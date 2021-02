Desde el mes pasado, los usuarios de Disney+ han estado disfrutando semanalmente del misterio de WandaVision. No olviden leer nuestros análisis de los primeros cinco episodios. Por fortuna, una vez acabe esta serie, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel no tendrán que esperar demasiado para ver la siguiente entrada de esta gran franquicia. Nos referimos a Falcon y el Soldado del Invierno (Falcon and the Winter Soldier), serie que acaba de recibir un nuevo tráiler dentro del marco del Super Bowl 2021.

¿Qué novedades deja ver el nuevo tráiler de Falcon y el Soldado del Invierno (Falcon and the Winter Soldier)?

Aunque el adelanto no deja ver mucho en materia de historia, por lo menos en comparación con el tráiler presentado en el Disney Investor Day 2020, sí muestra más de la relación competitiva entre Sam Wilson y Bucky Barnes. Estos serán interpretados nuevamente por Anthony Mackie y Sebastian Stan. No menos importante, deja ver el regreso de Sharon Carter (Emily VanCamp) y Helmut Zemo (Daniel Brühl). Por el momento se desconoce cómo es que este último escapa de la custodia de la CIA tras los eventos de Capitán América: Civil War. ¿Acaso tendrá que ver con el Chasquido? Sea cual sea la razón, aún tiene la intención de hacer pagar a los Vengadores y demás héroes por la muerte de su familia. Y no estará solo…

¿Cuándo se estrenará Falcon y el Soldado del Invierno (Falcon and the Winter Soldier) en Colombia?

Falcon y el Soldado del Invierno (Falcon and the Winter Soldier) estará disponible en Disney+ a partir del próximo 19 de marzo, fecha que incluye a Colombia y el resto de Latinoamérica.

Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial