El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim llega en esta fecha a Max

El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim llega a la plataforma digital Max tras su estreno en cines el pasado mes de diciembre, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. A diferencia de las trilogías dirigidas por Peter Jackson, esta nueva producción en ‘anime’ narra la saga del legendario rey Helm Mano de Hierro –con la voz de Brian Cox (Succession)– y los eventos que llevaron a la construcción de la icónica Fortaleza del Abismo de Helm.

Dirigida por Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim expande el universo de El Señor de los Anillos, sumergiéndose en la rica mitología del reino de Rohan y presentando personajes memorables creados por Tolkien. La historia es ambientada 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original y explora la lucha de los Rohirrim contra los invasores dunlendinos, liderados por el vengativo Wulf. La trama sigue a Héra, la hija de Helm, cuya travesía añade una capa emocional e histórica a la narrativa, ampliando el legado de Rohan.

Para los seguidores de la saga, la animación ofrece una mirada más profunda a una de las culturas más fascinantes de la Tierra Media. Elementos icónicos, como la valentía de los Jinetes de Rohan y la arquitectura del Abismo de Helm, cobran vida a través de un estilo visual dinámico y cinematográfico, acercándose a la estética de los grandes animes orientales. Además, al igual que El señor de los anillos: Las dos torres inmortalizó la batalla en el Abismo de Helm, esta nueva película explora los eventos que dieron origen a ese lugar legendario, estableciendo un vínculo directo con la trilogía de Peter Jackson y ampliando la comprensión de la historia de los Rohirrim.

El estreno de El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim en Max es el 28 de febrero.

Fuente: Max Latinoamérica YouTube