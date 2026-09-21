Explicamos la relación de la película Resident Evil: Noche Cero con los juegos, referencias, lore, continuidad y más

La película de 2026 basada en la serie de juegos de zombis de Capcom —titulada Resident Evil: Noche Cero en Latinoamérica— hace algo bastante inusual que ninguna de las anteriores adaptaciones de acción real de estas obras se había atrevido a hacer. Aunque toma elementos de sus narrativas como el nombre de la ciudad (Raccoon City) y la corporación culpable de la situación (Umbrella), busca alejarse lo más posible de las historias, personajes y elementos de las tramas de los juegos. Esto ha causado una pequeña controversia debido a fanáticos radicales que “rechazan” la película a toda costa, diciendo que no debería haberse llamado Resident Evil.

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Es verdad que quienes esperan encontrarse con nuevas versiones de Leon Kennedy, Jill Valentine y Ada Wong podrían quedar decepcionados, pero a pesar de lo “diferente” que resulta de los juegos, esta película sí tiene razones de peso para llamarse Resident Evil y en este análisis a fondo voy a explicar por qué, daré una mirada a las referencias que hace a los títulos de Capcom, diré en qué se parece a ellos y sobre todo, por qué la diferencias con éstos son tan importantes.

Antes de continuar debo informarles que este artículo contiene ‘spoilers’ de la película. No les recomiendo seguir leyendo si no la han visto, a menos que no les moleste enterarse de antemano de todos los detalles y de su final.

Huevos de pascua y referencias a los juegos

Antes de entrar de lleno en lo que hace tan interesante a esta película, vamos a hablar de lo que a muchos de ustedes les interesa: las referencias y guiños que hace a la saga. A pesar de lo mucho que se aleja de la trama y conceptos de los juegos, hay una buena cantidad de objetos sacados directamente de estos.

Empecemos con los que son obvios ‘easter eggs’, los cuales curiosamente estánen su mayoría en la granja que Bryan visita en la parte inicial de la película.

En la parte alta del cobertizo se pueden ver dos aerosoles de primeros auxilios como los de los juegos.

Dentro de la casa en la granja hay una máquina de escribir que referencia el punto para salvar partida de muchos juegos de la saga.

La caja de cartuchos para escopeta que el protagonista encuentra en la habitación tiene el mismo color y diseño que la de Resident Evil 4. Oso incluido.

El candado con el que está cerrada la reja de la granja tiene un símbolo de un Diamante igual que la llave que lo abre. La llave de Diamante es un objeto de Resident Evil 2 que abre las puertas con el mismo símbolo.

La transformación de Bryan al final de la película tiene un diseño similar al de una de las fases de la transformación de William Birkin en Resident Evil 2 y al Nyx de Resident Evil Outbreak: File #2.

Además de estos elementos, hay quienes dicen que en la escena de los zombis que caen en la calle hay una tienda de armas llamada ‘Leon Kennedy’. Personalmente, no puedo confirmarlo ya que esta escena pasa muy rápido. También hay varias hierbas verdes en la granja y en el tunel, pero estas no necesariamente referencias curaciones de los juegos… o tal vez sí.

A pesar de estos guiños, las referencias más obvias que esperaba ver no hacen acto de presencia. Hasta donde recuerdo, no vi ni un solo logo de Umbrella, de S.T.A.R.S. y hasta los monstruos son en su mayoría notablemente diferentes, aunque cierto perro abre su cabeza como los Colmillos y Adjule infectados con Las Plagas en Resident Evil 4 y 5.

Zombis, monstruos y otras… “cosas”

Los zombis, enemigos por defecto de la mayoría de juegos de Resident Evil, no son tan importantes en la película Noche Cero. Aunque los hay por montones, las mutaciones causadas por el…. un momento, ¡ni siquiera mencionan que los monstruos fueron creados por el Virus-T, Virus-G o cualquier otro virus de los juegos! De hecho ¿Confirman en algún momento que la infección se debe a un virus? Creo que no, lo describen como “una sustancia”.

Ya mencioné la transformación del perro al estilo de Las Plagas y a la transformación final estilo Birkin. También hay una criatura en las alcantarillas que recuerda superficialmente a un Tyrant, un monstruo que vomita ácido de forma similar al Spitter de Resident Evil 6 (aunque con mucha más intensidad), y otro que persigue al protagonista durante todo el juego como lo haría un Mr. X o un Némesis, aunque visualmente es muy diferente a ellos. Todo eso definitivamente tiene base en los videojuegos, pero no son tan inmediatamente reconocibles como “adaptaciones” de las criaturas de éstos como si lo son —por ejemplo— los Lickers o el Verdugo Majini en los filmes protagonizados por Milla Jovovich.

De hecho, la forma en que mutan estas criaturas con tentáculos y deformaciones parecen recordar más al clásico de John Carpenter The Thing (El Enigma de otro mundo) que a Resident Evil. Hay un momento en la película en que las mutaciones son descritas como “una versión hiperevolucionada de sí mismas”, pero no sigue las reglas de los virus de los juegos. De hecho, las criaturas parecen resultados muy libres de combinaciones de los virus T, G, C y Las Plagas. El ‘body horror’ representado aquí sigue estando firmemente atado a las mismas raíces ‘biopunk’ que los títulos de Capcom pero eventualmente se dirige hacia ideas más metafóricas (más adelante hablaré más sobre esto) que al tema de armas biológicas, hipercapitalismo, terrorismo y secretos gubernamentales de los juegos.

Si el concepto detrás de los monstruos es tan diferente y el horror zombi queda tan diluido, ¿por qué entonces Zach Cregger quería que esta fuera una película de Resident Evil en lugar de crear una propiedad intelectual nueva? Vamos a verlo porque eso es lo que hace que Noche Cero sea especial.

¿La mejor adaptación de Resident Evil al cine?

«Es una muy buena película, pero no es Resident Evil». Eso es algo que muchos espectadores fanáticos de los juegos expresaron en redes sociales tras ver Noche Cero. Entiendo por qué lo dicen. Como he repetido varias veces, no adapta claramente las tramas, personajes ni conceptos de los títulos de Capcom. No está en continuidad con los juegos y de hecho rompe con fuerza el ‘canon’. Pero a pesar de todo esto creo que están equivocados. De hecho, creo sinceramente que si esta película hubiera tenido otro nombre diferente y se hubieran eliminado los rastros de su relación con los juegos, sería menos interesante.

Esta es la explicación: esta película se llama Resident Evil porque, a pesar de las profundas diferencias conceptuales con los juegos, necesita referenciar un videojuego para que entendamos lo que quiere hacer. El «discurso» en internet se ha enfocado tanto en «como no se parece a los juegos» que estamos ignorando lo más importante: «cómo no se parece a otras películas». Cregger abandona lo que entenderíamos como una narrativa tradicional para una película de terror en favor de adaptar la estructura de un videojuego.

Resident Evil: Noche cero es en cierta forma una película experimental. La forma en que el protagonista “progresa” en la historia no es principalmente hablando con otros personajes y las secuencias de acción no siguen un ritmo normal. Todo se desarrolla mediante la exploración, búsqueda de objetos y descubrimientos en las ubicaciones. Bryan busca y encuentra llaves y armas, piensa formas alternativas de llegar a un lado a otro (como intentar disparar a los candados, algo que tampoco suele funcionar en los juegos) y habla consigo mismo comentando lo que ve de forma similar a lo que hace un ‘gamer’ jugando Resident Evil. La misma película llama la atención sobre el hecho de que Bryan juega videojuegos y que busca soluciones basado en su experiencia con ellos. Las breves secuencias en primera persona también tienen un efecto similar.

Esta película tenía que ser Resident Evil para poder usar esta estructura con esta libertad metanarrativa. Si se hubiera llamado de otra forma, esa idea se hubiera perdido. Aunque siendo sinceros, esto también habría podido funcionar igual de bien si fuera un Silent Hill, un Metal Gear Solid o incluso un Metroid.

Esta no es la primera película que experimenta con una estructura más propia de un videojuego. Filmes como Edge of Tomorrow han jugado con la idea de las “vidas” y de una persona que gana experiencia y talento repitiendo los mismos niveles una y otra vez. Hardcore Henry mira la relación de la cámara en primera persona de los videojuegos con la narrativa de un filme de acción. Hay montones de películas que usan la estructura de “nivel – jefe – nivel más difícil – jefe más difícil” y la progresión de obtener mejores armas y equipo. Todo eso es verdad, pero la película de Resident Evil de 2026 es una de las primeras que busca explorar esto con la perspectiva de una franquicia existente y gracias a eso crea un vínculo inseparable entre las narrativas del cine y de los videojuegos más allá de “la trama”.

Bryan, la mutación, la familia y el miedo al cambio

Parece que a Cregger no le bastó con hacer que esta película fuera un experimento sobre la estructura narrativa de un videojuego. También quería que fuera “sobre algo”. Así como Bárbaro es sobre las diferencias de género al afrontar el horror y La hora de la desaparición (Weapons) es una forma de afrontar la muerte de un ser querido, Resident Evil: Noche cero es sobre el miedo al cambio.

Rápidamente aprendemos que la novia de Bryan está embarazada y él tiene un dilema sobre qué quiere hacer al respecto. Dice que la vida tal como es en este momento es buena y es claro que la idea de formar una familia le asusta tanto que acepta un trabajo de última hora a un lugar alejado y difícil de llegar para evitar tener que discutirlo cara a cara con su novia (dice que es por el dinero, pero sabemos que está buscando alejarse). Por supuesto, se topa con la catástrofe de Raccoon City y una infección que fuerza a cambiar todo lo que toca.

El miedo de Bryan al cambio y al embarazo de su novia está representado de varias maneras a lo largo de la película. La amalgama de zombis que le persigue puede ser una metáfora de personas unidas inseparablemente, el monstruo blanco de las alcantarillas del que emergen docenas de pequeños monstruos claramente representa el embarazo, y el rechazo a un bebé resulta aún más claro en la escena en que debe atravesar una aterradora sala de maternidad.

Además, los monstruos que Bryan elimina antes de la parte final son una pareja de esposos zombis, una niña mutante, un bebé monstruoso y un perro: el ideal de la familia nuclear que él eventualmente ve representada en la calcomanía de un auto.

Resulta curioso que esta es la misma base temática de otra película reciente basada en un videojuego.

Quiera o no, Bryan se ve forzado a cambiar (por la aparición de una niña que intentó salvar, precisamente) y al final se convierte él mismo en un monstruo que absorbe a otras personas en sí mismo. Lo curioso es que la forma en que los monstruos terminan representando los miedos y sentimiento de culpa del protagonista es algo más propio de Silent Hill que de Resident Evil. Aún así, no está tan alejada temáticamente de lo que hacen los títulos de Capcom.

Los juegos de la serie ya han analizado de diferentes formas la idea de la familia en su rol salvador y también de formas más corruptas: la condena de la familia Trevor en Resident Evil, Sherry dejando atrás su familia natural en favor de Leon y Claire en RE2, la perturbadora relación filial de Alfred y Alexa Ashford en Code: Veronica, los vínculos forzados entre personas mediante La Plagas y el Cadou en RE4 y Village, la corrupción de la unidad familiar de los Baker en RE7 y la importancia de las familias adoptivas para Grace y Emily en Requiem. La familia siempre ha sido uno de los temas principales de la serie Resident Evil.

Como pueden ver, la película de Resident Evil: Noche cero de 2026 tiene mucho de Resident Evil a pesar de su aparente rechazo de las ideas, conceptos y personajes de los juego. Espero haberles dado una nueva forma de apreciar esta genial cinta.