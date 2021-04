Falcon y el Soldado del Invierno (Episodio 6) – El ascenso del halcón

A pesar de algunos altibajos y problemas de ritmo a lo largo de sus capítulos, Falcon y el Soldado del Invierno llegó a una satisfactoria conclusión en su episodio 6. Los personajes, que en el pasado no eran más que simples compañeros del Capitán América, se ganaron su ‘graduación’ a superhéroes de primer nivel y nos dejaron muy interesados en conocer sus futuras aventuras.

Pero lo verdaderamente importante es la forma en que esta historia dejó clara su posición respecto a temas como el racismo, terrorismo y la revolución social. Muchas veces tememos que grandes producciones como esta decidan “no tomar partido” para no alienar espectadores de ningún espectro político.

Este artículo contiene spoilers del episodio 6 de Falcon y el Soldado del Invierno: un mundo, un pueblo.

Sam Wilson es el nuevo Capitán América y John Walker es U.S. Agent

Tal como supuse en el análisis del episodio 5, Wakanda no solo le envió a Sam un nuevo par de alas, sino un uniforme completo de Capitán América. Está fuertemente inspirado en el traje que usó en los cómics cuando heredó el escudo. Por cierto, las nuevas habilidades de Redwing lo convierten en una especie de Iron Man, capaz de hazañas tecnológicas muy interesantes.

A diferencia de John Walker, Sam no recibió el ‘manto’ por orden del gobierno de los Estados Unidos. Esto es importante porque rechaza la idea que el nombre de este importante superhéroe tenga que estar obligatoriamente relacionado con ese país. Sin embargo, eso nos obliga a ignorar que, a pesar de todo, Sam sigue trabajando de la mano con la Fuerza Aérea.

Quien de verdad me sorprendió fue John Walker. Desde su primera aparición en pantalla parecía una antítesis de todo lo que representaba Steve Rogers y su descenso a la villanía absoluta era inevitable. Por eso impactó ver cómo en un momento decidió abandonar el camino de la venganza para salvar vidas. Tal vez no esté a la altura de su predecesor y el nombre que quería llevar, pero al menos no quedó convertido en un villano “completo”… pero tampoco en un héroe.

Al final del episodio asume el rol de U.S. Agent gracias a la Contessa Valentina, que seguramente coordina algún grupo de acciones militares secretas para Estados Unidos. Lo veremos en una futura serie o película protegiendo los intereses de su país con acciones que tal vez no sean del todo malvadas, pero sí “moralmente grises”. El mismo nombre de este personaje lo subordina a su nación. Aún así, es un destino más amable para este personaje que el que había imaginado, sobre todo porque no olvidamos que mató a sangre fría.

Los Flag Smashers

Escribir sobre este grupo siempre me resultó complicado. No les sorprenderá a los lectores de mis artículos saber que tengo tendencia política de izquierda. Era fácil para mi simpatizar con los objetivos de Karli y su revolución.

Sin embargo, al demostrar esas simpatías mientras la veíamos radicalizarse al punto de llegar a matar inocentes, tuve que cuidar mucho mis palabras para que algunos no las interpretaran como una apología al terrorismo. Se suele decir que la diferencia entre un revolucionario y un terrorista está en si resulta victorioso. Afortunadamente para mí, fue el nuevo Capitán América quien presentó esta idea en el episodio 6 de Falcon y el Soldado del Invierno, evitándome un momento incómodo con mi editor.

“Estas etiquetas —terroristas, refugiados, matones— solo sirven para evadir la pregunta ‘¿por qué?’ ¿Cómo crees que te llaman a ti esas personas?”

Sí. A causa de sus acciones podemos calificar a Karli y los Flag Smashers como terroristas, pero lo que en realidad importa es la desesperación que los llevó a ese punto. No se puede gastar tanto tiempo y esfuerzo apuntando armas contra estos supuestos enemigos, cuando la verdadera solución es eliminar las causas sociales que los empujaron a convertirse en eso.

La verdad, hubiera preferido que esas palabras —y todo el discurso sobre la culpabilidad de banqueros y gobernantes que toman decisiones sin importar a quiénes afectan— vinieran de boca de Karli. Pero eso no las hace menos poderosas ni verdaderas. En todo caso resulta triste que John Walker tenga una oportunidad de redimirse, pero no Karli.

“Ningún hombre negro que se respete llevaría el nombre del Capitán América”

Estas fuertes palabras, pronunciadas por Isaiah Bradley en el episodio anterior, resonaron con fuerza en Sam. Despreciar y rechazar el nombre ‘América’ hubiera sido algo justo, tomando en cuenta lo mucho que su raza ha sufrido —y continúa sufriendo— en la historia de ese país. Sin embargo, no podemos culparlo por elegir otro camino: el de la reclamación.

“Soy un hombre negro vistiendo las barras y estrellas. ¿Qué es lo que no entiendo? Cada vez que levanto esta cosa sé que hay millones de personas que me odian por ello. Incluso ahora lo siento. Las miradas juzgándome. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo y aún así sigo aquí. Sin el súper suero, cabello rubio ni ojos azules. El único poder que tengo es que creo que podemos ser mejores.”

Estas palabras no eran solo para los senadores con los que estaba hablando, sino para los fanáticos de Marvel. No podemos ignorar todo el racismo, misoginia y otras horribles filosofías que existen en la cultura ‘geek’. Los aficionados a los cómics ya lo vimos cuando una mujer tomó el martillo de Thor, una musulmana se convirtió en Ms. Marvel y una joven negra tomó el lugar de Iron Man. Lo que dice Sam es una declaración de intenciones que deja las cosas muy claras a la fanaticada y lo aplaudo con fuerza. Como dijimos, las grandes producciones suelen tratar de evitar estas “controversias.”

Un hombre negro ahora es el Capitán América y no es él quien debe estar a la altura de ese nombre. Es Estados Unidos el que debe estar a la altura de Sam.

No Zemociona

Daniel Bruhl se lució en su papel como el Barón Zemo y nos regaló un meme del que no nos cansamos. Pero tenemos que aceptar que la presencia de este personaje sobraba en la serie. Su principal razón de ser no era llevar a los protagonistas a Madripoor, sino presentar su filosofía en contra de la existencia del súper suero y presentar un dilema moral al respecto.

El problema es que ese dilema no resultó ser tan relevante en el desarrollo y la trama pudo haber encontrado otras excusas para llevar a los personajes por los mismos caminos que él los guió. Su uso de la icónica máscara de los cómics no fue más que un simple guiño innecesario.

La última razón de ser de Zemo en la serie era mostrar que Bucky había dejado por completo la venganza atrás al no matarlo cuando pudo.

Agente Carter

Que Sharon resultara ser el Power Broker (mediador de poder) no fue una sorpresa para nadie. La escena post-créditos, en la que nos damos cuenta que esta villana estará infiltrada en la CIA al más puro estilo de Hydra con SHIELD, puede ser un buen punto de inicio para Armor Wars (o la ya anunciada Capitán América 4).

Me gustaría saber si les pasó lo mismo que a mí y les dio un escalofrío cuando oyeron el nombre ‘Agente Carter’. Esa serie protagonizada por Hayley Atwell sigue siendo una de mis obras favoritas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, al menos su primera temporada, y es un crimen que haya sido cancelada tan pronto.

¿Y Bucky?

Bien, gracias. Recibí algunas críticas por haber mencionado que Bucky no tuvo mucho desarrollo el capítulo pasado. La verdad es que sigo considerando que fue así. Es apenas en el episodio 6 de Falcon y el Soldado del Invierno que lo vemos poner en práctica lo aprendido no solo durante sus terapias psicológicas, sino en sus charlas con Sam (que, no olvidemos, era un consejero para veteranos de guerra con PTSD cuando Steve lo conoció).

Su camino consistía no solo en dejar de confundir la venganza con compensación, sino en reconocer su privilegio al tratar con otras personas. No es un mal arco de personaje, pero palidece en comparación con los que tuvieron Sam, Karli o el mismo John Walker.

Así terminó Falcon y el Soldado del Invierno. Nos leeremos de nuevo en junio cuando comience Loki.

Lean nuestros análisis de todos los episodios de Falcon y el Soldado del Invierno.