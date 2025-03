Este es el nuevo tráiler Thus Spoke Rohan Kishibe: At a Confessional 

El equipo de producción de la saga de películas que adaptan el spin off del manga JoJo’s Bizarre Adventure, Thus Spoke Rohan Kishibe (Kishibe Rohan wa Ugokanai) de Hirohiko Araki ha compartido un nuevo tráiler de la película que contará la historia conocida como «At a Confessional» («Zangeshitsu«).

¿Cuándo es el estreno de la película Thus Spoke Rohan Kishibe: At a Confessional?

El estreno de la película Thus Spoke Rohan Kishibe: At a Confessional en las salsa de cine de Japón está programado para el 23 de mayo. Así que si queremos verla en nuestra región debemos esperar a que llegue a Amazon Prime Video. Issei Takahashi (Whisper of the Heart, Ikebukuro West Gate Park, March comes in like a lion) vuelve a interpretar el papel principal de las nueve entregas de televisión y la película anteriores. Marie Itoyo también regresa tras interpretar a Kyoka Izumi en anteriores entregas.

¿Cuál es la historia de Thus Spoke Rohan Kishibe: At a Confessional?

La historia de Thus Spoke Rohan Kishibe: At a Confessional cuando el mangaka Rohan Kishibe escucha una confesión aterradora de un hombre enmascarado en una iglesia en Venecia. El hombre confiesa haber sido víctima de una maldición, impuesta después de que accidentalmente matara a un vagabundo. Esta maldición le provoca experimentar «desesperación en la cúspide de la felicidad». Habiendo vivido su vida tratando desesperadamente de escapar de la felicidad, un día observa a su hija jugando inocentemente y, por primera vez, siente «verdadera felicidad».

En ese momento, el vagabundo que creía muerto aparece y lo obliga a someterse a una prueba que involucra palomitas de maíz. «Si puedes lanzar palomitas de maíz al aire y atraparlas en tu boca tres veces seguidas, mi maldición será levantada. Pero si fallas, deberás aceptar la mayor desesperación…» Fascinado por esta extraña confesión, Rohan utiliza su habilidad única, que le permite convertir a las personas en libros y leer sus recuerdos y experiencias. Pronto se da cuenta de que la «maldición de la felicidad» también viene por él.

En el 2025, la franquicia JoJo’s Bizarre Adventure cumple 38 años y en abril se celebrará el JOJODAY, evento donde conoceremos más información del anime Jojo’s Bizarre Adventure parte 7 Steel Ball Run, el cual se llevará a cabo el sábado 12 de abril del 2025. El JOJODAY se celebrará en Tokio, y entre los invitados al evento se encuentran Kazuyuki Okitsu (Jonathan Joestar), Daisuke Ono (Jōtarō Kūjō) y Junichi Suwabe (Leone Abbacchio).

