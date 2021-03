Falcon y el Soldado del Invierno (Episodio 1) – Un nuevo Capitán América

Apenas tuvimos un par de semanas para “recuperarnos” del impacto que causó la excelente WandaVision antes que Marvel Studios volviera al ataque con otra serie desarrollada en su universo cinematográfico. Ya vimos el episodio 1 de Falcon y el Soldado del Invierno y estamos listos para analizar su trama, especular sobre lo que va a ocurrir y descubrir las referencias que hace a las películas.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 1 de Falcon y el Soldado del Invierno: un nuevo orden mundial.

Falcon en acción

Seamos honestos: Falcon nunca fue un personaje especialmente interesante en las películas. Sí, tiene mucho carisma y es divertido verlo en acción, pero no llegamos a conocerlo realmente. Esta serie pretende arreglar eso, pero no sin antes darle una escena de combate aéreo en la que él es el protagonista absoluto.

Es verdad que ya lo habíamos visto en secuencias similares en filmes como El Soldado del Invierno, pero al no tener que compartir el estrellato con nombres como el Capitán América o Black Widow, por fin pudo brillar como se merece. Es una escena realmente emocionante en la que el riesgo y la tensión continúa escalando hasta el final. Resulta increíble que Marvel siga creando momentos como este y los haga sentir frescos. Esta escena también marca el regreso de un villano que no habíamos visto desde el comienzo de la película que mencionamos arriba: Batroc the Leaper. Seguro que lo veremos de nuevo en otro episodio.

Las consecuencias del ‘blip’

Que la mitad de los habitantes del universo reaparezcan de repente tras cinco años de ausencia obviamente iba a cambiar el mundo. Este tema fue tocado en Spider-Man: Lejos de casa, pero de una forma muy superficial y cómica que no le hacía justicia a la situación. Con Falcon y el Soldado del Invierno llegó la hora de enfrentar eso y su episodio 1 promete que será así.

Todo empieza muy bien, con un hombre agradeciéndole a Falcon porque “los Avengers trajeron de regreso a su esposa”. También hay un comentario casual sobre cómo Sam no pudo ver crecer a sus sobrinos, pero luego vemos una parte aún más dramática del asunto. La hermana de Sam representa a las personas que tuvieron que enfrentar solas una situación sin precedentes y con muchas dificultades económicas. El regreso de los desaparecidos puso aún más presión financiera sobre el mundo. Como pasa en la vida real, los bancos eligen ayudarse a ellos mismos y a las grandes empresas antes que a la gente que en realidad necesita su apoyo.

El episodio no hace referencia directa a esto, pero es claro que la raza de la familia de Sam es una de las causas por las que el banco les niega apoyo. El sistema financiero estadounidense es racista. Está comprobado que las personas afroamericanas tienen más dificultades para acceder a éste aunque cumplan los requisitos necesarios para hacerlo.

¿Quién es Flag-Smasher?

En este capítulo también conocemos a la organización Flag-Smashers y su enmascarado líder. Su objetivo es, supuestamente, “crear un mundo sin fronteras”.

Flag-Smasher es un personaje tomado directamente de los cómics. Fue inicialmente un enemigo del Capitán América que representaba un anti-patriotismo que contrastaba directamente con la actitud de ese héroe. En las páginas, su nombre era Karl Morgenthau e, igual que el grupo que vemos en la serie, soñaba con un mundo en el que los nacionalismos fueran cosa del pasado. Ese no parece ser un objetivo malvado, pero recurrió a los ataques terroristas liderando un grupo llamado Ultimatum.

Tras su muerte, otros personajes han asumido su nombre y el liderazgo de la organización, pero ninguno de ellos ha tenido superpoderes ni la fuerza sobrehumana demostrada en el capítulo de la serie. ¿Cómo obtuvo esa habilidad?

La redención de Bucky

No nos hemos olvidado de la otra mitad de Falcon y el Soldado del Invierno. El episodio 1 hace algo con Bucky que también debió hacerse con Steve Rogers: mostrar lo verdaderamente fuera de tiempo que se encuentra. Sí, en las películas vimos al Capitán América lidiar un poco con el mundo moderno, pero es apenas ahora que de verdad vemos los retos sociales y emocionales a los que se enfrenta alguien que pasó más de medio siglo ‘perdido’.

No solo se trata del tiempo perdido, sino de la culpabilidad que siente al haber sido un arma de Hydra y “responsable” de incontables muertes. La escena en que nos damos cuenta de la razón por la que quiere ayudar al anciano nos rompe el corazón. De verdad está intentando reparar el daño que causó, aunque no fuera realmente su culpa. Nos da pena verlo sufriendo pesadillas, incapaz de dormir en una cama y de forjar relaciones reales con otras personas. Va a resultar interesante ver cómo evoluciona a lo largo de la serie y si logra superar o al menos controlar sus problemas.

No pudimos evitar notar que en su libreta hay nombres conocidos. Aparte de Helmut Zemo (que aparecerá más adelante, nuevamente interpretado por Daniel Bruhl), vemos personajes de los cómics, como Willem Hauser y el doctor Kuznetsov, junto a artistas de Marvel como Len Kaminski.

¿Quién es el nuevo Capitán América en Falcon y el Soldado del Invierno?

Aunque la intención de Steve Rogers era dejar su legado en manos de su amigo Sam, es claro que él no se siente a la altura del nombre del Capitán América. Por eso decidió entregar su icónico escudo al museo Smithsonian. Como sabemos los lectores de cómics, él eventualmente asume su nombre y se convierte por un tiempo en el Capitán América, usando el escudo como arma sin abandonar las alas de Falcon.

Es posible que la serie se dirija a ello (aunque Bucky también vistió su manto por un tiempo en los cómics), pero mientras tanto vemos cómo el gobierno simplemente decidió “entregar” el nombre del héroe y contratar a alguien más.

Al final del episodio vemos al “nuevo Capitán América”. Su nombre es John Walker y es interpretado por el actor Wyatt Russell, a quien recordamos del episodio ‘Playtest’ de Black Mirror. En los cómics, este personaje comenzó su carrera como un villano apropiadamente llamado ‘Super Patriota’, que encarnaba los peores aspectos del nacionalismo estadounidense. Eventualmente tomó el uniforme del Capitán tras la renuncia de Steve Rogers y luego llegó a ser conocido como U.S. Agent cuando el personaje original regresó. Su superfuerza se debe a los experimentos conducidos en él por el Dr. Karl Malus, un personaje que ya apareció antes en el MCU, durante la segunda temporada de Jessica Jones.

Si el Dr. Malus llega a aparecer en Falcon y el Soldado del Invierno, probablemente lo haga bajo el nombre de Power Broker y lo consideren un personaje aparte para no crear confusión en los fanáticos. De hecho, pudimos ver el nombre de Power Broker durante los créditos del capítulo.

Aunque el episodio 1 de Falcon y el Soldado del Invierno tiene una gran escena de acción, se dedica principalmente a mostrarnos el estado del mundo y la psicología detrás de sus dos protagonistas, por lo que le da un enfoque principal al drama. No sabemos si esto haya decepcionado a los fanáticos que esperaban más golpes y explosiones, pero es un comienzo bastante sólido para esta nueva historia.