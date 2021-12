La plataforma de ‘streaming’ más popular del mundo continúa apostando por las producciones coreanas tras el éxito de El juego del calamar y Hellbound: Rumbo al infierno, ambas incluidas en nuestra lista de mejores series de 2021. A comienzos de 2022, Netflix nos traerá más zombis en la serie de «terror escolar» Estamos muertos (지금 우리 학교는, All of Us Are Dead).

Esta es la historia de un grupo de estudiantes que se quedan atrapados en su escuela durante una invasión zombi. Está basada en el ‘webtoon’ Now at Our School, creado por Joo Dong-geun y que fue publicado entre 2009 y 2011.

¿Quiénes forman el elenco de la serie?

Yoon Chan-young, como Chung-san; Park Ji-hoo, como On-jo; Cho Yi-hyun, como Nam-ra; Park Solomon, como Lee Soo-hyuk; y Yoo In-soo, como Yoon Gwi-nam.

Su director es Lee Jae-kyoo, responsable del drama histórico The Fatal Encounter y la comedia Intimate Strangers. En 2008 ganó el Premio NBC por su trabajo en la popular serie Beethoven Virus.

¿Cuál es la fecha de estreno de Estamos muertos en Netflix?

En Colombia y el resto del mundo podremos disfrutar de esta nueva serie de horror zombi a partir del viernes 28 de enero de 2022.

