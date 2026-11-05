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Mashle Magic and Muscles: así se ve Mackenyu, en el primer tráiler del live action de la obra de Hajime Komoto

Mackenyu será Mash Burnedead en la adaptación al cine del anime que se burla de universos como el de Harry Potter.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Shueisha y TOHO Animation han confirmado que el manga Mashle Magic and Muscles de Hajime Komoto dará el salto a la gran pantalla con una película live action. A pesar de que el manga original finalizó hace algunos años, la franquicia continúa activa y expandiéndose. Ya que, además de esta película —recién anunciada— a principios de año dará inicio a la temporada final de su adaptación al anime.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película live action de Mashle Magic and Muscles protagonizada por Mackenyu?

La película live-action de Mashle Magic and Muscles llegará a las salas de cine en Japón el próximo 19 de marzo de 2027. Sin embargo, por el momento, se desconoce cómo y cuándo se dará el estreno internacional de la película live action de Mashle Magic and Muscles.

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¿Cuál es la fecha de estreno de la película live action de Mashle Magic and Muscles protagonizada por Mackenyu?

Lo que sí conocemos es que, las compañías Warner Bros. Japan y Fuji TV están a cargo de supervisar el filme, mientras que la producción corre por cuenta del estudio CREDEUS, responsable de adaptar otros manga al cine como Golden Kamuy, Kingdom, Sakamoto Days y Under Ninja. La empresa TOHO asumirá la distribución en Japón. Esta adaptación en carne y hueso de la historia de Mash Burnedead abordará la mezcla de comedia y acción de la obra de Hajime Komoto, la cual parodia las historias de escuelas de magia y suele compararse directamente con la saga de Harry Potter.

¿Cuándo sale o es el estreno de la tercera temporada de Mashle: Magic and Muscle?

El esperado tráiler confirma que la tanda final de capítulos de Mashle: Magic and Muscle será estrenada en enero de 2027. La producción estará a cargo del estudio A-1 Pictures. Adicionalmente, la dirección estará a cargo de Tomoya Tanaka. A él, lo acompaña Yōsuke Kuroda en los guiones y composición de la serie, junto a Masaru Yokoyama en la creación musical. No obstante, se reporta que Chiaki Furuzumi asumirá el puesto de diseñador de personajes en reemplazo de Hisashi Higashijima.

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Fuente: TOHO

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