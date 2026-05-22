El Mandaloriano y Grogu es tan decepcionante como El ascenso de Skywalker, pero por razones muy diferentes

Tengo una relación complicada con la serie The Mandalorian. Aunque me encantan la mayoría de episodios, considero que traer de regreso a Luke Skywalker de la forma en que lo hizo fue un grave error. Cuando anunciaron que habría una película, me imaginé que iba a ser un festival de ‘fanservice’ y me alegra mucho haberme equivocado. The Mandalorian and Grogu (El Mandaloriano y Grogu) es una historia casi completamente independiente de los eventos de la serie que se puede entender perfectamente incluso sin conocer nada del ‘lore’… pero para lograr eso terminó convirtiéndose en una experiencia tan decepcionante como El ascenso de Skywalker, considerada por muchos como el punto más bajo de la franquicia Star Wars.

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El ascenso de Skywalker es una mala película. No solo porque su desarrollo se siente forzado y carente de coherencia con el resto de la saga (algo que la novela Shadow of The Sith trata de corregir con éxito limitado), sino porque se deshace de las ideas y elementos temáticos más interesantes que su predecesora —la genial Los últimos Jedi— había introducido. Fue una gran decepción para los fanáticos y esa sensación fue la misma con la que quedé cuando terminé de ver la nueva película.

La serie de The Mandalorian creo los cimientos del puente aún en construcción que conecta los eventos de la trilogía original y la caída del Imperio con el surgimiento de la Primera Orden que conocimos en las secuelas. Aunque el foco siempre fueron las divertidas aventuras de los protagonistas, la forma en que iba construyendo el mundo de la Nueva República y poniendo en juego las piezas conectivas con el resto de este universo era lo que le daba ese toque especial que los amantes de Star Wars disfrutamos tanto. Pero no hay nada de eso en la película.

No quiero que piensen que soy uno de esos fanáticos obsesionados con el ‘lore’ y la continuidad y que estoy enojado con The Mandalorian and Grogu porque no tiene cameos ni referencias al resto del universo. La verdad es que aunque disfruto de esas conexiones, me interesan menos de lo que creen. Lo que me molestó en realidad es que al deshacerse de esos elementos, le quitan una parte importante de la identidad a la historia que viene de la serie. Pero aún así, esa no es la razón por la que esta nueva aventura de el Mandaloriano y Grogu resulta ser tan decepcionante.

Como ya dije, esta aventura prácticamente carece de referencias y conexiones a la continuidad de la serie. Sí, tenemos al protagonista trabajando para la Nueva República y codeándose con Zeb de Star Wars Rebels, pero nada de eso es importante para el desarrollo. Eso está muy bien, me encanta que se cuenten historias en el universo de Star Wars que estén desconectadas de los grandes eventos, ¿pero en una película estrenada con bombos y platillos en la gran pantalla? Se siente como un poco de nada.

Lo que vemos en The Mandalorian and Grogu pudieron haber sido dos episodios de la serie normal. De hecho, muchos los hubieran considerado «episodios de relleno» porque aunque cuentan una historia divertida, no avanzan nada de la trama, los protagonistas no tienen ningun arco ni desarrollo y el ‘status-quo’ queda prácticamente intacto. Mi pregunta es ¿Por qué hicieron de esto una película? ¿Por qué no podían haberlo estrenado en Disney+ como episodios especiales o una cuarta temporada corta? No luce mejor. No hace nada especial. Ni siquiera tiene una estructura tradicional. No hay nada «cinematográfico» en esta película.

Ni siquiera puedo decir que luce bien a nivel visual. Quiero decir, los efectos visuales son más que decentes y tiene escenarios increíbles, pero la paleta de colores tan apagada es aburrida y no encaja bien con estos personajes que deberían habitar un universo más colorido.

Hay cosas que me gustaron mucho de esta aventura. Me encantó ver las largas secuencias hechas con marionetas en las que Grogu y los Anzellan tienen todo el protagonismo. En una saga tan dominada por un CGI que a veces es decepcionante (solo hay que ver lo mal que lucen los Hutt), fue una delicia ver efectos especiales hechos de forma tradicional. Incluso hay un par de droides que parecían haber sido hecho con ‘stop-motion’ y lucían geniales en acción. Esos momentos —junto con la espectacular banda sonora de Ludwig Göransson—hicieron que valiera la pena ver esto, pero no me convencieron de que tenía que haber sido una película en lugar de episodios normales.

Star Wars está en una posición muy extraña en estos momentos. Sigo amando la mayoría de series que están haciendo —Maul: Shadow Lord fue genial— pero la decisión de cancelar su proyecto más interesante —The Acolyte— y las dudas que existen sobre si en verdad seguirán adelante o no con la película de New Jedi Order me llenan de preocupaciones. Quiero ver cosas nuevas e ideas interesantes exploradas en este universo, pero si lo que viene va a seguir siendo «entretenimiento agradable pero vació» como esta película que acabo de ver, no me interesa el futuro de esta galaxia muy, muy lejana.