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El tráiler de la temporada 2 de X-Men ’97 envía a los mutantes a través del tiempo para enfrentar el Apocalipsis

Días del presente, pasado y futuro.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 5 min

X-Men ’97 de Marvel Animation regresa con una explosiva segunda temporada ambientada en un pasado remoto –no solo el de los noventa–, el presente y un futuro lejano. Ya podemos ver el tráiler de la temporada 2 de X-Men ’97 antes de su estreno en Disney+ el 1ro de julio del 2026. El póster conmemorativo de la segunda temporada a su vez rinde homenaje a la icónica portada del cómic Wolverine (1982) #1 de Frank Miller.

La segunda temporada de X-Men ’97 continúa con el equipo mutante de los X-Men, dividido y transportado a través de diferentes épocas mientras luchan por encontrar su camino de regreso a casa. Mientras tanto, en la década de los noventa, enemigos sospechosos y nuevas formas de intolerancia mutante están en auge tras la ausencia de los X-Men.

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La segunda temporada de la serie animada original consta de 9 episodios, y el reparto de voces en inglés incluye a Ross Marquand como el Profesor X, Matthew Waterson como Magneto, Ray Chase como Cíclope, Jennifer Hale como Jean Grey, Alison Sealy-Smith como Tormenta, Cal Dodd como Wolverine, Lenore Zann como Rogue y George Buza como Bestia.

Al final del episodio 10 de X-Men ’97, el equipo de los X-Men quedan separados no por divisiones morales sino por el tiempo. Tras la destrucción del Asteroide M, un portal espaciotemporal envió a unos mutantes al antiguo Egipto, a otros al distante futuro cerca de dos mil años después. En el presente, Bishop sorprende a Forge y le comenta que algo o alguien arrastró a sus amigos a través del tiempo. Hasta entonces, todos ellos eran dados por desaparecidos o presuntamente muertos.

La temporada 2 de X-Men ’97 narrará estas tres épocas con el respectivo grupo de mutantes estancados allí. Todas estas tramas dirigen a una sola entidad: Apocalypse. En el pasado egipcio, Rogue, Nightcrawler, Bestia, Charles Xavier y Magneto conocen a un joven En Sabah Nur, quien en el futuro se convierte en Apocalypse. Este mutante de alto nivel busca reclamar su dominio sobre la humanidad y sobre otros mutantes.

En la escena a mitad de créditos del final de temporada de X-Men ’97, volvemos al presente en las ruinas de Genosha –la nación mutante–, donde el estimado Gambito perdió la vida. Apocalypse aparece en pantalla y toma una de las cartas quemadas de Gambito, «tanto dolor, mis niños. Tanta muerte«. El guiño más evidente es que Apocalypse planee atacar a la humanidad una vez más por lo ocurrido en Genosha, reensamblando sus cuatro jinetes del apocalipsis y muy probablemente con Gambito como el jinete de la Muerte.

En el año 3960, Cíclope y Jean se encuentran convenientemente con un adolescente Nathan (Cable), hijo de Scott y Madelyne (clon de Jean). Este hace parte del Clan Askani, un grupo de rebeldes que lucha contra la tiranía de Apocalypse en un futuro devastado. Es muy probable que este sea el lugar a donde llegó el bebé Nathan una vez Bishop lo perdió en el tiempo –no muy buen niñero–. En los cómics, es exactamente el lugar a donde Cable bebé llegó como un mesías que derrotaría a Apocalypse.

Es la Madre Askani quien usó sus poderes de manipulación temporal para llevar a los padres de Cable a criar a su joven hijo. Para posteriormente regresarlos a la época presente. Todo indica que el enfrentamiento contra Apocalypse tendría lugar en el presente cuando los equipos regresen a su tiempo. ¿Pero cómo afectarán a En Sabah Nur y Nathan Summers que los X-Men se involucren en los orígenes de Apocalypse y Cable? O Siempre fue así y solo veremos el cierre de un círculo.

No sabemos dónde están Tormenta, Wolverine, Morph, pero es posible que Wolverine entre a su estado salvaje de los noventa. No su mejor época. Jubilee, Sunspot y Cable estaban en la Tierra cuando el asteroide explotó, permanecen aparentemente ocultos del radar de Forge.

A mi, mis X-Men

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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