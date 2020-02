El escritor de Luke Cage trabajará en una nueva película de Star Wars

Star Wars se encuentra en un lugar extraño para una franquicia tan popular. A pesar de un muy buen rendimiento en la taquilla, El Ascenso de Skywalker no tuvo buenas críticas y se han cancelado muchos proyectos fílmicos. Series como The Mandalorian y The Clone Wars son increíblemente populares y mantienen viva a Star Wars en las conversaciones diarias, pero algunos creen que la marca está saturando la cultura popular.

Aunque Lucasfilm ha decidido tomar las cosas con calma y no sacar películas de la franquicia por un par de años, ya tiene varios proyectos en el futuro. Además de la película que será producida por Kevin Feige y la trilogía que dirigirá Rian Johnson, acaban de contratar Matt Owens —escritor de la serie de Netflix Luke Cage— y al director J.D. Dillard para trabajar en una nueva película.

J.D. Dillard y Matt Owens

Aunque aclaran que se trata de una película, no necesariamente será un proyecto que llegará a los cines. Es bastante posible que se estrene directamente en el servicio de ‘streaming’ Disney+.

No se han revelado detalles sobre la posible trama ni los personajes. Algunos rumores apuntan a que se desarrollaría en Exegol, el planeta de los Sith que vimos en El Ascenso de Skywalker, pero puede ser una mala interpretación de la noticia.

Fuente: The Hollywood Reporter