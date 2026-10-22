En la temporada 3 de El señor de los anillos: Los anillos de poder, se calienta la guerra contra Sauron y el Anillo único, tráiler y fecha de estreno

El señor de los anillos: Los anillos de poder llega a su temporada 3 en una inevitable guerra contra el Señor oscuro Sauron, ya despojado de sus máscaras en la Tierra Media. El nuevo tráiler presentado por Amazon muestra al malvado ejército de Sauron, compuesto por orcos, bestias aladas y espectros del anillo, sembrando el caos en toda la Tierra Media. Los cuatro primeros episodios de la temporada 3 se estrenarán el 11 de noviembre, les siguenn dos episodios más el 18 de noviembre y los dos últimos el 25 de noviembre.

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«Todos los pueblos de la Tierra Media participan en la heroica lucha contra Sauron y su ejército de orcos. Sus aterradores servidores del Anillo, los Nazgûl, recorren la Tierra Media ataviados con armaduras negras, mientras aumentan las tensiones entre los elfos, que intentan desesperadamente mantener las líneas del frente; los lazos familiares se tensan entre los enanos de Khazad-dûm; diversas facciones políticas llevan al reino insular de Númenor al borde de una guerra civil; y, en las tierras orientales de Rhûn, Gandalf emplea todo su poder mágico y su capacidad de persuasión para intentar cambiar el rumbo de la inminente oscuridad».

El reparto de El señor de los anillos: Los anillos de poder incluye a Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Robert Strange y Markella Kavenagh. A ellos se unen en esta tercera temporada Jamie Campbell Bower –conocido por Stranger Things–, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young. Durante la Comic-Con de San Diego de este año, se reveló que Simon Pegg pondrá voz al Balrog en esta temporada.

La tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder está producida por J.D. Payne y Patrick McKay, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brändström. A Brändström se suman los directores Sanaa Hamri y Stefan Schwartz; cada uno de ellos se encarga de varios episodios de la nueva temporada. Matthew Penry-Davey figura como productor, mientras que Ally O’Leary, Tim Keene y Andrew Lee actúan como coproductores.