Mashle Magic and Muscles: así se ve Mackenyu, en el primer tráiler del live action de la obra de Hajime Komoto

Shueisha y TOHO Animation han confirmado que el manga Mashle Magic and Muscles de Hajime Komoto dará el salto a la gran pantalla con una película live action. A pesar de que el manga original finalizó hace algunos años, la franquicia continúa activa y expandiéndose. Ya que, además de esta película —recién anunciada— a principios de año dará inicio a la temporada final de su adaptación al anime.

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¿Cuál es la fecha de estreno de la película live action de Mashle Magic and Muscles protagonizada por Mackenyu?

La película live-action de Mashle Magic and Muscles llegará a las salas de cine en Japón el próximo 19 de marzo de 2027. Sin embargo, por el momento, se desconoce cómo y cuándo se dará el estreno internacional de la película live action de Mashle Magic and Muscles.

Lo que sí conocemos es que, las compañías Warner Bros. Japan y Fuji TV están a cargo de supervisar el filme, mientras que la producción corre por cuenta del estudio CREDEUS, responsable de adaptar otros manga al cine como Golden Kamuy, Kingdom, Sakamoto Days y Under Ninja. La empresa TOHO asumirá la distribución en Japón. Esta adaptación en carne y hueso de la historia de Mash Burnedead abordará la mezcla de comedia y acción de la obra de Hajime Komoto, la cual parodia las historias de escuelas de magia y suele compararse directamente con la saga de Harry Potter.

¿Cuándo sale o es el estreno de la tercera temporada de Mashle: Magic and Muscle?

El esperado tráiler confirma que la tanda final de capítulos de Mashle: Magic and Muscle será estrenada en enero de 2027. La producción estará a cargo del estudio A-1 Pictures. Adicionalmente, la dirección estará a cargo de Tomoya Tanaka. A él, lo acompaña Yōsuke Kuroda en los guiones y composición de la serie, junto a Masaru Yokoyama en la creación musical. No obstante, se reporta que Chiaki Furuzumi asumirá el puesto de diseñador de personajes en reemplazo de Hisashi Higashijima.

Fuente: TOHO