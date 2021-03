Falcon y el Soldado del Invierno (Episodio 2) – Los magos no existen

El episodio 2 de Falcon y el Soldado del Invierno finalmente reunió a los dos personajes titulares y los puso a trabajar juntos. El episodio anterior ya se había encargado de mostrarnos los dramas personales que enfrentan ambos y este nos muestra cómo esos problemas van a afectar su dinámica en equipo y la forma en que enfrentarán a los Flag Smashers.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 2 de Falcon y el Soldado del Invierno: el patriota.

John Walker: el nuevo Capitán América

En nuestro anterior artículo hablamos un poco sobre quién es este personaje en los cómics y explicamos por qué no confiamos en él. Parece que esta serie no quiere presentarlo como un villano o antagonista. Al menos no tan pronto. John Walker parece ser un buen tipo. Es un soldado dedicado, con una pareja amorosa y que parece consciente de que nunca va a reemplazar realmente a Steve Rogers. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de sus habilidades, es un ser humano común y corriente, no un super soldado (excepto cuando lanza el escudo).

Sin embargo, es imposible no notar cierto egocentrismo y condescendencia en la forma en que se dirige hacia Sam y Bucky, lo cual aumenta a medida que avanza el episodio. Es posible que esto sea una pista que John Walker va a ser un problema más adelante. Aunque quién sabe. A Marvel Studios le gusta sorprendernos a veces. Solo hay que ver lo que hizo con los Skrulls en Capitana Marvel.

Los nuevos súper soldados

Un elemento importante en el canon de Marvel es que el suero del súper soldado con el que el Dr. Abraham Erskine creó al Capitán América no se ha podido replicar exitosamente. A lo largo del universo cinematográfico hemos visto fracasos como el de la transformación de Emil Blonsky en Abominación de El Increíble Hulk.

Pero ahora tenemos nuevos súper soldados como parte de los Flag Smashers y parece que la fórmula funciona perfectamente, al menos de momento. Lo más probable es que esto sea resultado de los experimentos del Power Broker (traducido aquí como el ‘Mediador de Poder’), pero todavía nos faltan muchas piezas del rompecabezas como para saber realmente qué está pasando o compararlo con lo que ocurre en los cómics.

¿Quién es Isaiah Bradley en Falcon y el Soldado del Invierno?

Él es el Capitán América. Bueno, fue en cierta forma el Capitán América. En la saga de cómics Capitán América: la verdad (también conocida como Truth: Red, White and Black) descubrimos que el gobierno de Estados Unidos continuó con los experimentos para crear súper soldados tras la desaparición de Rogers durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los sujetos de prueba se encontraban soldados afroamericanos que no estaban al tanto de lo que estaban haciendo y fueron manipulados por el ejército.

Isaiah Bradley fue uno de ellos. A pesar de su heroísmo en la guerra, fue maltratado por el gobierno y encarcelado durante más de 10 años mientras sus capacidades cognitivas se degeneraban por los efectos secundarios del suero.

La versión del personaje que vemos en Falcon y el Soldado del Invierno no tiene una historia relacionada con la Segunda Guerra Mundial, sino con la guerra de Corea. Pero su espíritu es el mismo: un hombre traicionado por un gobierno que se aprovechó de él.

Es interpretado por Carl Lumbly, que también interpretó al padre de J’onn J’onzz en Supergirl. El joven que aparece con él podría ser su nieto, Elijah Bradley. En los cómics, él se convierte en un miembro de los Young Avengers conocido como Patriot.

La raza negra en Falcon y el Soldado del Invierno

La trágica historia de Isaiah Bradley, “el Capitán América negro”, está intimamente relacionada con su raza. Incluso está inspirada en el terrible experimento Tuskegee que realizó el gobierno estadounidense contra sus propios ciudadanos afroamericanos durante cuatro décadas.

Parece que el tema de la raza será central en Falcon y el Soldado del Invierno y en el episodio 2 tuvimos más ejemplos de esto. Ya habíamos visto cómo el color de piel de Sam pudo jugar un papel en la forma como los bancos rechazaron ayudar a su familia y ahora vimos cómo la policía lo juzgó por esto antes de reconocer que era un Avenger. Pero hay algo más: la razón por la que entregó el escudo.

“Tal vez es algo que ni tu ni Steve pueden entender”. Eso es lo que le dijo Sam a Bucky cuando estaban hablando sobre las razones por las que no se quedó con el escudo. Lo más probable es que se refiriera al hecho de que él es negro y no sabe si el nombre del Capitán América pueda pertenecer a alguien de esa raza, en un país tan racista como Estados Unidos.

Un mundo. Un pueblo.

El tema racial no es el único aspecto social explorado en el episodio 2 de Falcon y el Soldado del Inverno. Continuamos hablando de aquellos que “regresaron” tras el ‘blip’ y la forma en que esto afectó al mundo. Ahora sabemos que hay campos de desplazados para aquellos que no han encontrado un lugar, en un planeta que avanzó cinco años sin ellos.

Pero también hay quienes creen que el gobierno los está ayudando demasiado y se olvidó de los que se ‘quedaron’. Entre ellos están los Flag Smashers y tenemos muchas dudas sobre el verdadero papel que juegan en esta historia.

A simple vista, parece que su sueño de un mundo sin fronteras es algo positivo, que también están huyendo del ‘verdadero villano’ (el Power Broker) y que quieren ayudar a quienes sufren tras el ‘blip’. Pero es imposible no notar un poco de fanatismo e intolerancia en la forma en que hablan de los ‘regresados’, como si fueran nacionalistas hablando mal de los inmigrantes.

Por lo pronto, resulta curioso el cambio de género que hicieron del Karl Morgenthau de los cómics para convertirlo en Karli Morgenthau (Erin Kellyman, a quien conocimos en el también engañoso rol de Enfys Nest en Han Solo). El hecho de que ella y sus compañeros sean jóvenes decepcionados del ‘status quo’ seguramente tiene un significado metafórico.

El episodio 2 de Falcon y el Soldado del Invierno termina con el regreso de Zemo (Daniel Bruhl) y la sugerencia de una posible implicación de Hydra en lo que está ocurriendo. Ya veremos cómo avanza. De momento, la serie se siente más como una muy larga película que todavía no ha abandonado su primer acto y —a pesar de las escenas de acción— su ritmo se siente algo lento. No es un gran problema y es altamente probable que esto se solucione en los siguientes capítulos, cuando tengamos una visión más amplia de la trama.