Fecha y hora de estreno de todos los episodios de la temporada 2 de Fallout

Ya sabíamos que la temporada 2 de la excelente serie basada en la saga de videojuegos Fallout se va a estrenar el miércoles 17 de diciembre, pero si quieren más detalles sobre cuándo llega cada capítulo y la hora a la que podrán verlos, han llegado al lugar correcto.

Los episodios se estrenarán uno cada semana —el miércoles— en el servicio de streaming por suscripción Prime Video a las siguientes horas:

México : 2:00 a.m.

: 2:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 3:00 a.m.

: 3:00 a.m. Argentina, Chile : 5:00 a.m.

: 5:00 a.m. España: 9:00 a.m.

Y para que quede aún más claro, esta es la fecha de estreno de cada uno de los ochos episodios de la temporada 2 de Fallout:

Episodio 1 : Miércoles 17 de diciembre de 2025

: Miércoles 17 de diciembre de 2025 Episodio 2 : Miércoles 24 de diciembre de 2025

: Miércoles 24 de diciembre de 2025 Episodio 3 : Miércoles 31 de diciembre de 2025

: Miércoles 31 de diciembre de 2025 Episodio 4 : Miércoles 7 de enero de 2026

: Miércoles 7 de enero de 2026 Episodio 5 : Miércoles 14 de enero de 2026

: Miércoles 14 de enero de 2026 Episodio 6 : Miércoles 21 de enero de 2026

: Miércoles 21 de enero de 2026 Episodio 7 : Miércoles 28 de enero de 2026

: Miércoles 28 de enero de 2026 Episodio 8: Miércoles 4 de febrero de 2026

Good morning, Vault Dwellers! We have a full presentation schedule prepared for you. Just two weeks from now and we’ll be underway! pic.twitter.com/WL269HBEtS — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 3, 2025

Una vez aparezcan en Prime Video los días indicados a las horas indicadas, pueden ver el capítulo a la hora que más les convenga y no tienen que madrugar a verlos. Solo asegúrense de evitar las conversaciones en redes sociales que seguramente estarán llenas de ‘spoilers’.