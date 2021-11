Eternals: ¿quiénes son los personajes de las escenas poscréditos?

Sin importar si les gustó o no, Eternals —aquí pueden leer nuestra reseña— es importante para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Amplía su mitología y arregla el tablero de ajedrez cósmico en el que los héroes de la Tierra serán las fichas. No solo explica la influencia y poder de los Celestiales en el UCM, sino que introduce nuevos actores que serán aliados importantes en las batallas que están por venir. Entendiblemente, habrá muchos fanáticos con más preguntas que respuestas. Por fortuna, aquí tenemos esas últimas.

A lo largo de los siguientes párrafos, explicaremos quién es cada uno de los personajes que aparecieron en las escenas poscréditos de Eternals y su historia en los cómics. Por supuesto, cabe avisar que este artículo incluye ‘spoilers’ de la última cinta del UCM, las escenas poscréditos de Eternals y los personajes que aparecen en estas. ¡Quedan avisados!

¿Quién es Pip el Troll?

¿Quién es Pip? En los cómics, uno de los confidentes de Adam Warlock.

Poco se sabe sobre la historia de Pip el Troll, interpretado por Patton Oswalt, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, su historia en los cómics está bien documentada.

Creado por Jim Starlin para Strange Tales #179 (1975), Pip solía formar parte de la realeza de Laxidazia. Sin embargo, todo cambió tras emborracharse con los desfavorecidos troles del planeta. Gracias a un brebaje, el príncipe Gofern se transformó físicamente en un trol. Como si eso no fuera suficiente, su antes refinada personalidad también se tornó burda y hedonista.

Por un lado, esta transformación hizo que fuera exiliado de la casa real. Por el otro, lo hizo inmune al adoctrinamiento de la Iglesia de la Verdad Universal. Fue mientras huía de este grupo que Pip conoció a Adam Warlock. Fuera el destino o una simple casualidad, Pip se volvió uno de los confidentes más cercanos de Warlock y protector de la gema del espacio una vez conformada la Guardia del Infinito. Eventualmente, dicha gema le otorgaría el poder innato de teletransportarse.

Todavía no se sabe, pero es posible que el Pip del UCM tenga la misma historia que su contraparte del cómic. La diferencia sería que Adam Warlock es sustituido por Starfox. Por supuesto, tan solo es una conjetura. Por ahora, hay que esperar hasta el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para recibir una respuesta a esa interrogante.

¿Quién es Starfox?

¿Quién es Starfox? ¡Pues nada más que Eros, el dios del amor!

¿Por qué Thanos nunca mencionó que tenía un hermano? Lo más probable es que no se llevara muy bien con su hedonista y más guapo consanguíneo, justo como en los cómics. Sin embargo, todavía se desconoce mucho sobre la versión de este personaje interpretado por Harry Styles.

Creado por Jim Starlin para The Invincible Iron Man #55 (1973), historia que también supone el debut de Thanos, Starfox —su nombre de nacimiento es Eros— es un Eterno bendecido con con fuerza y resistencia sobrehumanas. Sin embargo, su habilidad más icónica es su poder para manipular las emociones de otros seres vivos. Este no solo lo vuelve un experto negociador, sino uno de los seductores más famosos de la galaxia. Incluso fue acusado de utilizar sus poderes para abusar de Jen Walters en She-Hulk #6-13 (2005).

Gran parte de la historia de Starfox consiste en alianzas con los Vengadores y otros héroes de la Tierra para detener a su hermano nihilista, pero ha habido ocasiones en las que ha unido fuerzas con Thanos. Las más icónicas son la serie Thanos (2016) y la trilogía compuesta por The Infinity Siblings (2018), The Infinity Conflict (2018) y The Infinity Ending (2019). Sin embargo, Thanos terminaría siendo el fin de Eros. En The Final Gauntlet (2019), Gamora asesina a su tío para evitar el renacimiento de Thanos.

¿Quién es el Caballero Negro?

Aunque no tan conocido, el Caballero Negro se ha mantenido relevante desde su debut en los cómics.

En el UCM como y los cómics, el Caballero Negro no es un individuo: es un legado.

Creado por el escritor Stan Lee y el artista Joe Maneely para la miniserie Black Knight (1955), Sir Percy de Scandia fue el primero en portar el manto y está directamente basado en el personaje homónimo de la leyenda arturiana. No fue hasta Tales to Astonish #52 (1964) que el Caballero Negro volvió a aparecer en los cómics de Marvel, pero como un villano.

Creado por Lee y Dick Ayers, Nathan Garrett era descendiente de Sir Percy. No obstante, sus tendencias malignas lo hicieron indigno de portar el arma del Caballero Negro: la Espada de Ébano. Por desgracia, eso no evito que Garret desarrollara armas medievales con tecnología moderna, se uniera a los Maestros del Mal y se convirtiera en enemigo de los Vengadores.

Tras la muerte de Garrett en Tales of Suspense #73 (1966), su sobrino Dane Whitman —interpretado por Kit Harrington en Eternals— asumió el manto en The Avengers #48 (1968) y se convirtió en un héroe. Si bien no fue el último Caballero Negro, es el más conocido.

A diferencia de su tío, Dane fue juzgado como digno por el espíritu de Sir Percy y pudo empuñar la Espada de Ébano. Sin embargo, pronto descubrió que era un arma de doble filo.

Si bien la espada provee variado número de poderes a su usuario, tales como un impresionante factor regenerativo y protección contra toda clase de magia, el arma tiene una maldición. Esta inevitablemente corrompe a su usuario y revela sus impulsos más oscuros.

A pesar de los múltiples intentos de Dane para purificar u ocultar la espada, una y otra vez se ha visto obligado a blandirla. Recientemente, la empleó para para repeler al dios primordial Knull en la serie El Rey de Negro (2020-2021).

¿Quién es Blade?

Las escenas poscréditos de Eternals no dejan ver cómo lucirán Blade y otros personajes.

¿El mejor cazavampiros del universo Marvel hace acto de presencia en Eternals? Sí y no.

Durante la segunda escena poscréditos, Dane Whitman es interrumpido por una voz antes de agarrar la Espada de Ébano. Esa voz pertenece a nadie más ni menos que Mahershala Ali, que dará vida a Blade cuando su película supuestamente se estrene el 7 de octubre de 2022.

Creado por el escritor Marv Wolfman y el artista Gene Colan, Blade tuvo su debut en The Tomb of Dracula #10 (1973) como un personaje secundario. Su siguiente aparición fue en Adventure into Fear #24 (1974), historia en la que hizo frente a Morbius. Sin embargo, no tuvo su primera aventura en solitario hasta 1974 en las páginas de Vampire Tales #8 y 9.

En los años posteriores, Blade aparecería de forma recurrente en historias de Marvel como un personaje secundario. Sin embargo, su auge no comenzó hasta los noventa. Fue un actor importante durante el evento Midnight Sons (1993-1994), pero no fue hasta 1994 finalmente recibió su primera serie de cómics: Blade the Vampire Hunter. El éxito comercial de la película de 1998 protagonizada por Wesley Snipes también ayudó a propulsar su popularidad.

Hijo de la prostituta Tara Brooks, Blade obtuvo sus poderes cuando fue mordida por el vampiro Deacon Frost en medio del parto. Decidido a vengarse, Blade entrenó bajo Jamal Afari y Stick hasta convertirse en el mejor cazador de vampiros. Tras acabar con Deacon Frost, Blade continuó cazando y hoy en día forma parte de los Vengadores.

¡Y esos son los personajes que aparecen en las escenas poscréditos de Eternals! Sin embargo, eso no es lo único que hemos escrito sobre esta película. Si siguen este enlace, encontrarán un artículo en el que analizamos sus temáticas espirituales, existencialistas y religiosas.