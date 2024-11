El tráiler de Una película de Minecraft arroja a los espectadores al creativo mundo de Steve

De Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, llega el tráiler completo de Una película de Minecraft, la primera adaptación en acción real y en la pantalla grande de Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos. La película también cuenta con Emma Myers (Wednesday), la nominada al Oscar, Danielle Brooks (The Color Purple), Sebastian Eugene Hansen y Jennifer Coolidge.

En el tráiler de Una película de Minecraft conocemos a cuatro inadaptados—Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) y Dawn (Brooks)— quienes se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente son arrastrados a través de un misterioso portal al Overworld, una extraña tierra cuadrada que prospera con la imaginación. Para regresar a casa, tendrán que dominar este mundo –y protegerlo de cosas malignas como los Piglins y los Zombis– mientras emprenden una búsqueda mágica con un inesperado experto creador, Steve (Black).

El equipo creativo del director detrás de cámara incluye al director de fotografía nominado al BAFTA, Enrique Chediak (Transformers: Rise of the Beasts), al diseñador de producción ganador del Oscar, Grant Major (The Lord of the Rings: The Return of the King), al editor James Thomas (Pokémon: Detective Pikachu), al supervisor de VFX ganador del Oscar, Dan Lemmon (The Batman) y a la diseñadora de vestuario Amanda Neale (What We Do in the Shadows). Los supervisores musicales son Gabe Hilfer, Karyn Rachtman y la música es de Mark Mothersbaugh (Thor: Ragnarok, películas de LEGO).

Fuente: Warner Bros. Pictures Latinoamérica