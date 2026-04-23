Epic: El musical lleva La Odisea de Homero a Hollywood como una película animada producida por Jerry Bruckheimer

Después de atraer a toda una generación de jóvenes con el recuento de la historia de La Odisea de Homero en forma de Epic: El musical, el popular musical conceptual creado por el puertorriqueño Jorge Rivera-Herrans ha recibido el llamado de los dioses de Hollywood, como el productor Jerry Bruckheimer, reconocido por películas como F1, Top Gun y Piratas del Caribe. A ellos se une Kevin Weaver, presidente de Atlantic Music Group, para producir una adaptación musical animada de la épica saga. Chad Oman, de Jerry Bruckheimer Films, también participará en la producción.

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Epic: El musical ganó tracción al viralizarse en TikTok y adapta La Odisea de Homero en nueve sagas, también conocidas como álbumes. Con un estilo pop orquestal, la producción narra el viaje de 20 años de Odiseo para regresar a Ítaca, enfrentándose a dioses y monstruos, con un fuerte enfoque en la evolución moral del personaje. Hasta el 25 de diciembre del 2024, el musical adaptó La Odisea de Homero en nueve sagas.

Jerry Bruckheimer

El proyecto de la película animada se encuentra en sus primeras etapas y CAA, la agencia que representa a Bruckheimer, lo presentará a estudios y plataformas de ‘streaming’. Este proyecto sería la primera incursión de Bruckheimer en la animación. Sin embargo, no está solo en Hollywood con la misma temática, pues Christopher Nolan estrena su propia versión de La Odisea el 16 de julio con actores de renombre. Por su parte, Epic: El musical ha logrado despertar en la generación Z un interés por la mitología griega que no se veía desde Saint Seiya para los Millennials.

Rivera-Herrans, dramaturgo, compositor, letrista y actor, comenzó Epic: El musical como su tesis de fin de carrera en la Universidad de Notre Dame. El proyecto despegó cuando empezó a publicar su proceso creativo en TikTok desde 2021, para después lanzar las sagas como musicales a partir del 2022. Los EP autoeditados alcanzaron el número 1 en iTunes y luego el número 1 en las listas de bandas sonoras, donde el musical llegó a ocupar nueve de los 10 primeros puestos.