabemos cuál es el significado de esta pintura de Goya y este ha sido fuertemente debatido.

Para algunos, el perro semihundido representa la soledad. Otros dicen que su significado se encuentra en el resto de la pintura desaparecida y que mostraría unos pájaros que el perro estaría mirando. Otros abogan por que representa la insignificancia, que es una obra inacabada y por supuesto, hay quienes dicen que Goya simplemente quería pintar un perro y ya.

El significado de los nombres

Los nombres de los personajes de la primera película están sacados el idioma indonesio y representan diferentes platos o cosas relacionadas con la comida. Goreng se usa para referirse a los platos fritos, Baharat es una mezcla de especias y Trimagasi puede interpretarse como las “gracias” con las que se acepta algo de comer.

El Hoyo 2 continúa esta tradición hasta cierto punto. Dagin Babi es un plato de carne de cerdo, pero Perempuan no tiene relación con la comida. Significa simplemente “mujer”.

Zamitatin también abandona esta línea de referencias. Probablemente es un homenaje al escritor ruso Yevgueni Zamiatin, autor de Nosotros, la primera novela distópica.

El Hoyo 2 ha sido explicado (eso espero)

Espero que mi interpretación de la trama, el final y el simbolismo de El Hoyo 2 les haya parecido interesante y les de una nueva apreciación de esta película de Netflix. Como dije en un principio, esta es solo una lectura de su historia y si ustedes tienen una diferente, los invito a dejarla en los comentarios.

