Eligen al actor de Atreus para la serie de God of War y así el elenco toma forma

Padres e hijos.

Cesar Nuñez
Una vez confirmado el actor que interpretará al protagónico Kratos, Amazon ha elegido al joven actor para papel de Atreus en la serie de acción real de God of War. De acuerdo con Variety, Callum Vinson interpretará al hijo pequeño del dios no canónico de la guerra en la serie de juegos nórdicos. Vinson actuará junto a Ryan Hurst, quien dará vida a Kratos en la próxima serie. El joven actor ha aparecido previamente en series como Chucky, Long Bright River, Poker Face y Dead Ringers. Vinson también interpretará al joven Jason Voorhees en la serie Crystal Lake de Peacock, una precuela de Viernes 13 que se estrenará este año.

God of War de Amazon adapta la historia del juego God of War de 2018, que presenta a Kratos y Atreus en un viaje para dar descanso a Faye, la esposa de Kratos y madre de Atreus. La sinopsis de la serie describe la historia de «El hijo de diez años de Kratos, que creció en una remota cabaña en el bosque, aislado del resto del mundo y criado casi en su totalidad por su madre Faye. Es un arquero experto, tiene afinidad por los animales y siente una intensa curiosidad por lo que se esconde más allá de su hogar en el bosque. Tras la muerte de su madre, Atreus se queda con un padre frío y distante al que apenas conoce. Sin embargo, anhela la aprobación de su padre y está desesperado por demostrar que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir en un mundo hostil y peligroso.»

El elenco anunciado de God of War incluye también a Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odín, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn como Brok, Jeff Gulka como Sindri.

God of War de Amazon cuenta actualmente con dos temporadas en proceso de producción y se encuentra en preproducción en Vancouver. La serie está dirigida por el encargado, guionista y productor ejecutivo Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica). Será coproducida por Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions y Tall Boy Productions.

La guerra del norte

