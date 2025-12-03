Cine y TV

Fecha y hora de estreno de todos los episodios de la temporada 2 de Fallout

Por si quieren madrugar y verlos lo más pronto posible.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Ya sabíamos que la temporada 2 de la excelente serie basada en la saga de videojuegos Fallout se va a estrenar el miércoles 17 de diciembre, pero si quieren más detalles sobre cuándo llega cada capítulo y la hora a la que podrán verlos, han llegado al lugar correcto.

Los episodios se estrenarán uno cada semana —el miércoles— en el servicio de streaming por suscripción Prime Video a las siguientes horas:

- Publicidad -
  • México: 2:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 a.m.
  • Argentina, Chile: 5:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m.

Y para que quede aún más claro, esta es la fecha de estreno de cada uno de los ochos episodios de la temporada 2 de Fallout:

  • Episodio 1: Miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Episodio 2: Miércoles 24 de diciembre de 2025
  • Episodio 3: Miércoles 31 de diciembre de 2025
  • Episodio 4: Miércoles 7 de enero de 2026
  • Episodio 5: Miércoles 14 de enero de 2026
  • Episodio 6: Miércoles 21 de enero de 2026
  • Episodio 7: Miércoles 28 de enero de 2026
  • Episodio 8: Miércoles 4 de febrero de 2026

Una vez aparezcan en Prime Video los días indicados a las horas indicadas, pueden ver el capítulo a la hora que más les convenga y no tienen que madrugar a verlos. Solo asegúrense de evitar las conversaciones en redes sociales que seguramente estarán llenas de ‘spoilers’.

«La IA eventualmente va a devorarse a sí misma, como el síndrome de las vacas locas», afirma cofundador de Rockstar Games
Conozcan la fecha de inicio y todas las novedades de la temporada 20 de Overwatch 2
Fortnite cambió las drogas por pociones de escudo en La venganza de Yuki, el cortometraje de Kill Bill
Los juegos que llegan y se van de Game Pass en diciembre de 2025
El cameo de Hideo Kojima en Zootopia 2
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Azmodán regresa a Diablo IV en la Temporada de la Intervención Divina – Fecha y nuevas mecánicas de jugabilidad
No hay comentarios

Lo último

Azmodán regresa a Diablo IV en la Temporada de la Intervención Divina – Fecha y nuevas mecánicas de jugabilidad
Videojuegos
El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita poseerá el 93 % de EA
Videojuegos
La skin de aniversario de Psylocke en Marvel Rivals es básicamente un ‘gacha’
Videojuegos
Elden Ring: Nightreign, así pelea Undertaker o la Funebrera en el DLC The Forsaken Hollows
Videojuegos