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¡El final de The Amazing Digital Circus llegará a los cines de Colombia! Fecha, teatros y más detalles

El gran escape del circo... o eso esperamos.

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Si vieron el espectacular episodio 8 de la serie web de Pomni y sus amigos seguramente están tan emocionados como nosotros por la llegada del episodio 9 que también será el final de la serie. Les tenemos buenas y malas noticias al respecto. La mala es que todavía tendremos que esperar unos meses para verlo, la buena es que lo podremos ver en pantalla grande porque el final de The Amazing Digital Circus llegará a los cines de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Este esperado episodio será emitido gratis en YouTube —tal como lo fueron todos los episodios anteriores— el viernes 19 de junio de 2026, pero estará en cines dos semanas antes desde el jueves 4 de junio de 2026. Pueden ver el tráiler del final a continuación.

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La presentación especial que tendremos en cines se llamará The Amazing Digital Circus: El último acto y combinará el episodio 8 que ya vimos con el episodio 9 que tanto esperamos para combinarse en «una función con duración de película». El último episodio durará alrededor de una hora.

Ah sí. También podemos ver el afiche.

Si no han visto la serie, pueden encontrar todos los episodios aquí. Son gratis.

Los países de Latinoamérica que tendrán el final de The Amazing Digital Circus en cines serán Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Será una presentación exclusiva de la cadena de teatros Cinemark, así que no la busquen en otros cines. Tristemente, parece que no será emitida en México.

Para conocer los horarios de la película y comprar anticipadamente las boletas, vayan al sitio web oficial de la película y seleccionen la región/país en la que están. Eso los llevará directamente a la pagina de los teatros. Seleccionen su ciudad y prepárense para conocer el destino de Pomni.

En Colombia, las funciones de estreno serán el 4 de junio a las 6:00 p.m. en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira y Soledad.

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