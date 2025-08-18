El peinado de Guile en la nueva película de Street Fighter es revelado (más o menos) en una foto de Cody Rhodes

Esperamos que «la tercera sea la vencida» para la megapopular franquicia de juegos de pelea de Capcom en el cine. Las dos primeras películas basadas en la saga son terribles (aunque algunos sienten algo de cariño hacia la primera) y hay esperanzas de que la próxima sea la que por fin le haga justicia. Por lo pronto tenemos un buen indicio y es que parece que la nueva película de Street Fighter respetará el icónico peinado de Guile, que será interpretado por Cody Rhodes, actual campeón indiscutible de la WWE.

Nos enteramos de esto gracias a una foto publicada en las historias de Instagram del actor y comediante Andrew Schulz, que interpretará a Dan Hibiki. Esta no muestra directamente a Cody Rhodes con el vestuario y la apariencia de Guile, pero sí su sombra. También podemos ver parte de sus pantalones, que son camuflados militares como los que usa este personaje en su traje más icónico.

La anterior representación de Guile en cine, en la película de 1994 donde el rol fue ocupado por Jean Claude Van-Damme, no tenía el icónico peinado porque fue ampliamente considerado que «luciría ridículo» en acción real. Tenemos mucha curiosidad de ver cómo se verá finalmente, pero hay que tener cuidado porque el Internet está lleno de falsas fotos hechas por IA del luchador vistiendo como este legendario personaje.

La nueva película de Street Fighter esta siendo dirigida por Kitao Sakurai (que ha trabajado en las series Twisted Metal y Butterfly), se estrenará en marzo de 2026 y además de Cody Rhodes y Andrew Schulz contará con las actuaciones de Andrew Koji como Ryu,​ Noah Centineo como Ken Masters, Callina Liang como Chun-Li, David Dastmalchian como M. Bison,​ 50 Cent como Balrog, Jason Momoa como Blanka, Orville Peck como Vega, Hirooki Goto como E. Honda y Roman Reigns como Akuma.