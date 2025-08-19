Cine y TV

Fallout temporada 2 ya tiene fecha de estreno en Prime Video, mira su primer tráiler

Elvis entra en el yermo.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

La temporada 2 de Fallout presentó su tráiler de estreno durante la transmisión Opening Night Live en Gamescom 2025. La aclamada serie de Amazon Prime Video basada en el juego de Bethesda tiene una fecha de estreno para el 17 de diciembre del 2025.

En la segunda temporada, Ghoul (Walton Goggins) y Lucy (Ella Purnell) llegan finalmente a New Vegas, el escenario posapocalíptico que se hizo popular gracias al querido Fallout: New Vegas de Obsidian Entertainment. Max (Aaron Moten) luce un nuevo atuendo mientras sus hermanos de la Hermandad del Acero se preparan para el conflicto, y Hank (Kyle MacLachlan), el malvado padre de Lucy, ocupa una posición de poder en la franja.

También vemos escenas de ‘flashbacks’ como en la primera temporada. Cooper Howard (Goggins) llega a New Vegas antes de la guerra, que incluye Lucky 38, el resort y casino propiedad del Sr. House en el videojuego New Vegas, personaje interpretado por Justin Theroux. Cooper parece estar listo para una confrontación con el Sr. House y su esposa, a quienes se vio por última vez planeando el fin del mundo.

Finalmente vemos un Deathclaw, quizás el monstruo radioactivo más intimidante de todo Fallout. Ella Purnell también habló sobre el viaje de Lucy en la segunda temporada. «¿Transformará Lucy al Ghoul, o el Ghoul transformará a Lucy?»

⚡️

Fallout

Fallout temporada 2 ya tiene fecha…
Fallout 76: conviértanse en ghouls en…
Dónde están todos los calcinados navideños…
Fallout: London (mod) se convierte en…
Filtración revela colaboración entre Fallout y…
Fallout 76: la semana de la…
El peinado de Guile en la nueva película de Street Fighter es revelado (más o menos) en una foto de Cody Rhodes
Together: Juntos hasta la muerte explicada – teorías sobre la cueva, el agua y el culto
One Piece: Rumbo a la Gran Ruta, primer tráiler de la segunda temporada revela a Robin, Brogy y Laboon
La hora de la desaparición explicada – análisis a fondo de la historia y simbolismo de Weapons
Quiénes son todos los superhéroes del mural del Salón de la Justicia en Superman
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Gamescom ONL 2025 – Estos son todos los juegos y anuncios de la presentación
Siguiente artículo El primer tráiler del anime de Sekiro es revelado en Gamescom 2025
No hay comentarios

Lo último

Groundskeeper cortando a Eyestalk por la mitad
Roblox Doors Piso 3: ¿Cómo pasar The Outdoors update?
Videojuegos
Ninja Gaiden 4: el tráiler de Gamescom nos prepara para la nueva aventura de Ryu Hayabusa
Videojuegos
Silent Hill F: tráiler de la historia y fecha de lanzamiento revelada en Gamescom
Videojuegos
Estas son las novedades que traerá la expansión Woolhaven a Cult of The Lamb
Videojuegos