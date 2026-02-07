El primer tráiler de la película live action de Blue Lock confirma su fecha de estreno

Apenas hace un par de semanas conocimos a los actores que interpretarán a Isagi y Bachira en la película live action de Blue Lock. Ahora, la producción de la película ha revelado el primer tráiler oficial del live action de Blue Lock, el cual confirma quién interpretará a Jinpachi Ego y cuál será la fecha de estreno de la película en Japón.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película live action de Blue Lock?

Según confirmó el tráiler —y las cuentas oficiales de la producción—, el estreno de la película live action de Blue Lock llegará a las salas de cine en Japón el viernes 7 de agosto de 2026. El tráiler también confirma que el actor Masataka Kubota interpretará a Jinpachi Ego, el excéntrico y calculador estratega responsable de dirigir el proyecto Blue Lock.

La producción de la cinta está encabezada por el director Yūsuke Taki, reconocido por su trabajo en Land of Tanabata, y cuenta con un guion desarrollado por Tetsuo Kamata en colaboración directa con los creadores originales del manga. El proyecto es respaldado por el estudio CREDEUS bajo la producción de Shinzō Matsuhashi, conocido por su trabajo en las películas de Kingdom y Gintama.

El elenco ha sido seleccionado bajo un criterio de aptitud física, habiendo entrenado con futbolistas profesionales durante un año y medio para las grabaciones y hasta el momento se han confirmado los siguientes actores:

Fumiya Takahashi como Yoichi Isagi

como Yoichi Isagi Kaito Sakurai como Meguru Bachira

como Meguru Bachira Kyōhei Takahashi como Hyoma Chigiri

como Hyoma Chigiri Kōta Nomura como Rensuke Kunigami

como Rensuke Kunigami Masataka Kubota como Jinpachi Ego

como Jinpachi Ego Yuzu Aoki como Gurimu Igarashi

como Gurimu Igarashi Shō Nishigaki como Asahi Naruhaya

como Asahi Naruhaya Yūki Tachibana como Gin Gagamaru

como Gin Gagamaru Raizō Ishikawa como Jingo Raichi

como Jingo Raichi Joey Iwanaga como Okuhito Iemon

como Okuhito Iemon Shunya Asano como Wataru Kuon

como Wataru Kuon Yuki Sakurai como Yudai Imamura

como Yudai Imamura Yūki Kura como Ryosuke Kira

Fuente: canal oficial de la película live action de Blue Lock en YouTube