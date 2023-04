Encuentran caricatura americana de Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), pueden verla aquí

En agosto de 2022, el largamente perdido episodio piloto de una versión americana de Sailor Moon que mezclaba animación con acción real fue descubierto y publicado. La responsable fue la youtuber Ray Mona y esto no fue lo único que descubrió, pues junto a este también encontró el episodio piloto de otra versión americana de un ‘anime’: una caricatura llamada Guardians of the Cosmos que adaptaba Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya) para el público estadounidense.

Como siempre, Mona no solo publicó el episodio sin más, sino que lo hizo como parte de un documental con su investigación sobre la serie. Pueden verlo a continuación. Si solo les interesa ver el episodio piloto, salten al minuto 40:05.

La mayor sorpresa que nos llevamos con este episodio es que no es terrible. Es una caricatura bastante competente al estilo de las que veíamos los sábados por la mañana a finales de los años 80 y comienzos de los 90.

En esta versión, los «guardianes del cosmos» fueron enviados a diferentes partes del mundo para ser entrenados. Su benefactora es una mujer llamada Nova (Saori), la reencarnación de la diosa Atenea. Ella desea que la protejan a ella y a la Tierra de su hermano Apolo (Arles/Saga), que busca destruir la humanidad con la ayuda de sus 12 guerreros desde el Monte Olimpo.

Aquí pueden ver la introducción de esta serie animada perdida.

Los nombres de los cinco protagonistas en la caricatura en versión americana de Caballeros del zodiaco (Saint Seiya) o Guardians of the Cosmos son Jake, Zack (Seiya), Clint (Siryu), Max (Shun), Jake (Hyoga) y Quin (Ikki). También vemos a una versión de Aldebarán de Tauro llamada Ram.

Ray Mona no ha terminado con su búsqueda. En la primera parte del documental sobre la versión americana de Caballeros del zodiaco la vimos buscando StarStorm, un piloto de acción real que también buscaba adaptar Saint Seiya para occidente. Ya prometió continuar con esa búsqueda en una tercera parte.

Esta franquicia está a punto de ponerse de moda de nuevo gracias al inminente estreno de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio. Tal vez eso ayude a que ese episodio piloto perdido salga a la luz.

Fuente: canal de Ray Mona en YouTube