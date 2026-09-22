El nuevo tráiler de la película de Street Fighter confirma los movimientos del juego que veremos en las salas de cine

Paramount Pictures y Capcom continúan con la promoción activa de cara al estreno de la película de Street Fighter, cuya llegada a las salas de cine está programado para el 16 de octubre de 2026. La campaña publicitaria incluye productos temáticos peculiares, como un contenedor de palomitas de maíz inspirado en el corte de cabello del personaje Guile.

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Ahora, un nuevo tráiler ha dejado ver el cuidado y la atención al detalle que el director y equipo de producción pusó a la hora de desarrollar esta nueva versión de Street Fighter para salas de cine. Aunque la historia toma como base principal los acontecimientos del juego Street Fighter 2, la adaptación cinematográfica incorporará técnicas y habilidades de combate pertenecientes a diferentes entregas de la saga de juegos de pelea de Capcom. Esta dirección creativa cuenta con la supervisión de Takayuki Nakayama, director de Street Fighter 6, quien decidió involucrarse directamente en el guión tras calificar las versiones iniciales como un tanto deficientes, garantizando un mayor respeto por el material original.

¿Cuáles son los movimientos que aparecen en el nuevo tráiler de la película de Street Fighter?

El nuevo tráiler de la película de Street Fighter muestra una recreación de diversas técnicas de combate icónicas de los videojuegos. La primera escena del avance presenta a Ryu ejecutando su clásico «Hadoken», ataque ampliamente conocido entre los aficionados a los juegos de pelea bajo el término «fireball». Adicionalmente, el adelanto confirma la presencia de movimientos característicos procedentes de Street Fighter 6, tales como el Dragonlash Kick realizado por Ken y el Adamant Flame ejecutado por Akuma. A esta lista de habilidades mostradas en este reciente tráiler de la película de Street Fighter se suman otras maniobras, entre las que destacan el Shoryuken de Ken, el Yoga Mummy de Dhalsim, las 100 Lightning Kicks de Chun-Li, el Buffalo Headbutt y las 100 Hand Slaps de E. Honda.

La lista completa de movimientos vistos en el nuevo tráiler de la película de Street Fighter son: