El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim es la película animada de la antigua realeza de Rohan

Warner Bros. Animation, New Line Cinema y Sola Entertainment preparan la película animada El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, cuyo previo de 20 minutos fue presentado en el Festival de animación de Annecy (Francia). El director Kenji Kamiyama se inspira no solo en los libros de J.R.R. Tolkien, El Hobbit y El señor de los anillos, también en las películas de Peter Jackson y su esposa Fran Walsh. Ellos son productores ejecutivos del nuevo filme animado.

¿De qué trata El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim?

La historia se ubica cerca de 200 años antes que Bilbo Bolsón entrara en contacto con el anillo único en El Hobbit. Sigue a Helm Hammerhand, un legendario rey de Rohan que debe defenderse del ejército de los Duledings de Wulf. Estos buscan venganza por la muerte de Freca, su padre y miembro de la realeza de Rohan, quien enfrentó a Helm en un consejo y murió. Visitaremos la fortaleza del abismo de Helm vista en Las dos torres, construida por los habitantes de Gondor en los últimos años de la Edad Segunda.

Héra de Rohan en El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim. Imagen: Entertainment Weekly

Brian Cox (Succession) le dará voz al rey Helm Hammerhand, mientras que Gaia Wise interpretará a su hija la princesa Héra. MIranda Otto volverá a su papel de Éowyn de El señor de los anillos, esta vez como narradora en El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim.

Entre los créditos de Kamiyama se encuentran las series Blade Runner: Black Lotus y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. De acuerdo con el productor Jason DeMarco, los realizadores no querían hacer solo una película animada de Peter Jackson, querían hacer una película de Kamiyama. Andy Serkis repetirá también su papel de Gollum en otra película que a su vez dirigirá, El señor de los anillos: La caza de Gollum.

Wulf (voz de Luke Pasqualino)

¿Cuándo sale El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim?

El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim se estrena el próximo 11 de diciembre a nivel internacional y el 13 de diciembre en Norteamérica.

Fuente: Variety