Epic Games estaría considerando hacer una película de Fortnite

A pesar de ser un juego con menos de 5 años, la popularidad de Fortnite no tiene precedentes. Hoy en día, no importa si nunca lo han jugado o no están sumergidos en el mundo de los videojuegos. Ya sea por la invasiva publicidad o simple ósmosis, todos saben de qué va Fortnite. Como si la popularidad del ‘Battle Royale’ de Epic Games no fuera suficiente, sus recientes colaboraciones con icónicas propiedades intelectuales han contribuido a que su reconocimiento mediático crezca aún más. Nada está fuera del alcance de Epic Games.

Por supuesto, este éxito comercial ha motivado que Epic Games expanda la propiedad intelectual a otras esferas del entretenimiento. Desde hace algunos años, los juguetes de Fortnite han circulado de forma regular e incluso ha habido cómics. Lo último que falta es una película… y parece que la compañía ya está averiguando cómo hacerla una realidad.

Un reporte de The Information sugiere que Epic Games está considerando hacer una película de Fortnite. Por el momento, la compañía no ha mencionado si sería animada o ‘live action’.

¿Cuándo sería la fecha de estreno de la película de Fortnite?

En lo que respecta a la historia de la película de Fortnite, Epic Games podría inspirarse de Salvar el mundo.

Por el momento, la película de Fortnite no tiene una fecha de estreno.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Ya que la producción aún no ha sido confirmada, por el momento no hay información.

¿De qué trataría la historia de la película de Fortnite?

La historia de la película de Fortnite podría tomar dos rutas. Por un lado, podría adoptar la historia de Salvar el mundo. Para aquellos que no sepan, este fue el modo con el que debutó el juego. Es un juego de defensa de torres cooperativo ambientado en un apocalipsis zombi.

Por otro lado, la película podría adaptar la historia del más popular ‘Battle Royale’. Cabe recordar que, si bien no es narrada de forma tan explícita, una metanarrativa se desarrolla a lo largo de las temporadas. El curso de esta trama ha sido una de las muchas razones por las que tantos jugadores se han mantenido pendientes del ‘Battle Royale’ de Epic Games.

Vía: Kotaku

Fuente: The Information