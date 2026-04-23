Cine y TV

Epic: El musical lleva La Odisea de Homero a Hollywood como una película animada producida por Jerry Bruckheimer

Épicamente adaptada al cine.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Después de atraer a toda una generación de jóvenes con el recuento de la historia de La Odisea de Homero en forma de Epic: El musical, el popular musical conceptual creado por el puertorriqueño Jorge Rivera-Herrans ha recibido el llamado de los dioses de Hollywood, como el productor Jerry Bruckheimer, reconocido por películas como F1, Top Gun y Piratas del Caribe. A ellos se une Kevin Weaver, presidente de Atlantic Music Group, para producir una adaptación musical animada de la épica saga. Chad Oman, de Jerry Bruckheimer Films, también participará en la producción.

Jorge Rivera-Herrans

Epic: El musical ganó tracción al viralizarse en TikTok y adapta La Odisea de Homero en nueve sagas, también conocidas como álbumes. Con un estilo pop orquestal, la producción narra el viaje de 20 años de Odiseo para regresar a Ítaca, enfrentándose a dioses y monstruos, con un fuerte enfoque en la evolución moral del personaje. Hasta el 25 de diciembre del 2024, el musical adaptó La Odisea de Homero en nueve sagas.

- Publicidad -
Epic musical película animada
Jerry Bruckheimer

El proyecto de la película animada se encuentra en sus primeras etapas y CAA, la agencia que representa a Bruckheimer, lo presentará a estudios y plataformas de ‘streaming’. Este proyecto sería la primera incursión de Bruckheimer en la animación. Sin embargo, no está solo en Hollywood con la misma temática, pues Christopher Nolan estrena su propia versión de La Odisea el 16 de julio con actores de renombre. Por su parte, Epic: El musical ha logrado despertar en la generación Z un interés por la mitología griega que no se veía desde Saint Seiya para los Millennials.

Rivera-Herrans, dramaturgo, compositor, letrista y actor, comenzó Epic: El musical como su tesis de fin de carrera en la Universidad de Notre Dame. El proyecto despegó cuando empezó a publicar su proceso creativo en TikTok desde 2021, para después lanzar las sagas como musicales a partir del 2022. Los EP autoeditados alcanzaron el número 1 en iTunes y luego el número 1 en las listas de bandas sonoras, donde el musical llegó a ocupar nueve de los 10 primeros puestos.

🎥

La Gran pantalla

Shigeru Miyamoto no entiende el ataque de los críticos hacia Super Mario Galaxy: La película, también hará canónico el origen de Peach para los juegos
Shigeru Miyamoto no entiende el ataque de los…
Preventa de Star Wars: El Mandaloriano y Grogu presenta un balde de crispetas coleccionable en forma de Aerocuna
Preventa de Star Wars: El Mandaloriano y Grogu…
Película de Metal Gear Solid vuelve a mover los engranajes y ahora estará a cargo de los directores de Final Destination: Bloodlines
Película de Metal Gear Solid vuelve…
Así son las ediciones limitadas de Super Mario Galaxy: La película en DVD y Blu-ray, ya puedes reservarlas
Así son las ediciones limitadas de…
¿Hay escena poscréditos en Super Mario Galaxy: La película? ¿De qué trataría la tercera película?
¿Hay escena poscréditos en Super Mario…
Shigeru Miyamoto no entiende el ataque de los críticos hacia Super Mario Galaxy: La película, también hará canónico el origen de Peach para los juegos
Coyote vs. ACME: primer tráiler de la película que Warner Bros no quiere que veas y que tampoco distribuyen por ignorancia ejecutiva
Preventa de Star Wars: El Mandaloriano y Grogu presenta un balde de crispetas coleccionable en forma de Aerocuna
La película de Gundam de Netflix estará protagonizada por Sidney Sweney, Jason Isaacs y Gemma Chua-Tran
La introducción de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel podría tener una pequeña formación original y no contar con Wolverine
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
No hay comentarios

Lo último

Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
Videojuegos
Warhammer 40,000: Dawn of War IV emprende la búsqueda de tecnología antigua con el Adeptus Mechanicus
Videojuegos
Explicamos la historia y los temas de Pragmata: esta es la verdad sobre la fibraluna y las niñas robot
Videojuegos
Tendremos una presentación para preparar el lanzamiento de The Blood of Dawnwalker: fecha, hora y más detalles
Videojuegos