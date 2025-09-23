Cine y TV

El manga Sakamoto Days tendrá un live action y ya sabemos quién es el actor principal

El primer tráiler de la película live action de Sakamoto Days ha revelado al actor principal en sus dos versiones del señor Sakamoto.

La producción de la película live action de Sakamoto Days, ha revelado el primer tráiler oficial del proyecto, el cual nos brinda un primer a Ren Meguro, miembro de la boys band Snow Man, interpretando a Taro Sakamoto en la adaptación del manga de Yuuto Suzuki.

¿Quiénes están a cargo de la película live action de Sakamoto Days?

Meguro, que leyó el manga original hace varios años, ha declarado que, a diferencia de otros papeles que ha aceptado para transmitir un mensaje a la audiencia, en esta ocasión participa en Sakamoto Days por una motivación más personal.

Yūichi Fukuda (conocido por las versiones live action de Gintama y Under Ninja) está a cargo de la dirección y el guion de la película de Sakamoto Days. Fukuda ha comentado que el trabajo de edición ya está completo y que, a pesar de que aún faltan los efectos visuales y la banda sonora, considera que la película ya es lo suficientemente buena como para ser proyectada en cines. La dirección de las secuencias de acción están a cargo de Keiya Tabuchi (quien trabajó en Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time y los live-action de Attack on Titan y Kamen Rider Amazons). La producción está en manos de CREDEUS y Avex Pictures.

El ‘manga’ Sakamoto Days de Yuto Suzuki debutó en el 2020 y aún continua en circulación en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. Hasta el momento, Sakamoto Days cuenta con 16 tankōbon. Adicionalmente, en Japón está programado el lanzamiento del volumen 17 en el mes de junio. En Latinoamérica, Ivrea Argentina y Panini cuentan con la licencia de distribución del ‘manga’ Sakamoto Days.

¿Cuál es la historia de Sakamoto Days?

La historia de Sakamoto Days sigue la vida de Taro Sakamoto. Él era considerado el mejor asesino a sueldo de todos los tiempos. Temido por muchos, llegó a lo más alto del mundo clandestino hasta que conoció a una mujer y se enamoró de ella. Como resultado, Sakamoto abandonó su vida criminal y ahora trabaja como dependiente en una tienda. Sin embargo, dejar atrás su turbio pasado resulta más difícil de lo que Sakamoto imaginaba. En un principio. Muchos de sus antiguos rivales y socios no creen que haya abandonado realmente el negocio y aparecen con la esperanza de acabar con él. Sakamoto, que tiene prohibido matar, debe encontrar formas creativas de someter a sus enemigos y evitar que hagan daño a su familia, a su tienda y a la pequeña ciudad en la que reside.

Fuente: Canal oficial de TOHO en YouTube

