Explicamos por qué estos personajes de One Piece aparecen «antes de tiempo» en la temporada 2 del live action

La segunda temporada de la adaptación al live action de One Piece en Netflix ya esta disponible. Además, a lo largo de sus ocho episodios hemos podido ver algunos personajes —o tener referencias sobre ellos— que en la obra original de Eiichiro Oda, aparecen cronológicamente mucho después de los arcos adaptados en esta nueva temporada. Gracias a esto, la producción del live action conecta los eventos iniciales de One Piece con revelaciones de arcos avanzados como Marineford, Isla Gyojin, Dressrosa o incluso los flashbacks de Elbaf. Así que, a continuación, les contaremos cuáles son los personajes de otros arcos que tienen una presencia física o una mención directa en la segunda temporada del live action de One Piece.

Todos los personajes que aparecen son nombrados o referenciados antes de tiempo en la segunda temporada del live action de One Piece

Sabo

La presencia de Sabo —que debuta en el arco de la posguerra en el manga y anime— en esta segunda temporada del live action es una de las inclusiones que más resaltan. Aquí se presenta como un miembro de alto rango dentro del Ejército Revolucionario bajo el mando de Monkey D. Dragon. Sin embargo, no se revela cuál es realmente su identidad ni su importancia en la historia. De llegar la adaptación hasta el arco de la posguerra, esta aparición previa confirmaría su supervivencia a pesar de que esta es una gran revelación en el manga y anime. Sabo es visto al final del primer episodio de la segunda temporada de One Piece.

Monkey D. Dragon

El líder del Ejército Revolucionario y padre de Luffy, Monkey D. Dragon, se presenta al igual que en el manga en el arco de Loguetown. Su aparición no solo sirve para intervenir en el destino de su hijo frente al Capitán Smoker. Ya que en el live action es usado como el nexo para la presentación de Sabo.

Bartolomeo

Si bien a Bartolomeo no lo conocemos, sino hasta el arco de Dressrosa,su presencia en Loguetown tiene todo el sentido. Ya que, el mismo cuenta que así fue como conoció la existencia de Monkey D. Luffy y los demás sombrero de paja. Sin embargo, en el live action Bartolomeo interactúa con Luffy y otros miembros de la tripulación. Esto cambia totalmente el canon de la historia,lo cual es entendible por la extensión de la obra de Oda, pero algunos fanáticos no han visto este cambio con buenos ojos.

Pandaman

Pandaman es un personaje recurrente y mascota de Eiichiro Oda y en el live action se mantiene su tradición de aparecer en segundo plano. Podremos ver a Pandaman en Loguetown a través de juguetes en ferias y en ilustraciones en los periódicos que leen los agentes de Baroque Works, como Mr. 5.

Hay otros personajes de futuras sagas o arcos argumentales que han sido referenciados o nombrados de alguna manera durante la segunda temporada del live action de One Piece y aquí les explicamos un poco de cada uno.

Rocks D. Xebec

Durante las conversaciones sobre God Valley, en la segunda temporada del live action de One Piece se menciona a Rocks D. Xebec. En el lore de la obra de Oda, este fue el capitán de una de las tripulaciones más peligrosas de la historia, la cual incluía a futuros Emperadores del Mar. Su mención se usa para explicar por qué Garp recibió el título de «Héroe de la Marina».

Imu

En la segunda temporada se hace referencia a la existencia de una autoridad oculta dentro del Gobierno Mundial. Para explicar por qué esta mención hecha a Imu durante la segunda temporada del live action de One Piece tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene el reino de Arabasta para el gobierno mundial. Sin embargo, esto lo conocemos mucho después. Así que esta mención de Imu conecta la trama actual con los misterios del Levely (Reverie) y el Trono Vacío. Ya que se sugiere que las decisiones políticas que afectan a Alabasta y otros reinos provienen de una entidad cuya existencia es desconocida para el resto del mundo.

Dadan

Luffy menciona a Dadan durante un sueño al despertar en la casa de Crocus. Si no saben quién es Dadan y por qué es importante para la historia de One Piece no se preocupen que aquí se los explicamos. Dadan es la jefa de los bandidos de la montaña, la cual —a petición de Garp— se encargó de la crianza de Luffy y Ace en el Reino de Goa. Esta mención anticipa el flashback de la infancia de los hermanos, el cual ocurre tras los eventos de Marineford.

Loki y Nika (el dios del sol)

El príncipe de Elbaf, Loki, es referenciado mediante modelos tallados en madera por Dorry. Loki es un personaje central en el actual arco argumental del manga, y su mención en la segunda temporada establece su importancia incluso para los gigantes que se encuentran lejos de Elbaf.

Adicionalmente, otra de las figuras de manera de Dorry muestra al dios del sol de Elbaf. Para explicar esto, a aquellos que solo han visto el live action de One Piece, sin tantos spoilers solo podremos decirles que esta es una referencia directa a la última transformación que ha tenido el capitán de los sombrero de paja en el manga de One Piece. Así que aunque es una identidad de Luffy que se revela en el arco de Wano,en el live action se referencia en esta escena y en una posterior.

Reina Otohime y Jinbe

A través de un diálogo de Wapol en un flashback del Reverie, se menciona el asesinato de la reina de la Isla Gyojin, Otohime. En esa misma conversación, se hace referencia al «Guerrero del Mar» (Shichibukai) que no pudo evitarlo, confirmando la existencia de Jinbe, quien eventualmente se unirá a la tripulación de los Sombrero de Paja.

Raoul

Este personaje, originario de un episodio de relleno del anime en Loguetown y en el live action es nombrado por Smoker. Raoul es el cantinero de la taberna donde Roger estuvo antes de su ejecución.

Raoul

Este personaje, originario de un episodio de relleno del anime en Loguetown y en el live action es nombrado por Smoker. Raoul es el cantinero de la taberna donde Roger estuvo antes de su ejecución.