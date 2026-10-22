Cine y TV

En la temporada 3 de El señor de los anillos: Los anillos de poder, se calienta la guerra contra Sauron y el Anillo único, tráiler y fecha de estreno

Una temporada para dominarlas a todas.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El señor de los anillos: Los anillos de poder llega a su temporada 3 en una inevitable guerra contra el Señor oscuro Sauron, ya despojado de sus máscaras en la Tierra Media. El nuevo tráiler presentado por Amazon muestra al malvado ejército de Sauron, compuesto por orcos, bestias aladas y espectros del anillo, sembrando el caos en toda la Tierra Media. Los cuatro primeros episodios de la temporada 3 se estrenarán el 11 de noviembre, les siguenn dos episodios más el 18 de noviembre y los dos últimos el 25 de noviembre.

«Todos los pueblos de la Tierra Media participan en la heroica lucha contra Sauron y su ejército de orcos. Sus aterradores servidores del Anillo, los Nazgûl, recorren la Tierra Media ataviados con armaduras negras, mientras aumentan las tensiones entre los elfos, que intentan desesperadamente mantener las líneas del frente; los lazos familiares se tensan entre los enanos de Khazad-dûm; diversas facciones políticas llevan al reino insular de Númenor al borde de una guerra civil; y, en las tierras orientales de Rhûn, Gandalf emplea todo su poder mágico y su capacidad de persuasión para intentar cambiar el rumbo de la inminente oscuridad».

- Publicidad -

El reparto de El señor de los anillos: Los anillos de poder incluye a Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Robert Strange y Markella Kavenagh. A ellos se unen en esta tercera temporada Jamie Campbell Bower –conocido por Stranger Things–, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young. Durante la Comic-Con de San Diego de este año, se reveló que Simon Pegg pondrá voz al Balrog en esta temporada.

La tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder está producida por J.D. Payne y Patrick McKay, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brändström. A Brändström se suman los directores Sanaa Hamri y Stefan Schwartz; cada uno de ellos se encarga de varios episodios de la nueva temporada. Matthew Penry-Davey figura como productor, mientras que Ally O’Leary, Tim Keene y Andrew Lee actúan como coproductores.

💍

El poder de los anillos

La Tierra Media: Sombras de Mordor y Sombras de guerra a finales de septiembre para Nintendo Switch 2
La Tierra Media: Sombras de Mordor y Sombras…
El señor de los anillos: La guerra del norte [Legacy Edition] – Reseña (Switch)
El señor de los anillos: La guerra del…
The Lord of the Rings: War in the North recibe un sorpresivo lanzamiento en plataformas actuales
The Lord of the Rings: War…
Los creadores de Kingdom Come: Deliverance están trabajando en un juego de El Señor de los Anillos
Los creadores de Kingdom Come: Deliverance…
El set de LEGO de Minas Tirith – El señor de los anillos, es magnífico, grande y costoso hasta para el rey de Gondor
El set de LEGO de Minas…
Los Simpson: después de nueve años, Apu regresa y este es su nuevo actor de doblaje
Así es la película de Resident Evil 7 (Biohazard) dirigida y protagonizada por Chandler Riggs, Carl de The Walking Dead
Street Fighter: la película tendrá secuencias animadas en honor al anime del 95
Avatar Kuruk: Wave of Chaos es la próxima serie en el universo de Aang y Korra, Seven Havens recibirá temporadas o Libros 3 y 4
La secuela de la película KPop Demon Hunters tendrá un amplio estreno en cines, antes de su ‘streaming’ por Netflix
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Pokémon Home, Champions y Sleep debieron ser apagados temporalmente debido a una alerta global PHP de ciberseguridad
No hay comentarios

Lo último

Pokémon Home, Champions y Sleep debieron ser apagados temporalmente debido a una alerta global PHP de ciberseguridad
Tecnología
Makoto también cuenta con su figura grande Pop Up Parade Queen L de Persona 5 Royal
Cultura POP
Digimon Digivice Ver. Revival viene en versiones de Taichi Yagami y Yamato Ishida, protagonistas de Adventure
Cultura POP
EA cierra BioWare, cancela el nuevo Mass Effect y anuncia sus planes futuros
Videojuegos