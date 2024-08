Estos son los actores de Dr Kureha y Dr Hiriluk en el live action de One Piece

La cuenta oficial del ‘live action’ de One Piece producido por Netflix ha revelado dos nuevos actores. Estos serán los encargados de interpretarán a Dr Hiriluk y Dr Kureha, dos de los personajes clave que serán introducidos en la segunda temporada.

¿Quién es la actriz que interpretará a la Dr Kureha en la segunda temporada del live action de One Piece?

Uno de los personajes que más esperan ver los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda en la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix es a la Dr Kureha. Ahora, después de meses de especulación, Netflix ha confirmado que la actriz que interpretará a la Dr Kureha en el live action de One Piece en Netflix será Katey Sagal. Ella es conocida por interpretar a Leela en Futurama, Peggy Bundy en Matrimonio con hijos y Gemma Teller Morrow en Sons of Anarchy.

¿Quién es es el actor que interpretará a la Dr Hiriluk en la segunda temporada del live action de One Piece?

Por otro lado, Netflix también confirmó que Mark Harelik (Dios en Preacher) es el actor que interpretará al Dr Hiriluk. Ya solo resta conocer quién será el encargado de interpretar a Tony Tony Chopper.

¿Desde cuál episodio o desde dónde se debe empezar a ver el ‘anime’ para continuar la historia del ‘live action’ de One Piece de Netflix?

Ahora que ya sabemos quién es el actor y actriz que interpretarán a Dr Hiriluk y Dr Kureha en el live action de One Piece en Netflix veamos des donde continuar la historia en el anime.

Para continuar, en el ‘anime’, la historia de la primera temporada del ‘live action’ de One Piece tenemos dos opciones. La primera de estas es empezar a ver desde el episodio 45 del ‘anime’ de One Piece en Crunchyroll (japonés subtitulado al español) o con opción de doblaje en Netflix o Max. La segunda, es ver las películas que adaptan algunas de los arcos más importantes de la obra. Sin embargo, algunas de estas adaptaciones se toman muchas libertades. No es lo ideal, pero si no tienen mucho tiempo es una buena opción.

Lista de episodios y capítulos de los arcos argumentales que podrían ser adaptados en la segunda, o quizás, la tercera temporada del live action de One Piece en Netflix:

Reverse Mountain : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 62 y 63. En el ‘manga, el primer arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 101 al 105.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 62 y 63. En el ‘manga, el primer arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 101 al 105. Whisky Peak : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 64 al 67. En el ‘manga, el segundo arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 106 al 114.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 64 al 67. En el ‘manga, el segundo arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 106 al 114. Arco de Koby y Helmeppo : El ‘anime’ adapta las primeras páginas de los capítulos 83 y 119 del ‘manga’ de One Piece en los episodios 68 y 69 del ‘anime’.

: El ‘anime’ adapta las primeras páginas de los capítulos 83 y 119 del ‘manga’ de One Piece en los episodios 68 y 69 del ‘anime’. Little Garden : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 70 y 77. En el ‘manga, el cuarto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 115 al 129.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 70 y 77. En el ‘manga, el cuarto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 115 al 129. Drum Island : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 78 y 91. En el ‘manga, el quinto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 130 al 154.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 78 y 91. En el ‘manga, el quinto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 130 al 154. Arabasta : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 92 y 130. En el ‘manga, el sexto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 155 al 217.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 92 y 130. En el ‘manga, el sexto arco de la saga de Arabasta de One Piece se ubica en los capítulos 155 al 217. Relleno: antes de terminar la saga de Arabasta, el ‘anime’ One Piece tiene una breve historia de relleno que se ubica en los episodios 131 al 135.

Vía: cuenta oficial del ‘live action’ de One Piece de Netflix en x, antes Twitter