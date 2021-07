Puede que Magikarp no sea el Pokémon más útil en los juegos, pero eso no impide que sea bastante popular ni que algunos entrenadores se encariñen enormemente con ellos, incluso al punto de no querer que evolucionen en Gyarados. Una de las historias más bonitas que hemos visto en el mundo de Pokémon es protagonizada por una de estas criaturas. Se trata del adorable cortometraje ¡Espera, Magikarp! (Mattetene! Koiking!).

Esta es una obra de Studio Colorido y dirigida por el francés Cédric Hérole. Cuenta la historia de un pequeño flautista y su relación con un Magikarp. No queremos contarles más, es mejor que lo vean ustedes mismos.

El cortometraje ¡Espera, Magikarp! es parte de Poketoon, una serie de cortos con diferentes estilos de animación creados exclusivamente para el canal de YouTube Pokémon Kids TV Japan. Los anteriores episodios tuvieron como protagonistas a Scraggy, Pancham y una entrenadora llamada Tsubomi.

No se preocupen si no saben japonés, pues no hay diálogos en el Poketoon ¡Espera, Magikarp!. Ya que pertenece a un canal enfocado a los niños pequeños, la historia es bastante fácil de comprender.

The Pokémon Company ya anunció que los próximos episodios de Poketoon tendrán por nombre ¡Me convertí en un Gengar! y La cómoda casa de Slugma.

Fuente: canal Pokémon Kids TV Japan en YouTube