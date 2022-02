El episodio 7, final de temporada de El Libro de Boba Fett, fue exactamente lo que esperábamos de esta serie. El épico combate del Rancor contra los droides Scorpenek, el duelo de Fett contra Cad Bane y el regreso de Grogu nos dejaron tan felices que casi perdonamos todos los problemas de la historia. Casi.

Este análisis contiene ‘spoilers’ del episodio 7 de El Libro de Boba Fett, titulado ‘En nombre del honor’.

El protector de Tatooine

A pesar de lo bueno que resultó, este capítulo nos recuerda los graves errores de narrativa que tuvo esta serie, sobre todo a la hora de establecer a su protagonista. Antes del final de este capítulo no sentimos que Boba Fett fuera realmente un líder o gobernante para Tatooine. Eso fue un tema importante en los primeros episodios —con el chiste de la falta de un palanquín, por ejemplo— pero el ex cazarrecompensas nunca demostró su fuerza o control sobre el planeta. Sus fuerzas nunca superaron la decena de soldados. Sabemos que tiene muchos créditos, ¿pero de dónde viene su influencia y capacidad de control? Nunca lo supimos. No vimos que tuviera ningún poder alguno sobre su supuesto territorio.

Incluso con la colaboración de la gente de Freetown, sus fuerzas seguían siendo mínimas. Lo gracioso es que lo mismo se puede decir de los Pyke. Según el canon de Star Wars, el sindicato Pyke continuó expandiendo su poder durante la Era del Imperio y resulta ridículo pensar que tenían una presencia tan pequeña en Tatooine para proteger el tráfico de especia. No es sino hasta bien entrada la época de la Nueva República que vieron disminuido su territorio, tal como es explicado en la novela Poe Dameron: Free Fall.

La personalidad de Boba Fett en la serie fue otro elemento contencioso entre los fanáticos. Como ya dijimos en los análisis de anteriores episodios, es “raro” —aunque no necesariamente “malo”— ver a un Fett honorable que realmente busca lo mejor para los demás. La serie quiere que creamos que fue su tiempo con los Tusken Raiders lo que cambió su personalidad, pero esto tampoco fue bien establecido. Solo nos queda el subtexto de verlo usar su bastón gaffi, el arma tradicional de los moradores de las arenas, para derrotar a Bane en lugar de las armas características de los cazarrecompensas, símbolos de una era en la que era menos honorable.

Durante su enfrentamiento con Cad Bane, el Duros trata de explicar el cambio de personalidad de su viejo pupilo diciendo que “la vejez lo volvió débil”. Incluso le pregunta lo que todos queremos saber: ¿cuáles son sus intenciones? Pero su respuesta no tiene sentido. Dice “esta es mi gente”, pero sabemos que no lo son. Su padré nació en la luna mandaloriana Concordia. Hubieramos entendido si se hubiera referido a los Tuskens, ¿pero por qué siente esto hacia los habitantes de Tatooine? La respuesta quedó en el aire.

Hablando de los habitantes de Tatooine, la serie nunca mostró realmente cómo estaban supuestamente oprimidos ni cómo los estaba afectando el tráfico de especia. Lo más cerca que estuvimos de eso fueron los mods hablando sobre la falta de trabajo. Ni siquiera Cobb Vanth dejó claro qué la situación en Freetown fuera grave hasta la llegada de Cad Bane. ¿De qué se supone entonces que estaba protegiendo Fett a los habitantes del planeta?

Lo dicho: El Libro de Boba Fett hizo un pésimo trabajo estableciendo las motivaciones de su protagonista.

El ataque de los Scorpenek

Pese a nuestras críticas hacia el arco narrativo del protagonista, debemos aceptar que el episodio 7 de El Libro de Boba Fett nos mostró algo que teníamos muchas ganas de ver: al ex cazarrecompensas siendo ‘badass’. Su llegada al campo de batalla en un Rancor fue algo que habían prometido varios capítulos atrás y estuvo a la altura de las expectativas. Guardando la escala, el enfrentamiento contra los droides aniquiladores Scorpenek se sintió como un combate de ‘kaiju’.

Hablando de estos enormes droides, esta es la primera vez que aparecen por fuera del material suplementario de Star Wars. Los Scorpenek son droides de combate, supuestamente usados por la confederación de planetas separatistas durante la Guerra de los Clones. Fueron diseñados originalmente para la película Episodio III: La Venganza de los Sith. Debían ser versiones mejoradas de los droideka, equivalentes a los AT-TEs de la República, pero no fueron llevados a la pantalla. Finalmente pudimos verlos en acción.

El regreso de Grogu en el episodio 7 de El Libro de Boba Fett

Tal como dijimos en nuestro análisis del episodio anterior, hubiera sido imposible que Grogu se quedara con Luke en lugar de regresar con su padre. A simple vista, su regreso hace que el final de la temporada 2 de The Mandalorian y el entrenamiento con el Jedi no sean más que relleno. Después de todo, no cambiaron el ‘status quo’ ni afectaron el arco de los personajes más allá de “Grogu y Din Djarin se extrañan mutuamente”. ¿Acaso no fueron más que una simple demostración técnica de la tecnología de recreación de rostro y voz con las que presentaron a Luke?

Pero sí hay un elemento importante en esta pequeña desviación narrativa: Luke le permitió a Grogu elegir qué hacer y respetó su decisión. Puede que esto no sirva de mucho a los personajes importantes de la serie, pero es una importante ruptura en las estrictas leyes de los Jedi, que mantenían a los niños separados de sus familias. Nos encantaría considerarlo un paso adelante, pero ya sabemos en qué acabará la nueva Academia Jedi. Tendremos que esperar y ver si esta trama será desarrollada más adelante o si no fue más que relleno.

Referencias, huevos de pascua y la escena postcréditos del episodio 7 de El Libro de Boba Fett

Por si no alcanzaron a reconocerlo, el hombre dentro del tanque de bacta en la escena postcréditos del episodio 7 de El Libro de Boba Fett es Cobb Vanth. Definitivamente sobrevivió al disparo de Cad Bane. El hombre a su lado es el mismo que realizó la operación que salvó a Fennec Shand. Eso significa que en el futuro veremos a Vanth de nuevo, con partes mecánicas al estilo de Shand y la pandilla de Mods.

Sí, el X-Wing en el que llega Grogu a Tatooine es el de Luke Skywalker y R2-D2 es el droide que lo controla. Suponemos que ya lo sabían, pero no está de más mencionarlo.

El droide que impulsa el vehículo de Peli Motto en Tatooine es un modelo RIC. Ya los habíamos visto antes en Episodio II: El Ataque de los Clones, transportando a Anakin y Padme.

El droide sirviente modelo LEP de Jabba, que vemos en la escena final del equipo de Boba Fett en Tatooine, es otro viejo conocido de la serie El Ataque de los Clones.

El speeder modelo V-35 en el que llega la gente de Freetown a Mos Espa es otro vehículo muy conocido de la saga. Lo vimos por primera vez en el Episodio IV: Una Nueva Esperanza.

Cad Bane referencia que Boba Fett fue su pupilo durante su enfrentamiento. Además de hablar sobre encuentros pasados, dice que le dará “su última lección”. La placa metálica que vemos en su cabeza cuando es derrotado es una referencia a una herida que sufrió de manos de Fett en una historia que no llegó a ser animada de La Guerra de los Clones.

¿Qué pasó con Max Rebo? ¡Dígannos que sobrevivió a la explosión del Santuario, por favor!

Aquí termina la serie, pero todavía pueden leer nuestros análisis de todos los episodios de El Libro de Boba Fett. Sigan pendientes de GamerFocus, pues probablemente haremos lo mismo con la siguiente serie de Star Wars: Obi-Wan.