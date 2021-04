Falcon y el Soldado del Invierno (Episodio 4) – Escudo ensangrentado

El episodio 4 de Falcon y el Soldado del Invierno es el mejor de la serie hasta el momento. Tal vez no tenga al Barón Zemo bailando, pero se enfocó en los elementos que más importan de la trama: sus dilemas políticos, el desarrollo de personajes y las escenas de acción.

Además, terminó con una escena que sin duda va a tener fuertes repercusiones en el universo Marvel y la imagen del Capitán América.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 4 de Falcon y el Soldado del Invierno: el mundo entero está mirando.

La filosofía de los súper soldados

Odiamos tener que aceptarlo, pero Zemo tiene razón. La idea de los súper soldados —personas “mejores” que otras por su fuerza, agilidad y resistencia— es supremacista en esencia. Por más elementos de ciencia ficción que le inyecten, no se puede negar que es la misma clase de eugenesia en la que creen grupos de odio como los neonazis y supremacistas blancos que existen en la actualidad. La serie incluso hace referencia al hecho de que Steve Rogers era alguien único por su capacidad de no dejarse corromper por ese poder. La misma idea de la existencia de superhéroes es problemática cuando se analiza desde este punto de vista.

Zemo es coherente en su filosofía. Eligió destruir el suero del super soldado en lugar de quedarse con éste. En contraparte tenemos a John Walker. Frustrado por su incapacidad de enfrentar a sus enemigos, decide inyectárselo él mismo.

Hay algo que Lemar Hoskins, Battlestar, dice en este episodio que quedó resonando en nuestras cabezas: “el poder hace que una persona sea más como sí misma”. No es una idea novedosa, pero vale la pena recordarla. Estamos seguros que va a jugar un papel muy importante en el resto de la serie, sobre todo ahora que John Walker, el nuevo Capitán América, se ha convertido también en un súper soldado. De hecho, la escena final del episodio 4 de Falcon y el Soldado del Invierno es directamente sobre esto, pero hablaremos al respecto más adelante.

¿Terroristas o revolucionarios?

Hay un cliché en la ficción que vemos especialmente cuando hay villanos con un punto de vista con el que los espectadores se pueden identificar: los hacen cometer un acto de violencia horrible para que no nos pongamos de su lado.

Karli Morgenthau y los Flag Smashers son un buen ejemplo de ello. En los análisis de pasados episodios les contamos nuestras dudas sobre el disonante tono supremacista de su discurso, que contrastaba con sus actividades ayudando a los desplazados. En este episodio finalmente enfrentan ese problema. Es difícil no sentir empatía hacia Karli, pues pertenece a un grupo que encontró un espacio y propósito durante el ‘blip’, solo para ser hechos a un lado cuando la otra mitad de la población regresó.

La lucha de los Flag Smashers no es contra los regresados, como llegamos a temer, sino contra los gobernantes y corporaciones que los trataron como un simple recurso, desechándolos cuando no los necesitaban más. La serie quiere que, como Sam, los espectadores simpaticen con su lucha, pero no con sus métodos violentos. Eso es decisión del espectador.

Las Dora Milaje atacan

No hay mucho que decir sobre el regreso a la acción de la guardia real de Wakanda. De nuevo demuestran sus impresionantes capacidades en combate derrotando sin mucho problema al nuevo Capitán América, Battlestar, Falcon y al mismo Bucky, del que nos recuerdan que también es un súper soldado.

Además de prestarse para una divertida secuencia de acción, su aparición sirve principalmente como un catalista para el escape del Barón Zemo y profundizar un poco en el trasfondo de Bucky, de quien nos muestran cómo superó la programación del Soldado del Invierno mientras estuvo en el reservado país africano.

Es seguro que las volveremos a ver más adelante. Zemo no va a mantener un bajo perfil sabiendo que hay súper soldados vivos y ellas van a estar buscándolo sin descanso por asesinar al rey T’Chaka.

El Capitán América mata

Seamos sinceros, Steve Rogers mató a unos cuantos esbirros de Hydra durante la guerra y el resto de su carrera como Capitán América, pero podemos decir con seguridad que nunca quitó una vida a sangre fría.

A Rogers, el poder que le dió el suero del super soldado le permitió luchar por el bien y lo que creía correcto. Nunca se llegó a sentir superior a los demás ni abusó de sus habilidades. Cometió errores, pero nunca abandonó unos ideales que —siempre fue claro— representaban lo bueno de la humanidad y no unos supuestos ‘valores americanos’.

John Walker es diferente. Sabemos que hay algo “mal” en él y sospechamos qué es, pero no estamos seguros. Bucky dice que está loco y que lo reconoce porque él también lo está. Esta es una referencia a su síndrome de estrés postraumático. Gracias a una conversación de Walker con su compañero Lemar, sabemos que hicieron algo que “no estuvo bien” en Afganistán.

Tal como les contamos en nuestro análisis del primer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno, el John Walker de los cómics comenzó siendo un villano y su vida como «héroe», reemplazando al Capitán América, no lo convirtió necesariamente en una buena persona. Siguió siendo agresivo, violento y no dudó en tomar la vida de otro villano cuando este mató a algunos de sus seres queridos.

Algo similar vemos en la serie, en el que reacciona al asesinato de su compañero con absoluta furia y violencia, tomando la vida de uno de los Flag Smashers frente a decenas de testigos y dejando evidencia en cámara de sus acciones. Ahora, con poder, John Walker es más como sí mismo.

El mundo está mirando

El título del episodio 4 de Falcon y el Soldado del Invierno hace referencia a una frase muy popular durante las protestas contra la guerra de Vietnam en los años sesenta. Quienes la gritaban se referían a las cámaras de los noticieros que eran testigos de la forma brutal en que el gobierno americano, supuesto adalid de la libertad de expresión, obligaba a callar a quienes disentían. Esto cobra especial relevancia durante la escena final del capítulo, en la que vemos el escudo con los colores de Estados Unidos manchado de sangre.

Es una imagen poderosa, pero pierde algo de fuerza al recordar la forma en que la serie está tratando de dejar el gobierno de Estados Unidos fuera de la imagen, poniendo al Capitán América al servicio del CRG en su lugar. De todos modos, la metáfora funciona y sabemos lo que la serie nos quiere decir.

Solo quedan dos episodios y estamos intrigados por lo que pueda ocurrir. Falcon y el Soldado del invierno está caminando en una línea política muy delgada y esperamos que Sam se decida por apoyar el lado correcto. Tampoco podemos esperar más a que el Mediador de Poder salga a la luz y revele quién es en realidad. ¿Será Mefisto?

