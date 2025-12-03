Fecha y hora de estreno de todos los episodios de la temporada 2 de Fallout

Ya sabíamos que la temporada 2 de la excelente serie basada en la saga de videojuegos Fallout se va a estrenar el miércoles 17 de diciembre, pero si quieren más detalles sobre cuándo llega cada capítulo y la hora a la que podrán verlos, han llegado al lugar correcto.
Los episodios se estrenarán uno cada semana —el miércoles— en el servicio de streaming por suscripción Prime Video a las siguientes horas:
- México: 2:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 a.m.
- Argentina, Chile: 5:00 a.m.
- España: 9:00 a.m.
Y para que quede aún más claro, esta es la fecha de estreno de cada uno de los ochos episodios de la temporada 2 de Fallout:
- Episodio 1: Miércoles 17 de diciembre de 2025
- Episodio 2: Miércoles 24 de diciembre de 2025
- Episodio 3: Miércoles 31 de diciembre de 2025
- Episodio 4: Miércoles 7 de enero de 2026
- Episodio 5: Miércoles 14 de enero de 2026
- Episodio 6: Miércoles 21 de enero de 2026
- Episodio 7: Miércoles 28 de enero de 2026
- Episodio 8: Miércoles 4 de febrero de 2026
Una vez aparezcan en Prime Video los días indicados a las horas indicadas, pueden ver el capítulo a la hora que más les convenga y no tienen que madrugar a verlos. Solo asegúrense de evitar las conversaciones en redes sociales que seguramente estarán llenas de ‘spoilers’.