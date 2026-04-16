Street Fighter: agarres, bolas de fuego y más movimientos del juego en el primer tráiler de la película

El año pasado, durante la gala de los The Game Awards, vimos por primera vez un pequeño adelanto de la película de Street Fighter. Ahora, Legendary Pictures y Capcom han presentado el primer tráiler oficial de la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter, la cual llegará a las salas de cine de todo el mundo el viernes 16 de octubre de 2026.

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¿Cuál es la historia de la película de Street Fighter del 2026?

El tráiler de la película de Street Fighter (2026) con las voces originales lo pueden ver en el siguiente enlace,

La historia de esta nueva película de Street Fighter (2026) se centra en la organización del torneo World Warrior, bajo la influencia de M. Bison. El tráiler revela que Chun-Li asume un rol activo en la localización y reclutamiento de luchadores alrededor del mundo. A lo largo del adelanto, la vemos estableciendo contacto con personajes como Zangief y Dhalsim. En cuanto a los protagonistas principales de la película, vemos una ruptura en la relación entre Ryu y Ken; el primero permanece en la clandestinidad, mientras que el segundo ha abandonado las artes marciales por una vida de lujos. Ellos, a medida que se enfrentan a una conspiración oculta, deben enfrentarse entre sí y su pasado, o enfrentar la destrucción.

¿Cuál es el elenco de actores y fecha de estreno de la película live action de Street Fighter?

El tráiler confirma la integración de movimientos característicos de los videojuegos, tales como el Spinning Bird Kick, el Flash Kick de Guile y el Atomic Suplex de Zangief. Asimismo, se valida la presencia de proyectiles de energía o ki,ejecutados en el tráiler por Akuma y Ryu, un elemento que no se había mostrado en los avances anteriores.

El reparto principal de la película de Street Fighter está compuesto por:

Andrew Koji como Ryu

Noah Centineo como Ken

Callina Liang como Chun-Li

David Dastmalchian como M. Bison

Cody Rhodes como Guile

Roman Reigns como Akuma

Orville Peck como Vega

Jason Momoa como Blanka

Mel Jarnson como Cammy

Rayna Vallandingham como Juli

Curtis «50 Cent» Jackson como Balrog

Olivier Richters como Zangief

Hirooki Goto como E. Honda

Vidyut Jammwal como Dhalsim

Andrew Schulz como Dan Hibiki

Eric André como Don Sauvage

Alexander Volkanovski como Joe

Fuente: Paramount Pictures México